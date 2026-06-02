эдгеХ платформаси ЭДГE токенининг қулашида ташқи кучларни айблади

·47·Иқтисодиёт
эдгеХ платформаси ЭДГE токенининг қулашида ташқи кучларни айблади

Марказлашмаган edgeХ биржаси ўзининг EDGE токени нархи 40 фоиздан кўпроққа тушиб кетишини номаълум ташқи томоннинг "қасддан" амалга оширган манипуляцияси билан изоҳлади. Бироқ, таниқли ончейн тадқиқотчи ЗачХБТ ушбу даъволарни рад этиб, вазиятга бошқача баҳо берди. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, EDGE нархи сешанба куни 1,20 доллардан 0,3663 долларгача, яни қарийб 70 фоизга шўнғиган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

edgeХ жамоаси Х ижтимоий тармоғида токен нархидаги кескин ва тартибсиз ҳаракатларни кузатаётганини ва фаол суриштирув олиб бораётганини маълум қилди. Бунга жавобан ЗачХБТ лойиҳанинг умумий таклифи бир гуруҳ инсайдерлар назоратида эканлигини ва бозорга чиқарилган активлар миқдори камлиги (лов флоат) сабабли токен бундай тебранишларга ўта заифлигини таъкидлади. У лойиҳадан бозор мейкерлари билан тузилган келишувларни очиқлашни талаб қилди.

Ҳозирда 1 миллиард дона EDGE токенидан атиги 350 миллиони муомалада, бу эса умумий таклифнинг учдан икки қисми ҳали бозорга чиқмаганини англатади. Бундай паст ликвидлик шароитида йирик эгаларнинг сотувлари нархнинг кескин қулашига олиб келиши мумкин. edgeХ платформаси эса тизим хавфсизлигига путур етмаганини, муаммо фақат бозор яхлитлигига қаратилган ташқи ҳужум эканини таъкидламоқда.

ЗачХБТ лойиҳанинг баёнотига киноя билан муносабат билдириб, деярли бутун таклифни назорат қилаётган томон ўзини айбдор деб топмаслиги табиий эканини ёзди. ДефиLlama маълумотларига кўра, edgeХ савдо ҳажми бўйича 16-ўринда туради ва унинг блокланган умумий қиймати (ТВЛ) 137 миллион долларни ташкил этади. Умумий ДEХ бозоридаги фаоллик пасайиши ҳам бундай кам ликвидли токенлар учун қўшимча хавф туғдирмоқда.

ЭдгеХКриптовалютаBitcoinБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди