NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошлади
График процессорлар бозорида янги авлод технологияларига ўтиш жараёни жадал давом этмоқда. Видеокардз ресурсининг хабар беришича, NVIDIA компаниясининг камида битта ҳамкори аллақачон GeForce RTX 50 Супер сериясидаги видео карталарни жисмоний кўринишда қабул қилиб олган. Бу янгилик Blackwell архитектурасига асосланган қурилмалар ишлаб чиқариш босқичидан ўтиб, синов ва логистика жараёнларига тайёр эканини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бироқ, қурилмаларнинг ҳамкорлар қўлига етиб боргани уларнинг тез орада сотувга чиқишини англатмайди. NVIDIA ҳозирча янги моделларни бозорга чиқаришга шошилмаяпти. Бунинг асосий сабаби сифатида жаҳон бозорида видеохотира нархларининг кескин кўтарилиши кўрсатилмоқда. Компания иқтисодий вазият барқарорлашишини ва ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш имкониятларини кутмоқда.
Хотира ҳажми ва техник янгиланишларМавжуд маълумотларга кўра, RTX 50 Супер серияси стандарт моделларга қараганда сезиларли даражада кўпроқ хотира ҳажмига эга бўлади. Бу ўзгариш GDDR7 туридаги янги чиплардан фойдаланиш ҳисобига амалга оширилади. Ҳозирги 2 GB сиғимли чиплар ўрнига 3 GB ҳажмли модуллар қўлланилиши кутилмоқда, бу эса график карталарнинг унумдорлигини янги босқичга олиб чиқади.
Хусусан, кутилаётган техник кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олади:
- RTX 5070 Супер модели 12 GB ўрнига 18 GB видеохотира билан таъминланади;
- RTX 5070 Ти Супер ва RTX 5080 Супер моделлари 24 GB хотирага эга бўлади.
Нархларнинг ошиши ва бозор конъюнктурасиСаноат таҳлилчиларининг таъкидлашича, янги 3 GB сиғимли GDDR7 чиплари ҳозирги 2 GB чипларга қараганда уч баравар қимматроқ ҳисобланади. Хотира ҳажми ва нархи ўртасидаги нисбат икки баравар ёмонлашган. Бу эса RTX 50 Супер карталари фойдаланувчилар кутганидан анча қимматроқ нархда сотувга чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. График карталар нархининг глобал миқёсда ошиши маҳаллий ритейлерлар ва геймерлар учун харид имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Шунга қарамай, NVIDIA маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигича қолмоқда, чунки рақобатдош технологиялар ҳали Blackwell даражасидаги самарадорликни вада қила олмаяпти.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, NVIDIA янги авлод Супер-карталарини техник жиҳатдан тайёрлаб бўлган, бироқ иқтисодий омиллар сабабли уларнинг премераси кечикмоқда. Компания юқори унумдорлик ва фойдаланувчи ҳамёни ўртасидаги мувозанатни топишга ҳаракат қилмоқда.
…