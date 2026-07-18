Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишди
Замонавий технологиялар ривожланиши билан кундалик мулоқотларимизни ёзиб олиш ва транскрипция қилиш одатий ҳолга айланиб бормоқда. Айниқса, сунъий интеллектга асосланган қайдлар ёзиш иловалари оммалашгани сари, кўплаб фойдаланувчилар ўз шахсий дахлсизлиги ва суҳбатларининг махфийлигидан хавотирга туша бошладилар. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг сўнгги ҳисоботи ушбу тенденцияга қарши ноодатий кураш усуллари пайдо бўлаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Венчур инвестори Жеремй Левине ушбу муаммога ўзига хос ечим топди. У Zoom платформасидаги исмини шунчаки "Жеремй Левине" эмас, балки "Жеремй Левине Мен транскрипция ёки ёзиб олишга розилик бермайман" деб ўзгартирди. Бу кичик ҳийла суҳбатдошларни огоҳлантириш ва рухсатсиз ёзиб олишнинг олдини олишга қаратилган. Левине бу каби доимий кузатувни "ижтимоий жиҳатдан қабул қилиб бўлмайдиган хатти-ҳаракат" деб атайди ва у эркин суҳбат муҳитини бутунлай йўқ қилишини таъкидлайди.
Рақамли "қабр" ва этик муаммоларTechCrunch нашри маълумотларига кўра, ҳозирда бозорда учрашувларни автоматик таҳлил қилувчи ва матнга айлантирувчи ўнлаб AI иловалар мавжуд. Масалан, Granola каби дастурлар нафақат бизнес учрашувларни, балки шахсий учрашувларни ҳам ёзиб олиш учун ишлатилмоқда. Айрим фойдаланувчилар ҳатто биринчи учрашув (дате) вақтида ҳам суҳбатни ёзиб олиб, кейинчалик Claude каби AI моделлари орқали ўзининг қанчалик жозибали ёки ҳамдард кўринганини таҳлил қилмоқда.
Бироқ, бу тенденция жиддий ҳуқуқий ва ахлоқий саволларни келтириб чиқаради. Кўп ҳолларда суҳбатдошлар ўзларининг ҳар бир сўзи рақамли хотирага муҳрланаётганидан бехабар қолишади. Венчур инвестори Эрик Баҳн эндиликда ҳар қандай учрашув, ҳатто стол устида телефон кўринмаса ҳам, ёзиб олинаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга мажбур бўлаётганини тан олади.
Мутахассислар яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратишмоқда: "аудио чиқиндихонаси". Агар ҳар бир учрашув, коридор суҳбати ёки шахсий мулоқот транскрипция қилинса, буларнинг барчасини ким ўқийди? Охир-оқибат, ҳеч ким қайта тингламайдиган ва таҳлил қилмайдиган улкан маълумотлар базаси йиғилиб қолиши мулоқотнинг қадрини тушириб юбориши мумкин.
Ўзбекистон шароитида ҳам масофавий иш ва онлайн учрашувлар маданияти шаклланиб бораётган бир пайтда, бундай AI воситаларидан фойдаланишда эҳтиёткорлик талаб этилади. Шахсий маълумотлар ва суҳбатлар дахлсизлиги нафақат техник, балки маданий ва ҳуқуқий масала эканлигини унутмаслик лозим. Ҳозирча Жеремй Левине каби фойдаланувчиларнинг "норозилик манифестлари" ушбу рақамли назоратга қарши энг содда ва самарали усуллардан бири бўлиб қолмоқда.
…