МонейГрам Stellar тармоғида МГУСД стейблкоинини ишга туширди

·34·Иқтисодиёт
МонейГрам Stellar тармоғида МГУСД стейблкоинини ишга туширди

Пул ўтказмалари бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган МонейГрам компанияси Stellar тармоғида ўзининг МГУСД деб номланган АҚШ доллари стейблкоинини тақдим этди. Ушбу қадам компаниянинг блокчейн технологияларига асосланган трансчегаравий тўловлар соҳасидаги фаолиятини янада кенгайтиришга қаратилган. МГУСД МонейГрам иловасига интеграция қилиниб, фойдаланувчиларга доллар балансини сақлаш, маблағларни глобал миқёсда ўтказиш ва уларни маҳаллий валюталарга айирбошлаш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги стейблкоин дастлаб АҚШ бозорида ишга туширилди ва келажакда бутун дунё бўйлаб кенгайтирилиши режалаштирилган. МГУСД токенлари Stripe компаниясига тегишли бўлган Бридге платформаси томонидан чиқарилади. Лойиҳанинг техник инфратузилмасини таъминлашда М0 смарт-контрактлари ва Фиреблоккс ҳамён технологияларидан фойдаланилган. Бу МонейГрам ва Stellar Девелопмент Фоундатион ўртасидаги узоқ йиллик ҳамкорликнинг янги босқичи ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда трансчегаравий тўловлар ички тўловларга қараганда қиммат ва секин амалга оширилмоқда. Ворлд Банк маълумотларига кўра, 2025-йилнинг учинчи чорагида 200 УСД миқдоридаги маблағни чет элга юбориш ўртача 6,36 фоизга тушган. Бу Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан белгиланган 3 фоизлик мақсадли кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Стейблкоинлар ёрдамида амалга ошириладиган транзакциялар эса блокчейн тармоғидаги харажатларни бир сентнинг кичик қисмигача камайтириши мумкин.

МонейГрам ушбу янгилик орқали нафақат ҳисоб-китоб тизимини яхшилашни, балки истеъмолчилар учун рақамли доллар балансига эга бўлиш имкониятини яратишни мақсад қилган. Stellar тармоғидаги минимал комиссия атиги 0,00001 ХЛМни ташкил этиши, анъанавий банк тизимларига нисбатан катта устунлик беради. Бу каби инновациялар глобал иқтисодиётда пул ўтказмалари шаффофлиги ва тезлигини оширишга хизмат қилади.

МонейГрамStellarМГУСДСтейблкоинБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди