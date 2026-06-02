Robinhood ВондерФи компаниясини 180 миллион долларга сотиб олиб Канада бозорига кирди

·37·Иқтисодиёт
Robinhood ВондерФи компаниясини 180 миллион долларга сотиб олиб Канада бозорига кирди

Акциялар ва криптовалюталар савдоси платформаси Robinhood маҳаллий ВондерФи технологик компаниясини 180 миллион долларлик акция битими орқали сотиб олиб, Канада бозорига расман қадам қўйди. Ушбу харид натижасида Robinhood мамлакатдаги зарурий лицензиялар ва тартибга солувчи органларнинг рухсатномаларига эга бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Душанба куни эълон қилинган баёнотга кўра, Канаданинг энг йирик крипто биржалари ҳисобланган Битбуй ва Коинсқуаре эндиликда Robinhood бренди остида фаолият юритади. ВондерФи маълумотларига кўра, ушбу платформалар 2025-йилда жами 49,8 миллион доллар даромад келтирган. Robinhood Crypto раҳбари Жоҳанн Кербрат ВондерФи компаниясининг тартибга солинадиган платформаларни бошқаришдаги тажрибасини юқори баҳолаб, уни Канададаги миссияни тезлаштириш учун идеал ҳамкор деб атади.

Трипле А таҳлилларига кўра, канадаликларнинг қарийб 4,1 фоизи Bitcoin ва бошқа крипто активларга эгалик қилади. Гранд Виев Ресеарч прогнозларига кўра, Канаданинг крипто бозори Шимолий Америкадаги энг тез ривожланаётган ҳудуд бўлиб, унинг умумий даромади 2033-йилга келиб 1 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Битим доирасида ВондерФи ходимлари ва раҳбарияти ўз ўрнида қолади, Robinhood эса 300 000 га яқин янги мижозларни ўз сафига қўшиб олади.

Robinhood АҚШ крипто бозорига 2018-йилда кириб келган эди. Компания сўнгги пайтларда ўз фаолиятини кенгайтириб, феврал ойида Ethereum тармоғида иккинчи даражали (лаер-2) тест тармоғини ишга туширди. Компания раҳбари Влад Тенев ушбу тармоқ биринчи ҳафтанинг ўзидаёқ 4 миллион транзакцияни қайта ишлаганини маълум қилди.

RobinhoodВондерФиКриптоКанадаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди