Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқич
Сербия расман NASA томонидан илгари сурилган Artemis келишувига (Artemis Аккордс) имзо чекиб, коинотни тинч мақсадларда ва очиқ ҳамкорлик асосида тадқиқ этишга интилаётган дунёнинг 69-давлатига айланди. Вашингтондаги NASA қароргоҳида бўлиб ўтган тантанали маросимда ҳужжатни Сербия ташқи ишлар вазири Марко Đуриć имзолади. Бу қадам мамлакатнинг замонавий космик пойгада ўз ўрнини топишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Artemis келишуви 2020-йилда NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан етти асосчи давлат билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Ушбу ҳужжат Ой, Марс ва Қуёш тизимидаги бошқа объектларни ўрганишда халқаро ҳамкорликнинг амалий тамойилларини белгилаб беради. Келишувнинг асосий мақсади коинотдан фақат тинч мақсадларда фойдаланиш ва илмий маълумотларни очиқ алмашишни таъминлашдан иборат.
Ҳамкорликнинг асосий тамойиллари ва мақсадлариМазкур келишувга қўшилган давлатлар бир қатор муҳим мажбуриятларни ўз зиммасига олади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тамойиллар қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Коинот фазосидан фақат тинчлик йўлида фойдаланиш;
- Илмий кашфиётлар ва маълумотларни халқаро ҳамжамият билан очиқ бўлишиш;
- Космик миссиялар иштирокчиларига фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш;
- Коинотдаги тарихий обидалар ва артефактларни сақлаб қолиш;
- Космик чиқиндилар миқдорини камайтириш ва ўзаро халақит беришнинг олдини олиш.
Тарихий мерос ва келажакка нигоҳNASA маъмурияти серб муҳандисларининг Америка космик дастурига қўшган ҳиссаси янгилик эмаслигини алоҳида таъкидлади. Агентлик раҳбари ўринбосари Метт Андерсоннинг сўзларига кўра, сербиялик мутахассислар ҳали Аполло дастури давридаёқ муҳим рол ўйнаган. Хусусан, Миложко "Мике" Вуселиć Аполло 13 экипажини ерга муваффақиятли қайтаришдаги хизматлари учун АҚШнинг энг олий мукофотларидан бири — Президент Озодлик медали билан тақдирланган.
Вазир Марко Đуриćнинг қайд этишича, ушбу келишувга қўшилиш Никола Tesla, Милутин Миланковиć ва Девид Вужиć каби буюк олимларнинг анъаналарини давом эттириш демакдир. Девид Вужиć Аполло дастурида иштирок этган ва "Серб еттилиги" номи билан танилган муҳандислар гуруҳининг аъзоси бўлган. Улар космик кемаларни бошқариш, энергия таъминоти ва туташув тизимларини яратишда фаол иштирок этишган.
Бугунги кунда NASA Artemis келишуви иштирокчилари сафини кенгайтиришда давом этмоқда. Яқин йилларда яна бир қатор давлатларнинг ушбу ташаббусга қўшилиши кутилмоқда. Бу эса инсониятнинг Ойда доимий инфратузилма яратиши ва узоқ коинотни янада чуқурроқ тадқиқ этиши учун мустаҳкам халқаро пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…