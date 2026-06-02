Bitcoin нархининг пасайиши Strategy эмас, балки AI билан боғлиқ бўлиши мумкин
Сўнгги вақтларда Bitcoin нархида кузатилаётган пасайиш тенденцияси кўпчилик кутганидек молиявий стратегиялар эмас, балки сунъий интеллект (AI) соҳасидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. КоинДеск нашрининг 'Дайбоок' ахборотномасида келтирилишича, инвесторларнинг диққат-эътибори ҳозирда крипто бозордан кўра кўпроқ технологик гигантларнинг AI ишланмаларига қаратилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Бозор таҳлилчилари NVIDIA ва Microsoft каби компанияларнинг AI йўналишидаги муваффақиятлари капитал оқимини ўзгартириб юборганини таъкидламоқда. Илгари юқори даромад илинжида Bitcoin ва бошқа крипто активларга йўналтирилган инвестициялар эндиликда сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантирувчи акцияларга ўтмоқда. Бу эса криптовалюта биржаларида ликвидликнинг вақтинча камайишига сабаб бўлди.
Шунингдек, макроиқтисодий омиллар ва Фед томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ҳам Bitcoin нархига босим ўтказишда давом этмоқда. Бироқ, технологик секторнинг AI атрофидаги шов-шувлари рақамли олтин ҳисобланган Bitcoin учун кутилмаган рақобат муҳитини яратди. Инвесторлар рискларни диверсификация қилишда анъанавий крипто стратегиялардан кўра инновацион технологияларни афзал кўришмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Bitcoin нархининг барқарорлашиши учун бозорга янги институционал оқимлар кириб келиши керак. Ҳозирча эса Насдақ индексидаги технологик компанияларнинг ўсиши крипто бозоридаги динамикани белгилаб берувчи асосий омил бўлиб қолмоқда. Агар AI соҳасидаги ўсиш суръати пасайса, инвесторлар яна қайтадан Bitcoin ва Ethereum каби активларга эътибор қаратишлари эҳтимолдан холи эмас.
…