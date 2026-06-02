Robinhood ВондерФи компаниясини 180 миллион долларга сотиб олиб Канада бозорига кирди
Акциялар ва криптовалюталар савдоси платформаси Robinhood маҳаллий ВондерФи технологик компаниясини 180 миллион долларлик акция битими орқали сотиб олиб, Канада бозорига расман қадам қўйди. Ушбу харид натижасида Robinhood мамлакатдаги зарурий лицензиялар ва тартибга солувчи органларнинг рухсатномаларига эга бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Душанба куни эълон қилинган баёнотга кўра, Канаданинг энг йирик крипто биржалари ҳисобланган Битбуй ва Коинсқуаре эндиликда Robinhood бренди остида фаолият юритади. ВондерФи маълумотларига кўра, ушбу платформалар 2025-йилда жами 49,8 миллион доллар даромад келтирган. Robinhood Crypto раҳбари Жоҳанн Кербрат ВондерФи компаниясининг тартибга солинадиган платформаларни бошқаришдаги тажрибасини юқори баҳолаб, уни Канададаги миссияни тезлаштириш учун идеал ҳамкор деб атади.
Трипле А таҳлилларига кўра, канадаликларнинг қарийб 4,1 фоизи Bitcoin ва бошқа крипто активларга эгалик қилади. Гранд Виев Ресеарч прогнозларига кўра, Канаданинг крипто бозори Шимолий Америкадаги энг тез ривожланаётган ҳудуд бўлиб, унинг умумий даромади 2033-йилга келиб 1 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Битим доирасида ВондерФи ходимлари ва раҳбарияти ўз ўрнида қолади, Robinhood эса 300 000 га яқин янги мижозларни ўз сафига қўшиб олади.
Robinhood АҚШ крипто бозорига 2018-йилда кириб келган эди. Компания сўнгги пайтларда ўз фаолиятини кенгайтириб, феврал ойида Ethereum тармоғида иккинчи даражали (лаер-2) тест тармоғини ишга туширди. Компания раҳбари Влад Тенев ушбу тармоқ биринчи ҳафтанинг ўзидаёқ 4 миллион транзакцияни қайта ишлаганини маълум қилди.
…