Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилди

·0·Техно
Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилди

Amazon компаниясининг булутли технологиялар бўлими бўлмиш Amazon Веб Сервисес (AWS) тизимида жиддий техник носозлик юз берди. Бунинг оқибатида кўплаб мижозлар ўз ҳисобларида фойдаланилмаган хизматлар учун астрономик даражадаги — миллионлаб ва ҳатто миллиардлаб долларлик қарзлар пайдо бўлганига гувоҳ бўлишди. Мазкур ҳолат жаҳон бозорида булутли инфратузилма хавфсизлиги ва ҳисоб-китоб тизимларининг барқарорлиги борасидаги хавотирларни кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жума куни эрталаб кўплаб AWS фойдаланувчилари кутилмаган хабарлардан шокка тушишди. Ижтимоий тармоқлар, хусусан, Reddit платформасида эълон қилинган скриншотларга кўра, айрим компанияларга жорий ой учун 2,5 миллиард долларгача бўлган тўлов ҳисоблари чиқарилган. Ваҳоланки, ушбу мижозларнинг реал истеъмоли бундай катта маблағнинг кичик бир қисмига ҳам тенг бўлмаган.

Техник носозлик сабаблари

Amazon расмий вакиллари вазиятга муносабат билдириб, муаммо компаниянинг биллинг (ҳисоб-китоб) ҳисоблаш қуйи тизимидаги ўзгаришлар билан боғлиқлигини тасдиқлади. Компания маълумотига кўра, нотўғри маълумотлар пайшанба куни кечқурун пайдо бўла бошлаган. Дастлабки уринишлар ва охирги ўзгаришларни бекор қилиш (роллбакк) ҳаракатлари кутилган натижани бермаган, бу эса муаммонинг кўламини янада кенгайтирган.

Компания статус саҳифасида эълон қилинган янгиланишда айтилишича, кўрсатилган рақамлар мижозларнинг ҳақиқий фойдаланиш даражасини акс эттирмайди. Бу шунчаки биллинг порталидаги визуал хатолик бўлиб, фойдаланувчиларнинг банк ҳисобларидан бундай маблағлар ечиб олиниши эҳтимолдан йироқ. Бироқ, бундай хатоликнинг ўзи йирик корпорациялар учун молиявий ҳисобот ва режалаштиришда катта ноқулайликлар туғдиради.

Мижозларнинг муносабати ва хавфсизлик

Кўплаб фойдаланувчилар бир неча миллиондан юзлаб миллион долларгача бўлган асоссиз қарзлар ҳақида хабар беришган. Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий IT-компаниялар ҳам кўп ҳолларда халқаро лойиҳалар учун AWS хизматларидан фойдаланишини ҳисобга олсак, бундай глобал носозликлар маҳаллий бозор иштирокчиларини ҳам ҳушёрликка чорлайди. Биллинг тизимидаги хатоликлар нафақат молиявий, балки компания нуфузига ҳам путур етказиши мумкин.

Ҳозирда Amazon муҳандислари носозликни тўлиқ бартараф этиш устида ишламоқда. Компания фойдаланувчиларни хотиржамликка чорлаб, барча нотўғри ҳисоб-китоблар яқин соатлар ичида тузатилишини ва реал кўрсаткичлар қайта тикланишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар булутли провайдерларнинг автоматлаштирилган тизимларига тўлиқ ишониб бўлмаслигини яна бир бор исботлади.

Эслатиб ўтамиз, AWS жаҳон булутли хизматлар бозорида етакчи ўринни эгаллайди ва Netflix, Airbnb каби гигантлардан тортиб, минглаб кичик стартапларгача унинг инфратузилмасига таянади. Шунинг учун ҳам биллинг тизимидаги ҳар қандай кичик хатолик глобал миқёсда катта резонанс келтириб чиқаради.

AmazonAWSТехнологияБиллингБулутли Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди