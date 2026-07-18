Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқда
АҚШнинг энг йирик инвестиция банклари сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига йўналтирилаётган улкан капитал оқими фонида рекорд даражадаги комиссия даромадларини қайд этди. Goldman Sachs, JPMorgan ва Morgan Stanley каби молия гигантлари ҳисоботларига кўра, технологик инқилоб молия бозорларида янги "суперцикл"ни бошлаб берди. Бу жараён нафақат дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, балки маълумотлар марказлари ва энергетика тизимларини молиялаштириш ҳисобига банклар ғазнасини бойитмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Goldman Sachs банки 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, инвестиция банкингидан 3,4 миллиард доллар комиссия олди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 55 фоизга кўп бўлиб, банк тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир. Банк раҳбари Девид Соломон мазкур ҳолатни "AI учун капитал харажатларнинг суперцикли" деб атади. Унинг сўзларига кўра, ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш учун маблағга бўлган талаб барча минтақалар ва тармоқларда кескин ортиб бормоқда.
Инвестициялар кўлами ва инфратузилма пойгасиМолия бозоридаги фаоллик нафақат акциялар, балки қарз мажбуриятлари бўйича ҳам сезилмоқда. Масалан, Goldman Sachs акцияларни жойлаштиришдан тушган даромадини 130 фоизга, облигациялар чиқаришдан эса 75 фоизга оширди. Шунингдек, саккизта йирик банк СофтБанк компаниясига OpenAI билан боғлиқ 40 миллиард долларлик битимни амалга ошириш учун кредит ажратишда иштирок этгани соҳадаги молиявий иштиёқ нақадар юқори эканини кўрсатади.
Бошқа банкларда ҳам ўсиш суръатлари ҳайратланарли: JPMorgan 3,3 миллиард доллар (30 фоиз ўсиш), Morgan Stanley 2,44 миллиард доллар (58 фоиз ўсиш) ва Bank of America 2,14 миллиард доллар (50 фоиз ўсиш) миқдорида комиссия йиғишга муваффақ бўлди. Morgan Stanley таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, маълумотлар марказларини қуриш харажатлари 2026-йилда 850 миллиард долларни ташкил этса, 2028-йилга бориб бу рақам 1,5 триллион долларга етиши мумкин.
Банк раҳбарлари ушбу фаолликни нафақат AI компаниялари, балки уларнинг атрофидаги бутун экотизим билан боғламоқда. Бунга қуйидагилар киради:
- Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказлари (дата-сентерс) қурилиши;
- Энергия таъминоти ва барқарор электр тармоқларини яратиш;
- Хотира қурилмалари ва юқори қувватли чиплар ишлаб чиқариш;
- Булутли ҳисоблаш технологиялари учун янги платформалар.
Хатарлар ва эҳтиёткорлик чоралариБироқ, бундай шиддатли ўсиш банкларни эҳтиёткорликка ҳам чорламоқда. Citiгруп раҳбари Жейн Фрейзер AI мижозлар билан музокараларнинг марказий мавзусига айланганини таъкидласа-да, айрим лойиҳаларга рад жавоби берилаётгани маълум бўлди. Хусусан, JPMorgan маълумотлар марказлари билан боғлиқ баъзи битимлардан воз кечган. Бунга электр энергияси танқислиги ва келажакда ушбу биноларнинг ижарачилари ким бўлиши борасидаги ноаниқликлар сабаб бўлган.
Умуман олганда, АҚШнинг бешта энг йирик банкининг соф фойдаси иккинчи чоракда 49 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 39 фоизга кўпдир. Шунга қарамай, Девид Соломон жорий сикл чексиз давом этмаслигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, бозор эртами-кечми "қайта созланиш" босқичига дуч келади ва шундан сўнггина янада барқарор ўсиш даври бошланиши мумкин. Ҳозирча банклар учун асосий савол — энергетика тизими AI кенгайишини қанчалик қўллаб-қувватлай олишида қолмоқда.
…