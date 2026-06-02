Мт. Гох совуқ ҳамёнларидан 739 миллион долларлик Bitcoin кўчирилди

·48·Иқтисодиёт
Мт. Гох совуқ ҳамёнларидан 739 миллион долларлик Bitcoin кўчирилди

Фаолиятини тўхтатган Япониянинг Мт. Гох крипто биржаси сешанба куни эрталаб ўзининг совуқ ҳамёнларидан тахминан 739 миллион доллар қийматидаги Bitcoin активларини кўчирди. Архам Intelligence маълумотларига кўра, бу сўнгги икки ой ичидаги биринчи йирик ончейн ҳаракатдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Блокчейн маълумотлари шуни кўрсатадики, биржа УТК вақти билан тонгги соат 04:47 да 10 306 Bitcoin (БТК) миқдоридаги маблағни номаълум манзилга ўтказган. Ҳозирда ушбу маблағлар Архам томонидан “ишлатилмаган” деб белгиланган, яни улар янги манзилда сақланмоқда. Шу билан бирга, биржа ўзининг иссиқ ҳамёнига 116,3 БТК (тахминан 8,25 миллион доллар) миқдорида алоҳида ўтказмани амалга оширди.

Ушбу йирик транзакция кредиторларга тўловларни қайтариш жараёни тезлашиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди. Ўн йилдан ортиқ вақт давомида ўз маблағларини кутаётган кредиторлар Bitcoin активларини қўлга киритгач, уларни сотишни бошлаши мумкин, бу эса бозорга қўшимча босим ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.

Архам маълумотларига кўра, Мт. Гох ҳамёнларида ҳали ҳам 34 504 БТК (тахминан 2,41 миллиард доллар) мавжуд. Биржа 2024-йил июль ойидан бошлаб Kraken ва Битстамп каби ҳамкор биржалар орқали тўловларни қайтаришни бошлаган эди, бироқ жараён секин кечмоқда ва якуний муддат бир неча бор ортга сурилди.

Мт. Гох бир вақтлар дунёдаги энг йирик Bitcoin биржаси бўлиб, глобал БТК савдосининг 70 фоизини назорат қилган. Токиода жойлашган платформа 2014-йилда 850 000 БТК йўқолганини эълон қилганидан сўнг банкрот бўлган эди. Ҳозирда кредиторларга тўловларни тўлиқ якунлаш муддати 2026-йил 31-октябрь этиб белгиланган.

BitcoinМт. ГохКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди