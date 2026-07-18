Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқда

·28·Техно
Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқда

Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган талабнинг кескин ортиши кутилмаган оқибатларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, AI маълумотлар марказлари учун зарур бўлган хотира чипларига бўлган эҳтиёж смартфонлар учун бутловчи қисмлар танқислигини юзага келтирди ва бу қурилмалар нархининг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий маркази маълумотларига кўра, дунёнинг иккинчи йирик смартфон бозори ҳисобланган Ҳиндистонда жорий йилнинг иккинчи чорагида смартфон етказиб бериш ҳажми ўтган йилга нисбатан 10 фоизга қисқарган. Бу сўнгги олти йилдаги энг кескин пасайиш бўлиб, мутахассислар буни бевосита RAM ва доимий хотира чиплари нархининг қимматлашгани билан изоҳлашмоқда.

Хотира чиплари танқислиги ва ишлаб чиқарувчилар стратегияси

Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби чип гигантлари айни пайтда ўз ишлаб чиқариш қувватларини юқори ўтказувчанликка эга хотира (ҲБМ) чипларига йўналтирмоқда. Ушбу чиплар AI акселераторлари учун жуда муҳим бўлиб, уларни ишлаб чиқариш смартфонлар учун мўлжалланган стандарт хотира чипларига қараганда анча фойдалироқдир. Натижада, оддий истеъмол электроникаси учун бутловчи қисмлар ҳажми камайиб, уларнинг таннархи ошиб бормоқда.

Ушбу ҳолат айниқса ҳамёнбоп смартфонлар сегментига қаттиқ зарба берди. Ҳиндистон бозорининг қарийб 60 фоизини 210 доллардан арзон бўлган телефонлар ташкил этади. Хотира чиплари нархи ошиши билан ишлаб чиқарувчилар ушбу нарх оралиғида қолишга қийналмоқда, бу эса етказиб беришнинг 45 фоизгача камайишига олиб келди.

Бозордаги ўзгаришлар ва истеъмолчилар муносабати

TechCrunch хабарига кўра, нархлар ошиши истеъмолчиларнинг хулқ-атворига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар ўз қурилмаларини янгилаш муддатини ўртача 3,5 йилдан 4 йилга узайтирмоқдалар. Бироқ, Apple ва Samsung каби премиум брендлар бу инқироздан нисбатан камроқ зарар кўрмоқда, чунки қиммат қурилмаларни сотиб олувчи қатлам нарх ўзгаришларига камроқ сезгир.

Хитой брендлари, жумладан OnePlus, юзага келган иқтисодий қийинчиликлар туфайли ўз стратегияларини қайта кўриб чиқмоқда. Компания Европа ва Шимолий Америка бозорларида янги маҳсулотлар чиқаришни тўхтатиб, асосий эътиборни Ҳиндистон ва Хитой бозорларига қаратишини маълум қилди. Бу каби ўзгаришлар глобал бозорда рақобат муҳитини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу тенденция долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда ҳам ҳамёнбоп смартфонлар сегменти оммабоп эканини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бутловчи қисмлар танқислиги яқин ойларда маҳаллий дўконлардаги нархнавода ҳам ўз аксини топиши эҳтимолдан холи эмас.

СмартфонСунъий ИнтеллектТехнологияSamsungApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиАҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиБугун, 01:51AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаAMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:28Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиБугун, 01:26Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди