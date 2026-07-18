AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқда

·27·Техно
AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқда

График процессорлар бозоридаги йирик ўйинчи AMD компанияси ўзининг Radeon видеокарталари учун инқилобий Мульти-Frame Generation технологиясини яширинча синовдан ўтказмоқда. Мазкур функция ҳар бир ҳақиқий кадр учун 8 тагача сунъий кадр яратиш имконини беради. Бу эса ўйинлардаги тасвир силлиқлигини ва унумдорликни тасаввур қилиб бўлмайдиган даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чипҳелл форуми фойдаланувчилари RadeonТунер воситаси ёрдамида AMD драйверларининг ички созламаларида ушбу янгиликни аниқлашди. Хусусан, Адреналин 26.6.2 ВҲҚЛ драйверида Radeon RX 9070 ХТ видеокартаси билан ишлашда FSR бўлимида тўртта янги параметр, жумладан, 8x коэффициентли FSR Мульти Frame Generation Оверриде функцияси пайдо бўлган. Ҳозирча компания бу борада расмий баёнот бермаган бўлса-да, драйверлардаги ўзгаришлар технология якуний босқичда эканидан далолат беради.

NVIDIA билан рақобат ва янги имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, AMD'нинг ушбу янгилиги унинг асосий рақобатчиси NVIDIA'дан ўзиб кетишга қаратилган. Ҳозирда NVIDIA технологиялари максимал 6 каррали кадрлар генерациясини (1 та ҳақиқий кадрга 5 та қўшимча) қўллаб-қувватлайди. AMD эса ушбу кўрсаткични 8 тагача етказиб, бозорда мутлақ пешқадамликни қўлга киритишни режалаштирмоқда. Ҳозирги Radeon карталари фақат битта қўшимча кадр ярата олишини ҳисобга олсак, бу жуда катта технологик сакрашдир.

Янги драйверларда нафақат кадрлар генерацияси, балки тасвир сифатини яхшилашга хизмат қилувчи бошқа функциялар ҳам топилган. Булар қаторига нурларни кузатиш (рай трасинг) сифатини оширувчи FSR Рай Регенератион Деноисер ва нейротармоқлар ёрдамида ёритиш маълумотларини кешловчи FSR Неурал Радиансе Качинг тизимлари киради. Бу технологиялар ўйинлардаги визуал эффектларни янада реалистик кўринишга келтиришга хизмат қилади.

Ўйинлардаги илк синовлар ва муаммолар

Ҳозирги вақтда ушбу илғор функциялар чекланган миқдордаги ўйинларда, хусусан, Калл оф Дутй: Блакк Опс 7 ва Криmsон Десерт каби лойиҳаларда синовдан ўтказилмоқда. Фойдаланувчилар FSR Редстоне янгиланиши орқали унумдорлик ва тасвир сифати ўртасидаги мувозанатни танлаш имкониятига эга бўладилар. Бироқ, кадрлар сонини бундай кескин ошириш ўзига яраша қийинчиликларни ҳам келтириб чиқаради.

Асосий муаммолардан бири — бошқарувдаги кечикиш (инпут лаг) ва тасвирнинг бир текис чиқмаслиги билан боғлиқ. Ҳар бир ҳақиқий кадр орасига 7 та сунъий кадр жойлаштирилганда, ўйинчининг ҳаракатларига жавоб реакцияси секинлашиши мумкин. AMD муҳандислари айни дамда ушбу кечикишларни минималлаштириш ва визуал артефактларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.

Ўзбекистонлик геймерлар ва киберспортчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Radeon RX 9000 сериясидаги янги видеокарталар бозорга чиққач, ушбу технология туфайли ўртача қувватли тизимларда ҳам энг оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш имконияти туғилади. Ҳозирча Мульти-Frame Generation функциясининг расмий тақдимот санаси маълум қилинмаган, аммо драйверлардаги тайёргарлик бу узоқ кутилмаслигидан далолат бермоқда.

AMDRadeonFSRВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиАҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиБугун, 01:51Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаБугун, 01:29Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиБугун, 01:26Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди