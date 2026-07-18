Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилди
АҚШнинг Сан-Франциско шаҳри расмийлари Apple ва Google компанияларидан ўз иловалар дўконларидан одамларнинг суратларини рақамли усулда ўзгартириб, уларни кийиmsиз ҳолатга келтирувчи (нудифй) ўнлаб дастурларни зудлик билан олиб ташлашни талаб қилди. Ушбу чора сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган ва инсон қадр-қимматини каmsитувчи деэпфаке контентига қарши курашнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Калифорния штати қонунчилигига кўра, розиликсиз яратилган порнографик деэпфейкларни тарқатишга кўмаклашиш ёки бундай жараёнларни қасддан осонлаштириш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, Сан-Франциско прокуратураси ҳар икки технологик гигантни ушбу ноқонуний иловалар орқали даромад кўраётганликда ва фойдаланувчилар хавфсизлигига бефарқ қарашда айбламоқда.
Технологик гигантларнинг масъулияти ва молиявий манфаатларСан-Франциско шаҳар прокурори Давид Чиу Apple ва Google компанияларига йўллаган расмий мактубида, ушбу платформалар аёллар ва қизларнинг ҳуқуқларини поймол қилувчи иловалардан миллионлаб доллар миқдорида комиссия йиғаётганини таъкидлади. Гарчи компаниялар баъзи муаммоли дастурларни ўчирган бўлса-да, прокуратура уларни бундай контент пайдо бўлишининг олдини олишда етарлича фаоллик кўрсатмаётганликда айблади.
Маълум қилинишича, Теч Транспаренкй Прожект (ТТП) ташкилоти жорий йилнинг январ ва апрель ойларида Apple ва Google дўконларида ўнлаб шундай иловалар мавжудлиги ҳақида ҳисобот тақдим этган. Ушбу ҳисоботларда компаниялар нафақат бу иловаларни жойлаштиргани, балки улардаги ички харидлар учун тўловларни қайта ишлаш орқали ноқонуний савдодан фойда кўраётгани келтирилган.
Ҳуқуқий оқибатлар ва хавфсизлик чоралариКалифорнияда 2025-йилдан кучга кирадиган янги қонун жабрланувчиларга бундай материалларни тарқатишга ёрдам берган учинчи томон платформаларига нисбатан фуқаролик даъвоси билан чиқиш имконини беради. Прокурор Давид Чиу Виред нашрига берган интервюсида, Apple ва Google қонунбузарликлар учун жиддий жарималарга тортилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Деэпфаке технологиялари билан боғлиқ муаммолар илгари асосан машҳур аёллар ва санъаткорлар атрофида кузатилган бўлса, ҳозирда бундай иловалар очиқ тармоқдаги исталган суратни нишонга олиш имконини бермоқда. Бу эса оддий фойдаланувчилар, айниқса вояга етмаган қизларнинг хавфсизлигига жиддий таҳдид солмоқда. Расмийлар компанияларга 28 кун ичида ушбу масалага ечим топиш ва ҳисобот бериш муддатини белгилаган.
Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта контентлар ва фирибгарлик ҳолатлари кўпайиб бораётган бир пайтда, жаҳон технология бозоридаги бундай қатъий чоралар рақамли хавфсизлик маданиятини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирча Apple ва Google ушбу талаблар юзасидан расмий муносабат билдирмади.
…