Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юборилади

·29·Техно
Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юборилади

Коинотни тадқиқ қилиш ва орбитал станцияларда инсон меҳнатини енгиллатиш йўлида янги қадам ташланмоқда. Американинг Икарус Роботикс стартапи Жой деб номланган автоном учувчи платформани 2027-йилнинг бошида Халқаро коинот станциясига (ХКС) юборишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа коинотда робототехника имкониятларини кенгайтириш билан бирга, хавфсизлик масалаларига янгича ёндашувни талаб қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жойриде-1 миссияси доирасида парвоз қиладиган ушбу робот станция ичида мустақил ҳаракатланиш, манёврлар бажариш ва экипаж аъзоларига кундалик вазифаларда кўмаклашиш учун мўлжалланган. IXBT.com нашрининг хабар беришича, лойиҳани амалга оширишда КУЛР Течнологй Груп компанияси асосий ҳамкор сифатида танланган бўлиб, у роботни юқори технологияли аккумуляторлар билан таъминлайди.

Хавфсизликнинг энг юқори даражаси

Коинот станцияси каби ёпиқ ва чекланган муҳитда ишлайдиган қурилмалар учун энергия манбалари ўта қаттиқ талабларга жавоб бериши шарт. Оддий сунъий йўлдошлардан фарқли ўлароқ, инсонлар яшайдиган модул ичидаги роботлар ёнғин ёки портлаш хавфини нолга тушириши лозим. Икарус Роботикс бош директори Этан Баражаснинг таъкидлашича, бундай тизимларни ишлаб чиқиш анъанавий батареяларга қараганда анча мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади.

Роботни энергия билан таъминловчи КУЛР Оне Спасе (K1S) аккумулятор тизимлари NASA томонидан белгиланган барча хавфсизлик стандартларига мос равишда лойиҳалаштирилган. КУЛР раҳбари Майкл Мо ушбу батареялар айнан Жой роботининг ўлчамлари, шакли ва энергия истеъмоли профилига мослаштирилишини маълум қилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу технология аллақачон Artemis II миссияси доирасида синовдан ўтган ва ўзининг ишончлилигини исботлаган.

Келажакдаги коинот инфратузилмаси

Икарус Роботикс техник директори Джейми Палмернинг сўзларига кўра, орбитада, келажакда эса Ой ва Марсда инфратузилмани ривожлантириш учун тобора кўпроқ автоном электромеханик тизимлар талаб этилади. Бу фақатгина ёрдамчи роботлар билан чекланиб қолмай, балки ускуналарни йиғиш, техник хизмат кўрсатиш ва текшириш ишларини бажарадиган мураккаб қурилмаларни ҳам ўз ичига олади.

Коинотдаги кўплаб тизимларга қўлда хизмат кўрсатишнинг имконсизлиги сабабли, инсон иштирокисиз ишлай оладиган роботлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Жой каби роботлар келажакда қуйидаги вазифаларни бажариши кутилмоқда:

  • Станция ичидаги муҳитни мониторинг қилиш;
  • Экипаж учун зарурий анжомларни етказиб бериш;
  • Ускуналарни масофадан туриб диагностика қилиш;
  • Фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўриш.
Ушбу лойиҳанинг муваффақияти нафақат ХКС ичидаги иш самарадорлигини оширади, балки узоқ муддатли коинот миссиялари учун хавфсиз энергия манбалари ва автоном ёрдамчилар яратишда янги даврни очиб беради.

КоинотNASAРобототехникаТеҳнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиDatabricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 03:22Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди