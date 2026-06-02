Bitcoin нархининг пасайиши Strategy эмас, балки AI билан боғлиқ бўлиши мумкин

·52·Иқтисодиёт
Bitcoin нархининг пасайиши Strategy эмас, балки AI билан боғлиқ бўлиши мумкин

Сўнгги вақтларда Bitcoin нархида кузатилаётган пасайиш тенденцияси кўпчилик кутганидек молиявий стратегиялар эмас, балки сунъий интеллект (AI) соҳасидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. КоинДеск нашрининг 'Дайбоок' ахборотномасида келтирилишича, инвесторларнинг диққат-эътибори ҳозирда крипто бозордан кўра кўпроқ технологик гигантларнинг AI ишланмаларига қаратилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Бозор таҳлилчилари NVIDIA ва Microsoft каби компанияларнинг AI йўналишидаги муваффақиятлари капитал оқимини ўзгартириб юборганини таъкидламоқда. Илгари юқори даромад илинжида Bitcoin ва бошқа крипто активларга йўналтирилган инвестициялар эндиликда сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантирувчи акцияларга ўтмоқда. Бу эса криптовалюта биржаларида ликвидликнинг вақтинча камайишига сабаб бўлди.

Шунингдек, макроиқтисодий омиллар ва Фед томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ҳам Bitcoin нархига босим ўтказишда давом этмоқда. Бироқ, технологик секторнинг AI атрофидаги шов-шувлари рақамли олтин ҳисобланган Bitcoin учун кутилмаган рақобат муҳитини яратди. Инвесторлар рискларни диверсификация қилишда анъанавий крипто стратегиялардан кўра инновацион технологияларни афзал кўришмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Bitcoin нархининг барқарорлашиши учун бозорга янги институционал оқимлар кириб келиши керак. Ҳозирча эса Насдақ индексидаги технологик компанияларнинг ўсиши крипто бозоридаги динамикани белгилаб берувчи асосий омил бўлиб қолмоқда. Агар AI соҳасидаги ўсиш суръати пасайса, инвесторлар яна қайтадан Bitcoin ва Ethereum каби активларга эътибор қаратишлари эҳтимолдан холи эмас.

BitcoinКриптоAIИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди