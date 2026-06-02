МонейГрам Stellar тармоғида МГУСД стейблкоинини ишга туширди
Пул ўтказмалари бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган МонейГрам компанияси Stellar тармоғида ўзининг МГУСД деб номланган АҚШ доллари стейблкоинини тақдим этди. Ушбу қадам компаниянинг блокчейн технологияларига асосланган трансчегаравий тўловлар соҳасидаги фаолиятини янада кенгайтиришга қаратилган. МГУСД МонейГрам иловасига интеграция қилиниб, фойдаланувчиларга доллар балансини сақлаш, маблағларни глобал миқёсда ўтказиш ва уларни маҳаллий валюталарга айирбошлаш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги стейблкоин дастлаб АҚШ бозорида ишга туширилди ва келажакда бутун дунё бўйлаб кенгайтирилиши режалаштирилган. МГУСД токенлари Stripe компаниясига тегишли бўлган Бридге платформаси томонидан чиқарилади. Лойиҳанинг техник инфратузилмасини таъминлашда М0 смарт-контрактлари ва Фиреблоккс ҳамён технологияларидан фойдаланилган. Бу МонейГрам ва Stellar Девелопмент Фоундатион ўртасидаги узоқ йиллик ҳамкорликнинг янги босқичи ҳисобланади.
Ҳозирги вақтда трансчегаравий тўловлар ички тўловларга қараганда қиммат ва секин амалга оширилмоқда. Ворлд Банк маълумотларига кўра, 2025-йилнинг учинчи чорагида 200 УСД миқдоридаги маблағни чет элга юбориш ўртача 6,36 фоизга тушган. Бу Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан белгиланган 3 фоизлик мақсадли кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Стейблкоинлар ёрдамида амалга ошириладиган транзакциялар эса блокчейн тармоғидаги харажатларни бир сентнинг кичик қисмигача камайтириши мумкин.
МонейГрам ушбу янгилик орқали нафақат ҳисоб-китоб тизимини яхшилашни, балки истеъмолчилар учун рақамли доллар балансига эга бўлиш имкониятини яратишни мақсад қилган. Stellar тармоғидаги минимал комиссия атиги 0,00001 ХЛМни ташкил этиши, анъанавий банк тизимларига нисбатан катта устунлик беради. Бу каби инновациялар глобал иқтисодиётда пул ўтказмалари шаффофлиги ва тезлигини оширишга хизмат қилади.
…