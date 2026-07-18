Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқда

·0·Техно
Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқда

АҚШнинг энг йирик инвестиция банклари сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига йўналтирилаётган улкан капитал оқими фонида рекорд даражадаги комиссия даромадларини қайд этди. Goldman Sachs, JPMorgan ва Morgan Stanley каби молия гигантлари ҳисоботларига кўра, технологик инқилоб молия бозорларида янги "суперцикл"ни бошлаб берди. Бу жараён нафақат дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, балки маълумотлар марказлари ва энергетика тизимларини молиялаштириш ҳисобига банклар ғазнасини бойитмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Goldman Sachs банки 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, инвестиция банкингидан 3,4 миллиард доллар комиссия олди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 55 фоизга кўп бўлиб, банк тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир. Банк раҳбари Девид Соломон мазкур ҳолатни "AI учун капитал харажатларнинг суперцикли" деб атади. Унинг сўзларига кўра, ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш учун маблағга бўлган талаб барча минтақалар ва тармоқларда кескин ортиб бормоқда.

Инвестициялар кўлами ва инфратузилма пойгаси

Молия бозоридаги фаоллик нафақат акциялар, балки қарз мажбуриятлари бўйича ҳам сезилмоқда. Масалан, Goldman Sachs акцияларни жойлаштиришдан тушган даромадини 130 фоизга, облигациялар чиқаришдан эса 75 фоизга оширди. Шунингдек, саккизта йирик банк СофтБанк компаниясига OpenAI билан боғлиқ 40 миллиард долларлик битимни амалга ошириш учун кредит ажратишда иштирок этгани соҳадаги молиявий иштиёқ нақадар юқори эканини кўрсатади.

Бошқа банкларда ҳам ўсиш суръатлари ҳайратланарли: JPMorgan 3,3 миллиард доллар (30 фоиз ўсиш), Morgan Stanley 2,44 миллиард доллар (58 фоиз ўсиш) ва Bank of America 2,14 миллиард доллар (50 фоиз ўсиш) миқдорида комиссия йиғишга муваффақ бўлди. Morgan Stanley таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, маълумотлар марказларини қуриш харажатлари 2026-йилда 850 миллиард долларни ташкил этса, 2028-йилга бориб бу рақам 1,5 триллион долларга етиши мумкин.

Банк раҳбарлари ушбу фаолликни нафақат AI компаниялари, балки уларнинг атрофидаги бутун экотизим билан боғламоқда. Бунга қуйидагилар киради:

  • Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказлари (дата-сентерс) қурилиши;
  • Энергия таъминоти ва барқарор электр тармоқларини яратиш;
  • Хотира қурилмалари ва юқори қувватли чиплар ишлаб чиқариш;
  • Булутли ҳисоблаш технологиялари учун янги платформалар.

Хатарлар ва эҳтиёткорлик чоралари

Бироқ, бундай шиддатли ўсиш банкларни эҳтиёткорликка ҳам чорламоқда. Citiгруп раҳбари Жейн Фрейзер AI мижозлар билан музокараларнинг марказий мавзусига айланганини таъкидласа-да, айрим лойиҳаларга рад жавоби берилаётгани маълум бўлди. Хусусан, JPMorgan маълумотлар марказлари билан боғлиқ баъзи битимлардан воз кечган. Бунга электр энергияси танқислиги ва келажакда ушбу биноларнинг ижарачилари ким бўлиши борасидаги ноаниқликлар сабаб бўлган.

Умуман олганда, АҚШнинг бешта энг йирик банкининг соф фойдаси иккинчи чоракда 49 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 39 фоизга кўпдир. Шунга қарамай, Девид Соломон жорий сикл чексиз давом этмаслигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, бозор эртами-кечми "қайта созланиш" босқичига дуч келади ва шундан сўнггина янада барқарор ўсиш даври бошланиши мумкин. Ҳозирча банклар учун асосий савол — энергетика тизими AI кенгайишини қанчалик қўллаб-қувватлай олишида қолмоқда.

AIБанкларGoldman SachsИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиАвстралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиБугун, 04:23АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди