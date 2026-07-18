Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқич

·0·Техно
Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқич

Сербия расман NASA томонидан илгари сурилган Artemis келишувига (Artemis Аккордс) имзо чекиб, коинотни тинч мақсадларда ва очиқ ҳамкорлик асосида тадқиқ этишга интилаётган дунёнинг 69-давлатига айланди. Вашингтондаги NASA қароргоҳида бўлиб ўтган тантанали маросимда ҳужжатни Сербия ташқи ишлар вазири Марко Đуриć имзолади. Бу қадам мамлакатнинг замонавий космик пойгада ўз ўрнини топишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Artemis келишуви 2020-йилда NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан етти асосчи давлат билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Ушбу ҳужжат Ой, Марс ва Қуёш тизимидаги бошқа объектларни ўрганишда халқаро ҳамкорликнинг амалий тамойилларини белгилаб беради. Келишувнинг асосий мақсади коинотдан фақат тинч мақсадларда фойдаланиш ва илмий маълумотларни очиқ алмашишни таъминлашдан иборат.

Ҳамкорликнинг асосий тамойиллари ва мақсадлари

Мазкур келишувга қўшилган давлатлар бир қатор муҳим мажбуриятларни ўз зиммасига олади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тамойиллар қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Коинот фазосидан фақат тинчлик йўлида фойдаланиш;
  • Илмий кашфиётлар ва маълумотларни халқаро ҳамжамият билан очиқ бўлишиш;
  • Космик миссиялар иштирокчиларига фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш;
  • Коинотдаги тарихий обидалар ва артефактларни сақлаб қолиш;
  • Космик чиқиндилар миқдорини камайтириш ва ўзаро халақит беришнинг олдини олиш.
Сербия учун ушбу келишув NASAнинг келажакдаги йирик лойиҳаларида, хусусан, Artemis дастури доирасида иштирок этиш имкониятини очади. Эндиликда сербиялик мутахассислар Моон Base лойиҳаси учун илмий асбоб-ускуналар яратиш, технологик юкларни тайёрлаш ҳамда Ойга уюштириладиган экспедициялар учун сунъий йўлдошлар ишлаб чиқишда қатнашишлари мумкин.

Тарихий мерос ва келажакка нигоҳ

NASA маъмурияти серб муҳандисларининг Америка космик дастурига қўшган ҳиссаси янгилик эмаслигини алоҳида таъкидлади. Агентлик раҳбари ўринбосари Метт Андерсоннинг сўзларига кўра, сербиялик мутахассислар ҳали Аполло дастури давридаёқ муҳим рол ўйнаган. Хусусан, Миложко "Мике" Вуселиć Аполло 13 экипажини ерга муваффақиятли қайтаришдаги хизматлари учун АҚШнинг энг олий мукофотларидан бири — Президент Озодлик медали билан тақдирланган.

Вазир Марко Đуриćнинг қайд этишича, ушбу келишувга қўшилиш Никола Tesla, Милутин Миланковиć ва Девид Вужиć каби буюк олимларнинг анъаналарини давом эттириш демакдир. Девид Вужиć Аполло дастурида иштирок этган ва "Серб еттилиги" номи билан танилган муҳандислар гуруҳининг аъзоси бўлган. Улар космик кемаларни бошқариш, энергия таъминоти ва туташув тизимларини яратишда фаол иштирок этишган.

Бугунги кунда NASA Artemis келишуви иштирокчилари сафини кенгайтиришда давом этмоқда. Яқин йилларда яна бир қатор давлатларнинг ушбу ташаббусга қўшилиши кутилмоқда. Бу эса инсониятнинг Ойда доимий инфратузилма яратиши ва узоқ коинотни янада чуқурроқ тадқиқ этиши учун мустаҳкам халқаро пойдевор бўлиб хизмат қилади.

NASAСербияArtemisКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиАҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиБугун, 01:51Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаБугун, 01:29AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаAMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:28Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиБугун, 01:26Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди