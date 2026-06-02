Мовемент АҚШ ва Европада стейблкоин тўловлари тармоғини кенгайтирмоқда

·27·Иқтисодиёт
Мовемент АҚШ ва Европада стейблкоин тўловлари тармоғини кенгайтирмоқда

Мове дастурлаш тилига асосланган Мовемент блокчейн тармоғи АҚШ, Канада ва Европа Иттифоқидаги лицензияланган тўлов тизимларига чиқиш имкониятини қўлга киритди. Ушбу стратегик қадам ривожланаётган бозорларда трансчегаравий тўлов хизматларини кучайтиришга қаратилган бўлиб, анъанавий банк тизимларини стейблкоин ҳисоб-китоб тармоқлари билан боғлашни кўзда тутади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги инфратузилма анъанавий молия ва блокчейн тизимлари ўртасида маблағлар ҳаракатини осонлаштиради. Бунда асосий эътибор тўлиқ крипто-ўтказмаларга эмас, балки айнан стейблкоинлар ёрдамида амалга ошириладиган ҳисоб-китобларга қаратилади. Бу, айниқса, тўлов харажатлари юқори ва молиявий хизматлардан фойдаланиш чекланган ҳудудлар учун муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, Мовемент Нетворк Фоундатион инвесторларга ажратилган токенларнинг қарийб 19 фоизини (умумий таклифнинг 4,2 фоизи) қайта сотиб олганини эълон қилди. Бу чора лойиҳанинг тўлов инфратузилмасига йўналтирилган янги стратегияси билан боғлиқ. Маълумот учун, МОВE токенининг бозор капитализацияси ўз чўққисидаги 2,5 миллиард доллардан ҳозирги 54 миллион долларгача пасайган.

Мовемент тармоғининг ушбу трансформацияси блокчейн саноатидаги умумий тенденцияни акс эттиради. Ҳозирда Solana, Polygon ва Aptos каби йирик тармоқлар ҳам ақлли контрактлардан кўра кўпроқ стейблкоин тўловлари ва трансчегаравий пул ўтказмаларига эътибор қаратмоқда. Бу соҳа рақамли активлар бозоридаги энг тез ривожланаётган сегментлардан бири бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда жаҳон бозоридаги барча стейблкоинларнинг умумий қиймати 320 миллиард доллардан ошиб кетди. АҚШда қабул қилинган ГEНИУС Акт қонуни ушбу активлар учун федерал ҳуқуқий асос яратиб берди. Шу билан бирга, ТРМ Лабс маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида глобал крипто-транзакциялар ҳажми 11 фоизга камайган, бу эса бозордаги умумий фаоллик пасайганидан далолат беради.

МовементСтейблкоинБлокчейнИнвестицияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди