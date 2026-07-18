Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқда
Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган талабнинг кескин ортиши кутилмаган оқибатларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, AI маълумотлар марказлари учун зарур бўлган хотира чипларига бўлган эҳтиёж смартфонлар учун бутловчи қисмлар танқислигини юзага келтирди ва бу қурилмалар нархининг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий маркази маълумотларига кўра, дунёнинг иккинчи йирик смартфон бозори ҳисобланган Ҳиндистонда жорий йилнинг иккинчи чорагида смартфон етказиб бериш ҳажми ўтган йилга нисбатан 10 фоизга қисқарган. Бу сўнгги олти йилдаги энг кескин пасайиш бўлиб, мутахассислар буни бевосита RAM ва доимий хотира чиплари нархининг қимматлашгани билан изоҳлашмоқда.
Хотира чиплари танқислиги ва ишлаб чиқарувчилар стратегиясиSamsung, СК Ҳйних ва Микрон каби чип гигантлари айни пайтда ўз ишлаб чиқариш қувватларини юқори ўтказувчанликка эга хотира (ҲБМ) чипларига йўналтирмоқда. Ушбу чиплар AI акселераторлари учун жуда муҳим бўлиб, уларни ишлаб чиқариш смартфонлар учун мўлжалланган стандарт хотира чипларига қараганда анча фойдалироқдир. Натижада, оддий истеъмол электроникаси учун бутловчи қисмлар ҳажми камайиб, уларнинг таннархи ошиб бормоқда.
Ушбу ҳолат айниқса ҳамёнбоп смартфонлар сегментига қаттиқ зарба берди. Ҳиндистон бозорининг қарийб 60 фоизини 210 доллардан арзон бўлган телефонлар ташкил этади. Хотира чиплари нархи ошиши билан ишлаб чиқарувчилар ушбу нарх оралиғида қолишга қийналмоқда, бу эса етказиб беришнинг 45 фоизгача камайишига олиб келди.
Бозордаги ўзгаришлар ва истеъмолчилар муносабатиTechCrunch хабарига кўра, нархлар ошиши истеъмолчиларнинг хулқ-атворига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар ўз қурилмаларини янгилаш муддатини ўртача 3,5 йилдан 4 йилга узайтирмоқдалар. Бироқ, Apple ва Samsung каби премиум брендлар бу инқироздан нисбатан камроқ зарар кўрмоқда, чунки қиммат қурилмаларни сотиб олувчи қатлам нарх ўзгаришларига камроқ сезгир.
Хитой брендлари, жумладан OnePlus, юзага келган иқтисодий қийинчиликлар туфайли ўз стратегияларини қайта кўриб чиқмоқда. Компания Европа ва Шимолий Америка бозорларида янги маҳсулотлар чиқаришни тўхтатиб, асосий эътиборни Ҳиндистон ва Хитой бозорларига қаратишини маълум қилди. Бу каби ўзгаришлар глобал бозорда рақобат муҳитини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу тенденция долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда ҳам ҳамёнбоп смартфонлар сегменти оммабоп эканини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бутловчи қисмлар танқислиги яқин ойларда маҳаллий дўконлардаги нархнавода ҳам ўз аксини топиши эҳтимолдан холи эмас.
…