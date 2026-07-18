AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқда
График процессорлар бозоридаги йирик ўйинчи AMD компанияси ўзининг Radeon видеокарталари учун инқилобий Мульти-Frame Generation технологиясини яширинча синовдан ўтказмоқда. Мазкур функция ҳар бир ҳақиқий кадр учун 8 тагача сунъий кадр яратиш имконини беради. Бу эса ўйинлардаги тасвир силлиқлигини ва унумдорликни тасаввур қилиб бўлмайдиган даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чипҳелл форуми фойдаланувчилари RadeonТунер воситаси ёрдамида AMD драйверларининг ички созламаларида ушбу янгиликни аниқлашди. Хусусан, Адреналин 26.6.2 ВҲҚЛ драйверида Radeon RX 9070 ХТ видеокартаси билан ишлашда FSR бўлимида тўртта янги параметр, жумладан, 8x коэффициентли FSR Мульти Frame Generation Оверриде функцияси пайдо бўлган. Ҳозирча компания бу борада расмий баёнот бермаган бўлса-да, драйверлардаги ўзгаришлар технология якуний босқичда эканидан далолат беради.
NVIDIA билан рақобат ва янги имкониятларixbt.com маълумотига кўра, AMD'нинг ушбу янгилиги унинг асосий рақобатчиси NVIDIA'дан ўзиб кетишга қаратилган. Ҳозирда NVIDIA технологиялари максимал 6 каррали кадрлар генерациясини (1 та ҳақиқий кадрга 5 та қўшимча) қўллаб-қувватлайди. AMD эса ушбу кўрсаткични 8 тагача етказиб, бозорда мутлақ пешқадамликни қўлга киритишни режалаштирмоқда. Ҳозирги Radeon карталари фақат битта қўшимча кадр ярата олишини ҳисобга олсак, бу жуда катта технологик сакрашдир.
Янги драйверларда нафақат кадрлар генерацияси, балки тасвир сифатини яхшилашга хизмат қилувчи бошқа функциялар ҳам топилган. Булар қаторига нурларни кузатиш (рай трасинг) сифатини оширувчи FSR Рай Регенератион Деноисер ва нейротармоқлар ёрдамида ёритиш маълумотларини кешловчи FSR Неурал Радиансе Качинг тизимлари киради. Бу технологиялар ўйинлардаги визуал эффектларни янада реалистик кўринишга келтиришга хизмат қилади.
Ўйинлардаги илк синовлар ва муаммоларҲозирги вақтда ушбу илғор функциялар чекланган миқдордаги ўйинларда, хусусан, Калл оф Дутй: Блакк Опс 7 ва Криmsон Десерт каби лойиҳаларда синовдан ўтказилмоқда. Фойдаланувчилар FSR Редстоне янгиланиши орқали унумдорлик ва тасвир сифати ўртасидаги мувозанатни танлаш имкониятига эга бўладилар. Бироқ, кадрлар сонини бундай кескин ошириш ўзига яраша қийинчиликларни ҳам келтириб чиқаради.
Асосий муаммолардан бири — бошқарувдаги кечикиш (инпут лаг) ва тасвирнинг бир текис чиқмаслиги билан боғлиқ. Ҳар бир ҳақиқий кадр орасига 7 та сунъий кадр жойлаштирилганда, ўйинчининг ҳаракатларига жавоб реакцияси секинлашиши мумкин. AMD муҳандислари айни дамда ушбу кечикишларни минималлаштириш ва визуал артефактларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.
Ўзбекистонлик геймерлар ва киберспортчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Radeon RX 9000 сериясидаги янги видеокарталар бозорга чиққач, ушбу технология туфайли ўртача қувватли тизимларда ҳам энг оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш имконияти туғилади. Ҳозирча Мульти-Frame Generation функциясининг расмий тақдимот санаси маълум қилинмаган, аммо драйверлардаги тайёргарлик бу узоқ кутилмаслигидан далолат бермоқда.
…