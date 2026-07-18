NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошлади

·47·Техно
NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошлади

График процессорлар бозорида янги авлод технологияларига ўтиш жараёни жадал давом этмоқда. Видеокардз ресурсининг хабар беришича, NVIDIA компаниясининг камида битта ҳамкори аллақачон GeForce RTX 50 Супер сериясидаги видео карталарни жисмоний кўринишда қабул қилиб олган. Бу янгилик Blackwell архитектурасига асосланган қурилмалар ишлаб чиқариш босқичидан ўтиб, синов ва логистика жараёнларига тайёр эканини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бироқ, қурилмаларнинг ҳамкорлар қўлига етиб боргани уларнинг тез орада сотувга чиқишини англатмайди. NVIDIA ҳозирча янги моделларни бозорга чиқаришга шошилмаяпти. Бунинг асосий сабаби сифатида жаҳон бозорида видеохотира нархларининг кескин кўтарилиши кўрсатилмоқда. Компания иқтисодий вазият барқарорлашишини ва ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш имкониятларини кутмоқда.

Хотира ҳажми ва техник янгиланишлар

Мавжуд маълумотларга кўра, RTX 50 Супер серияси стандарт моделларга қараганда сезиларли даражада кўпроқ хотира ҳажмига эга бўлади. Бу ўзгариш GDDR7 туридаги янги чиплардан фойдаланиш ҳисобига амалга оширилади. Ҳозирги 2 GB сиғимли чиплар ўрнига 3 GB ҳажмли модуллар қўлланилиши кутилмоқда, бу эса график карталарнинг унумдорлигини янги босқичга олиб чиқади.

Хусусан, кутилаётган техник кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олади:

  • RTX 5070 Супер модели 12 GB ўрнига 18 GB видеохотира билан таъминланади;
  • RTX 5070 Ти Супер ва RTX 5080 Супер моделлари 24 GB хотирага эга бўлади.
Бундай юқори хотира ҳажми замонавий ўйинлар ва мураккаб график вазифалар, айниқса сунъий интеллект билан ишлаш жараёнлари учун жуда муҳим ҳисобланади. Аммо бу янгиланишнинг ўзига яраша салбий томони ҳам мавжуд бўлиб, у бевосита маҳсулот таннархига таъсир қилади.

Нархларнинг ошиши ва бозор конъюнктураси

Саноат таҳлилчиларининг таъкидлашича, янги 3 GB сиғимли GDDR7 чиплари ҳозирги 2 GB чипларга қараганда уч баравар қимматроқ ҳисобланади. Хотира ҳажми ва нархи ўртасидаги нисбат икки баравар ёмонлашган. Бу эса RTX 50 Супер карталари фойдаланувчилар кутганидан анча қимматроқ нархда сотувга чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. График карталар нархининг глобал миқёсда ошиши маҳаллий ритейлерлар ва геймерлар учун харид имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Шунга қарамай, NVIDIA маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигича қолмоқда, чунки рақобатдош технологиялар ҳали Blackwell даражасидаги самарадорликни вада қила олмаяпти.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, NVIDIA янги авлод Супер-карталарини техник жиҳатдан тайёрлаб бўлган, бироқ иқтисодий омиллар сабабли уларнинг премераси кечикмоқда. Компания юқори унумдорлик ва фойдаланувчи ҳамёни ўртасидаги мувозанатни топишга ҳаракат қилмоқда.

NVIDIAGeForceRTX 50 СуперТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиАвстралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиБугун, 04:23АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди