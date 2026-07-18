Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлди

·0·Техно
Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлди

Яримўтказгичлар бозоридаги етакчи Intel компанияси ўзининг янги авлод процессорлари — Nova Лаке туркумини тақдим этиш борасидаги режаларига жиддий ўзгартиришлар киритди. Сўнгги маълумотларга кўра, фойдаланувчилар Core Ultra 400 сериясига кирувчи ушбу чипларни жорий йилда ёки ҳатто келаси йили ҳам кутмасликлари керак. Бу кутилмаган қарор технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Видеокардз нашри томонидан қўлга киритилган маълумотларга кўра, Nova Лаке процессорлари расман Core Ultra Сериес 4 бренди остида бозорга чиқади. Гарчи аввалроқ ушбу чипларнинг тезроқ намойиш этилиши кутилган бўлса-да, манбалар биринчи моделларнинг дебюти фақатгина 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилганини тасдиқламоқда. Бу Intel тарихидаги энг узоқ кутилган ва бўлиб-бўлиб амалга ошириладиган ишга тушириш жараёнларидан бири бўлиши мумкин.

Ишга тушириш босқичлари ва техник хусусиятлар

Янги авлод процессорларининг бозорга чиқиши бир неча босқичга бўлинган. 2027-йилнинг дастлабки ойларида НВЛ-С 28C ДС индексли, яни 28 та ядроли ва битта чиплетга эга бўлган иш столи моделлари сотувга чиқади. Эътиборли жиҳати шундаки, бу сафар Intel анъанага зид равишда биринчи бўлиб кўпайтиргичи блокланган (К индекси бўлмаган) моделларни тақдим этади.

Шундан сўнг, режага мувофиқ қуйидаги моделлар навбатма-навбат чиқарилади:

  • 2027-йилнинг иккинчи чорагида: НВЛ-С 28C К (оверклокинг имкониятига эга 28 ядроли флагманлар);
  • Худди шу давр охирида: 8 ва 16 ядроли нисбатан арзонроқ моделлар;
  • 2027-йилнинг май ва сентябрь ойлари оралиғида: Энг юқори қувватли, икки чиплетли ва 52 ядроли НВЛ-С 52C ДС моделлари.
Экспертларнинг фикрича, бундай узоқ муддатли ва чўзилган график шахсий компьютерлар бозоридаги ҳозирги беқарор вазият билан боғлиқ бўлиши мумкин. Intel ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштириш ва бозордаги талабга мослашиш учун шундай стратегияни танлаган кўринади.

Бозордаги ўрни ва рақобат

Ўзбекистон бозорида ҳам Intel маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, ушбу кечикиш маҳаллий фойдаланувчилар ва тизим йиғувчиларнинг режаларига ҳам таъсир кўрсатиши тайин. Ҳозирча фойдаланувчилар мавжуд Core Ultra ва яқин орада чиқиши кутилаётган оралиқ авлодлар билан кифояланишларига тўғри келади.

Гарчи Nova Лаке логотиплари ва брендинг тафсилотлари аллақачон маълум бўлган бўлса-да, техник жиҳатдан бу чиплар Intel учун катта сакраш бўлиши кутилмоқда. 52 ядрогача бўлган қувват ва янги архитектура компанияга NVIDIA ва AMD каби рақобатчилар билан курашда устунлик бериши керак, бироқ 2027-йилгача бўлган вақт оралиғида рақобатчилар ҳам тўхтаб турмаслиги аниқ.

Хулоса қилиб айтганда, Intel Nova Лаке лойиҳаси компаниянинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисми бўлиб, унинг тўлиқ қувват билан ишлашини кўриш учун яна камида икки ярим йил кутишимиз керак бўлади.

IntelNova ЛакеCore UltraПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиApple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиБугун, 00:53Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаАтом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 00:24Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиФаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиБугун, 00:20Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиMicrosoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиКеча, 23:55Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиКеча, 23:28NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди