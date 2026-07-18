Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишди

·0·Техно
Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишди

Замонавий технологиялар ривожланиши билан кундалик мулоқотларимизни ёзиб олиш ва транскрипция қилиш одатий ҳолга айланиб бормоқда. Айниқса, сунъий интеллектга асосланган қайдлар ёзиш иловалари оммалашгани сари, кўплаб фойдаланувчилар ўз шахсий дахлсизлиги ва суҳбатларининг махфийлигидан хавотирга туша бошладилар. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг сўнгги ҳисоботи ушбу тенденцияга қарши ноодатий кураш усуллари пайдо бўлаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Венчур инвестори Жеремй Левине ушбу муаммога ўзига хос ечим топди. У Zoom платформасидаги исмини шунчаки "Жеремй Левине" эмас, балки "Жеремй Левине Мен транскрипция ёки ёзиб олишга розилик бермайман" деб ўзгартирди. Бу кичик ҳийла суҳбатдошларни огоҳлантириш ва рухсатсиз ёзиб олишнинг олдини олишга қаратилган. Левине бу каби доимий кузатувни "ижтимоий жиҳатдан қабул қилиб бўлмайдиган хатти-ҳаракат" деб атайди ва у эркин суҳбат муҳитини бутунлай йўқ қилишини таъкидлайди.

Рақамли "қабр" ва этик муаммолар

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ҳозирда бозорда учрашувларни автоматик таҳлил қилувчи ва матнга айлантирувчи ўнлаб AI иловалар мавжуд. Масалан, Granola каби дастурлар нафақат бизнес учрашувларни, балки шахсий учрашувларни ҳам ёзиб олиш учун ишлатилмоқда. Айрим фойдаланувчилар ҳатто биринчи учрашув (дате) вақтида ҳам суҳбатни ёзиб олиб, кейинчалик Claude каби AI моделлари орқали ўзининг қанчалик жозибали ёки ҳамдард кўринганини таҳлил қилмоқда.

Бироқ, бу тенденция жиддий ҳуқуқий ва ахлоқий саволларни келтириб чиқаради. Кўп ҳолларда суҳбатдошлар ўзларининг ҳар бир сўзи рақамли хотирага муҳрланаётганидан бехабар қолишади. Венчур инвестори Эрик Баҳн эндиликда ҳар қандай учрашув, ҳатто стол устида телефон кўринмаса ҳам, ёзиб олинаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга мажбур бўлаётганини тан олади.

Мутахассислар яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратишмоқда: "аудио чиқиндихонаси". Агар ҳар бир учрашув, коридор суҳбати ёки шахсий мулоқот транскрипция қилинса, буларнинг барчасини ким ўқийди? Охир-оқибат, ҳеч ким қайта тингламайдиган ва таҳлил қилмайдиган улкан маълумотлар базаси йиғилиб қолиши мулоқотнинг қадрини тушириб юбориши мумкин.

Ўзбекистон шароитида ҳам масофавий иш ва онлайн учрашувлар маданияти шаклланиб бораётган бир пайтда, бундай AI воситаларидан фойдаланишда эҳтиёткорлик талаб этилади. Шахсий маълумотлар ва суҳбатлар дахлсизлиги нафақат техник, балки маданий ва ҳуқуқий масала эканлигини унутмаслик лозим. Ҳозирча Жеремй Левине каби фойдаланувчиларнинг "норозилик манифестлари" ушбу рақамли назоратга қарши энг содда ва самарали усуллардан бири бўлиб қолмоқда.

ZoomСунъий ИнтеллектМахфийликClaudeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиАҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиБугун, 01:51Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаБугун, 01:29AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаAMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:28Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиБугун, 01:26Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди