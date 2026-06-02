Мт. Гох совуқ ҳамёнларидан 739 миллион долларлик Bitcoin кўчирилди
Фаолиятини тўхтатган Япониянинг Мт. Гох крипто биржаси сешанба куни эрталаб ўзининг совуқ ҳамёнларидан тахминан 739 миллион доллар қийматидаги Bitcoin активларини кўчирди. Архам Intelligence маълумотларига кўра, бу сўнгги икки ой ичидаги биринчи йирик ончейн ҳаракатдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Блокчейн маълумотлари шуни кўрсатадики, биржа УТК вақти билан тонгги соат 04:47 да 10 306 Bitcoin (БТК) миқдоридаги маблағни номаълум манзилга ўтказган. Ҳозирда ушбу маблағлар Архам томонидан “ишлатилмаган” деб белгиланган, яни улар янги манзилда сақланмоқда. Шу билан бирга, биржа ўзининг иссиқ ҳамёнига 116,3 БТК (тахминан 8,25 миллион доллар) миқдорида алоҳида ўтказмани амалга оширди.
Ушбу йирик транзакция кредиторларга тўловларни қайтариш жараёни тезлашиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди. Ўн йилдан ортиқ вақт давомида ўз маблағларини кутаётган кредиторлар Bitcoin активларини қўлга киритгач, уларни сотишни бошлаши мумкин, бу эса бозорга қўшимча босим ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.
Архам маълумотларига кўра, Мт. Гох ҳамёнларида ҳали ҳам 34 504 БТК (тахминан 2,41 миллиард доллар) мавжуд. Биржа 2024-йил июль ойидан бошлаб Kraken ва Битстамп каби ҳамкор биржалар орқали тўловларни қайтаришни бошлаган эди, бироқ жараён секин кечмоқда ва якуний муддат бир неча бор ортга сурилди.
Мт. Гох бир вақтлар дунёдаги энг йирик Bitcoin биржаси бўлиб, глобал БТК савдосининг 70 фоизини назорат қилган. Токиода жойлашган платформа 2014-йилда 850 000 БТК йўқолганини эълон қилганидан сўнг банкрот бўлган эди. Ҳозирда кредиторларга тўловларни тўлиқ якунлаш муддати 2026-йил 31-октябрь этиб белгиланган.
…