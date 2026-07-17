Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилди
Amazon компаниясининг булутли технологиялар бўлими бўлмиш Amazon Веб Сервисес (AWS) тизимида жиддий техник носозлик юз берди. Бунинг оқибатида кўплаб мижозлар ўз ҳисобларида фойдаланилмаган хизматлар учун астрономик даражадаги — миллионлаб ва ҳатто миллиардлаб долларлик қарзлар пайдо бўлганига гувоҳ бўлишди. Мазкур ҳолат жаҳон бозорида булутли инфратузилма хавфсизлиги ва ҳисоб-китоб тизимларининг барқарорлиги борасидаги хавотирларни кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жума куни эрталаб кўплаб AWS фойдаланувчилари кутилмаган хабарлардан шокка тушишди. Ижтимоий тармоқлар, хусусан, Reddit платформасида эълон қилинган скриншотларга кўра, айрим компанияларга жорий ой учун 2,5 миллиард долларгача бўлган тўлов ҳисоблари чиқарилган. Ваҳоланки, ушбу мижозларнинг реал истеъмоли бундай катта маблағнинг кичик бир қисмига ҳам тенг бўлмаган.
Техник носозлик сабаблариAmazon расмий вакиллари вазиятга муносабат билдириб, муаммо компаниянинг биллинг (ҳисоб-китоб) ҳисоблаш қуйи тизимидаги ўзгаришлар билан боғлиқлигини тасдиқлади. Компания маълумотига кўра, нотўғри маълумотлар пайшанба куни кечқурун пайдо бўла бошлаган. Дастлабки уринишлар ва охирги ўзгаришларни бекор қилиш (роллбакк) ҳаракатлари кутилган натижани бермаган, бу эса муаммонинг кўламини янада кенгайтирган.
Компания статус саҳифасида эълон қилинган янгиланишда айтилишича, кўрсатилган рақамлар мижозларнинг ҳақиқий фойдаланиш даражасини акс эттирмайди. Бу шунчаки биллинг порталидаги визуал хатолик бўлиб, фойдаланувчиларнинг банк ҳисобларидан бундай маблағлар ечиб олиниши эҳтимолдан йироқ. Бироқ, бундай хатоликнинг ўзи йирик корпорациялар учун молиявий ҳисобот ва режалаштиришда катта ноқулайликлар туғдиради.
Мижозларнинг муносабати ва хавфсизликКўплаб фойдаланувчилар бир неча миллиондан юзлаб миллион долларгача бўлган асоссиз қарзлар ҳақида хабар беришган. Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий IT-компаниялар ҳам кўп ҳолларда халқаро лойиҳалар учун AWS хизматларидан фойдаланишини ҳисобга олсак, бундай глобал носозликлар маҳаллий бозор иштирокчиларини ҳам ҳушёрликка чорлайди. Биллинг тизимидаги хатоликлар нафақат молиявий, балки компания нуфузига ҳам путур етказиши мумкин.
Ҳозирда Amazon муҳандислари носозликни тўлиқ бартараф этиш устида ишламоқда. Компания фойдаланувчиларни хотиржамликка чорлаб, барча нотўғри ҳисоб-китоблар яқин соатлар ичида тузатилишини ва реал кўрсаткичлар қайта тикланишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар булутли провайдерларнинг автоматлаштирилган тизимларига тўлиқ ишониб бўлмаслигини яна бир бор исботлади.
Эслатиб ўтамиз, AWS жаҳон булутли хизматлар бозорида етакчи ўринни эгаллайди ва Netflix, Airbnb каби гигантлардан тортиб, минглаб кичик стартапларгача унинг инфратузилмасига таянади. Шунинг учун ҳам биллинг тизимидаги ҳар қандай кичик хатолик глобал миқёсда катта резонанс келтириб чиқаради.
…