Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юборилади
Коинотни тадқиқ қилиш ва орбитал станцияларда инсон меҳнатини енгиллатиш йўлида янги қадам ташланмоқда. Американинг Икарус Роботикс стартапи Жой деб номланган автоном учувчи платформани 2027-йилнинг бошида Халқаро коинот станциясига (ХКС) юборишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа коинотда робототехника имкониятларини кенгайтириш билан бирга, хавфсизлик масалаларига янгича ёндашувни талаб қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жойриде-1 миссияси доирасида парвоз қиладиган ушбу робот станция ичида мустақил ҳаракатланиш, манёврлар бажариш ва экипаж аъзоларига кундалик вазифаларда кўмаклашиш учун мўлжалланган. IXBT.com нашрининг хабар беришича, лойиҳани амалга оширишда КУЛР Течнологй Груп компанияси асосий ҳамкор сифатида танланган бўлиб, у роботни юқори технологияли аккумуляторлар билан таъминлайди.
Хавфсизликнинг энг юқори даражасиКоинот станцияси каби ёпиқ ва чекланган муҳитда ишлайдиган қурилмалар учун энергия манбалари ўта қаттиқ талабларга жавоб бериши шарт. Оддий сунъий йўлдошлардан фарқли ўлароқ, инсонлар яшайдиган модул ичидаги роботлар ёнғин ёки портлаш хавфини нолга тушириши лозим. Икарус Роботикс бош директори Этан Баражаснинг таъкидлашича, бундай тизимларни ишлаб чиқиш анъанавий батареяларга қараганда анча мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади.
Роботни энергия билан таъминловчи КУЛР Оне Спасе (K1S) аккумулятор тизимлари NASA томонидан белгиланган барча хавфсизлик стандартларига мос равишда лойиҳалаштирилган. КУЛР раҳбари Майкл Мо ушбу батареялар айнан Жой роботининг ўлчамлари, шакли ва энергия истеъмоли профилига мослаштирилишини маълум қилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу технология аллақачон Artemis II миссияси доирасида синовдан ўтган ва ўзининг ишончлилигини исботлаган.
Келажакдаги коинот инфратузилмасиИкарус Роботикс техник директори Джейми Палмернинг сўзларига кўра, орбитада, келажакда эса Ой ва Марсда инфратузилмани ривожлантириш учун тобора кўпроқ автоном электромеханик тизимлар талаб этилади. Бу фақатгина ёрдамчи роботлар билан чекланиб қолмай, балки ускуналарни йиғиш, техник хизмат кўрсатиш ва текшириш ишларини бажарадиган мураккаб қурилмаларни ҳам ўз ичига олади.
Коинотдаги кўплаб тизимларга қўлда хизмат кўрсатишнинг имконсизлиги сабабли, инсон иштирокисиз ишлай оладиган роботлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Жой каби роботлар келажакда қуйидаги вазифаларни бажариши кутилмоқда:
- Станция ичидаги муҳитни мониторинг қилиш;
- Экипаж учун зарурий анжомларни етказиб бериш;
- Ускуналарни масофадан туриб диагностика қилиш;
- Фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўриш.
…