Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилди

·1·Техно
Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилди

АҚШнинг Сан-Франциско шаҳри расмийлари Apple ва Google компанияларидан ўз иловалар дўконларидан одамларнинг суратларини рақамли усулда ўзгартириб, уларни кийиmsиз ҳолатга келтирувчи (нудифй) ўнлаб дастурларни зудлик билан олиб ташлашни талаб қилди. Ушбу чора сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган ва инсон қадр-қимматини каmsитувчи деэпфаке контентига қарши курашнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Калифорния штати қонунчилигига кўра, розиликсиз яратилган порнографик деэпфейкларни тарқатишга кўмаклашиш ёки бундай жараёнларни қасддан осонлаштириш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, Сан-Франциско прокуратураси ҳар икки технологик гигантни ушбу ноқонуний иловалар орқали даромад кўраётганликда ва фойдаланувчилар хавфсизлигига бефарқ қарашда айбламоқда.

Технологик гигантларнинг масъулияти ва молиявий манфаатлар

Сан-Франциско шаҳар прокурори Давид Чиу Apple ва Google компанияларига йўллаган расмий мактубида, ушбу платформалар аёллар ва қизларнинг ҳуқуқларини поймол қилувчи иловалардан миллионлаб доллар миқдорида комиссия йиғаётганини таъкидлади. Гарчи компаниялар баъзи муаммоли дастурларни ўчирган бўлса-да, прокуратура уларни бундай контент пайдо бўлишининг олдини олишда етарлича фаоллик кўрсатмаётганликда айблади.

Маълум қилинишича, Теч Транспаренкй Прожект (ТТП) ташкилоти жорий йилнинг январ ва апрель ойларида Apple ва Google дўконларида ўнлаб шундай иловалар мавжудлиги ҳақида ҳисобот тақдим этган. Ушбу ҳисоботларда компаниялар нафақат бу иловаларни жойлаштиргани, балки улардаги ички харидлар учун тўловларни қайта ишлаш орқали ноқонуний савдодан фойда кўраётгани келтирилган.

Ҳуқуқий оқибатлар ва хавфсизлик чоралари

Калифорнияда 2025-йилдан кучга кирадиган янги қонун жабрланувчиларга бундай материалларни тарқатишга ёрдам берган учинчи томон платформаларига нисбатан фуқаролик даъвоси билан чиқиш имконини беради. Прокурор Давид Чиу Виред нашрига берган интервюсида, Apple ва Google қонунбузарликлар учун жиддий жарималарга тортилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Деэпфаке технологиялари билан боғлиқ муаммолар илгари асосан машҳур аёллар ва санъаткорлар атрофида кузатилган бўлса, ҳозирда бундай иловалар очиқ тармоқдаги исталган суратни нишонга олиш имконини бермоқда. Бу эса оддий фойдаланувчилар, айниқса вояга етмаган қизларнинг хавфсизлигига жиддий таҳдид солмоқда. Расмийлар компанияларга 28 кун ичида ушбу масалага ечим топиш ва ҳисобот бериш муддатини белгилаган.

Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта контентлар ва фирибгарлик ҳолатлари кўпайиб бораётган бир пайтда, жаҳон технология бозоридаги бундай қатъий чоралар рақамли хавфсизлик маданиятини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирча Apple ва Google ушбу талаблар юзасидан расмий муносабат билдирмади.

AppleGoogleДеэпфакеСунъий ИнтеллектХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаАтом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 00:24Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиФаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиБугун, 00:20Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиMicrosoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиКеча, 23:55Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиКеча, 23:28NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди