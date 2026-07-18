Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлди
Яримўтказгичлар бозоридаги етакчи Intel компанияси ўзининг янги авлод процессорлари — Nova Лаке туркумини тақдим этиш борасидаги режаларига жиддий ўзгартиришлар киритди. Сўнгги маълумотларга кўра, фойдаланувчилар Core Ultra 400 сериясига кирувчи ушбу чипларни жорий йилда ёки ҳатто келаси йили ҳам кутмасликлари керак. Бу кутилмаган қарор технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Видеокардз нашри томонидан қўлга киритилган маълумотларга кўра, Nova Лаке процессорлари расман Core Ultra Сериес 4 бренди остида бозорга чиқади. Гарчи аввалроқ ушбу чипларнинг тезроқ намойиш этилиши кутилган бўлса-да, манбалар биринчи моделларнинг дебюти фақатгина 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилганини тасдиқламоқда. Бу Intel тарихидаги энг узоқ кутилган ва бўлиб-бўлиб амалга ошириладиган ишга тушириш жараёнларидан бири бўлиши мумкин.
Ишга тушириш босқичлари ва техник хусусиятларЯнги авлод процессорларининг бозорга чиқиши бир неча босқичга бўлинган. 2027-йилнинг дастлабки ойларида НВЛ-С 28C ДС индексли, яни 28 та ядроли ва битта чиплетга эга бўлган иш столи моделлари сотувга чиқади. Эътиборли жиҳати шундаки, бу сафар Intel анъанага зид равишда биринчи бўлиб кўпайтиргичи блокланган (К индекси бўлмаган) моделларни тақдим этади.
Шундан сўнг, режага мувофиқ қуйидаги моделлар навбатма-навбат чиқарилади:
- 2027-йилнинг иккинчи чорагида: НВЛ-С 28C К (оверклокинг имкониятига эга 28 ядроли флагманлар);
- Худди шу давр охирида: 8 ва 16 ядроли нисбатан арзонроқ моделлар;
- 2027-йилнинг май ва сентябрь ойлари оралиғида: Энг юқори қувватли, икки чиплетли ва 52 ядроли НВЛ-С 52C ДС моделлари.
Бозордаги ўрни ва рақобатЎзбекистон бозорида ҳам Intel маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, ушбу кечикиш маҳаллий фойдаланувчилар ва тизим йиғувчиларнинг режаларига ҳам таъсир кўрсатиши тайин. Ҳозирча фойдаланувчилар мавжуд Core Ultra ва яқин орада чиқиши кутилаётган оралиқ авлодлар билан кифояланишларига тўғри келади.
Гарчи Nova Лаке логотиплари ва брендинг тафсилотлари аллақачон маълум бўлган бўлса-да, техник жиҳатдан бу чиплар Intel учун катта сакраш бўлиши кутилмоқда. 52 ядрогача бўлган қувват ва янги архитектура компанияга NVIDIA ва AMD каби рақобатчилар билан курашда устунлик бериши керак, бироқ 2027-йилгача бўлган вақт оралиғида рақобатчилар ҳам тўхтаб турмаслиги аниқ.
Хулоса қилиб айтганда, Intel Nova Лаке лойиҳаси компаниянинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисми бўлиб, унинг тўлиқ қувват билан ишлашини кўриш учун яна камида икки ярим йил кутишимиз керак бўлади.
…