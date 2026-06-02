эдгеХ платформаси ЭДГE токенининг қулашида ташқи кучларни айблади
Марказлашмаган edgeХ биржаси ўзининг EDGE токени нархи 40 фоиздан кўпроққа тушиб кетишини номаълум ташқи томоннинг "қасддан" амалга оширган манипуляцияси билан изоҳлади. Бироқ, таниқли ончейн тадқиқотчи ЗачХБТ ушбу даъволарни рад этиб, вазиятга бошқача баҳо берди. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, EDGE нархи сешанба куни 1,20 доллардан 0,3663 долларгача, яни қарийб 70 фоизга шўнғиган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
edgeХ жамоаси Х ижтимоий тармоғида токен нархидаги кескин ва тартибсиз ҳаракатларни кузатаётганини ва фаол суриштирув олиб бораётганини маълум қилди. Бунга жавобан ЗачХБТ лойиҳанинг умумий таклифи бир гуруҳ инсайдерлар назоратида эканлигини ва бозорга чиқарилган активлар миқдори камлиги (лов флоат) сабабли токен бундай тебранишларга ўта заифлигини таъкидлади. У лойиҳадан бозор мейкерлари билан тузилган келишувларни очиқлашни талаб қилди.
Ҳозирда 1 миллиард дона EDGE токенидан атиги 350 миллиони муомалада, бу эса умумий таклифнинг учдан икки қисми ҳали бозорга чиқмаганини англатади. Бундай паст ликвидлик шароитида йирик эгаларнинг сотувлари нархнинг кескин қулашига олиб келиши мумкин. edgeХ платформаси эса тизим хавфсизлигига путур етмаганини, муаммо фақат бозор яхлитлигига қаратилган ташқи ҳужум эканини таъкидламоқда.
ЗачХБТ лойиҳанинг баёнотига киноя билан муносабат билдириб, деярли бутун таклифни назорат қилаётган томон ўзини айбдор деб топмаслиги табиий эканини ёзди. ДефиLlama маълумотларига кўра, edgeХ савдо ҳажми бўйича 16-ўринда туради ва унинг блокланган умумий қиймати (ТВЛ) 137 миллион долларни ташкил этади. Умумий ДEХ бозоридаги фаоллик пасайиши ҳам бундай кам ликвидли токенлар учун қўшимча хавф туғдирмоқда.
…