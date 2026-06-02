Крипто ғазна оқимлари 2024-йилдан буён энг паст даражага тушди

·32·Иқтисодиёт
Крипто ғазна оқимлари 2024-йилдан буён энг паст даражага тушди

ДефиLlama маълумотларига кўра, май ойида рақамли активлар ғазна (ДАТ) компанияларига ойлик инвестиция оқими 180 миллион долларгача камайди. Бу кўрсаткич 2024-йилнинг октабр ойидан бери энг паст натижа бўлиб, апрель ойидаги 4,4 миллиард долларлик кўрсаткичдан 95 фоизга камдир. Шунингдек, май ойидаги оқим январ-май ойлари учун ўртача ойлик кўрсаткичдан 93 фоизга паст бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Май ойидаги умумий оқимнинг қарийб 98 фоизи, яни 177 миллион доллари Bitcoin ғазна компаниялари ҳиссасига тўғри келди. Шунга қарамай, Bitcoin оқимлари ҳам апрель ойидаги 3,8 миллиард долларга нисбатан кескин камайган. Бошқа активлар орасида ЗКаш, Сторй ва Суи каби лойиҳаларга кичик ҳажмдаги маблағлар кирган бўлса, Litecoin тармоғидан 1,89 миллион доллар маблағ олиб чиқиб кетилган.

Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай пасайиш инвесторларнинг пассив крипто ғазна моделларига бўлган муносабати ўзгараётганидан далолат беради. Spot ЭТФ фондларининг пайдо бўлиши ва даромадлиликни оширишга бўлган босим шунчаки токенларни йиғиб сақлайдиган компаниялар жозибадорлигини камайтирмоқда. Galaxy Дигитал экспертлари ДАТлар учун "сотиб ол ва сақлаб тур" даври якунланганини таъкидламоқда.

Эндиликда ғазна фирмалари ўз активларини стакинг, валидатор инфратузилмаси ёки марказлашмаган молия (ДеФи) стратегиялари орқали фаол ишлатишга мажбур бўлмоқда. Масалан, Эверстаке ҳисоботига кўра, олтита йирик ғазна фирмаси даромадининг ўртача 60 фоизи айнан стакинг ҳисобига шаклланган. Меркурё вакили Артур Фирстовнинг сўзларига кўра, бозордаги бу ўзгаришларни фақат ЭТФлар билан боғлаш бозор динамикасини ҳаддан ташқари соддалаштириб юбориш бўлади.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияБлокчейнДефиLlama
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди