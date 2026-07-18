Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлиги
Глобал технология оламида янги номларни кашф этиш билан танилган TechCrunch ва Stripe тўлов тизими Австралиядаги энг истиқболли стартаплар учун ноёб имконият тақдим этмоқда. Stripe Тоур Сйдней доирасида ўтказиладиган Стартуп Баттлефиелд танлови учун аризалар қабули якунланишига саноқли соатлар қолди. Ушбу нуфузли мусобақа ғолиби тўғридан-тўғри Сан-Францискода ўтадиган дунёнинг энг йирик технологик тадбирларидан бири — TechCrunch Disrupt саҳнасига йўлланма олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стартуп Баттлефиелд танлови ўз тарихида Dropbox, Cloudflare, Discord ва Трелло каби бугунги кунда миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган гигант лойиҳаларнинг парвоз нуқтаси бўлиб хизмат қилган. TechCrunch маълумотларига кўра, ушбу платформа битирувчилари шу вақтга қадар жами 32 миллиард доллар инвестиция жалб қилишган ҳамда 1700 дан ортиқ компаниялар орасидан 250 дан ортиқ муваффақиятли эхит (сотув) ҳолатлари қайд этилган.
Ғолиблар учун мукофотлар ва халқаро имкониятларСиднейда бўлиб ўтадиган тадбирда саралаб олинган саккизта энг кучли стартап инвесторлар, халқаро матбуот ва технологик ҳамжамият қаршисида ўз лойиҳаларини тақдим этади. Танлов якунида учта жамоа совриндор деб топилади:
- Биринчи ўрин: 15 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари ва 2026-йил 13-15-октябрь кунлари Сан-Францискода ўтадиган TechCrunch Disrupt кўргазмасига кафолатланган йўлланма;
- Иккинчи ўрин: 5 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари;
- Учинчи ўрин: 2 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари.
Ҳакамлар ҳайъати лойиҳаларни баҳолашда асосий эътиборни компаниянинг ташқи кўриниши ёки "сайқалланганига" эмас, балки унинг истиқболига қаратади. Асосий савол битта: "Ушбу лойиҳа дунёни ҳақиқатдан ҳам ўзгартира оладими?". Ташкилотчилар шунчаки кичик ўзгаришлар эмас, балки соҳада туб бурилиш ясайдиган ғояларни қидирмоқда.
Ўзбекистонлик стартап экотизими вакиллари учун ҳам ушбу халқаро тажриба муҳим аҳамиятга эга. Глобал майдонда Stripe каби гигантлар билан ҳамкорлик қилиш ва TechCrunch саҳнасига чиқиш ҳар қандай технологик лойиҳа учун жаҳон бозорига эшикларни очади. Австралиядаги ушбу модел келажакда Марказий Осиё минтақасида ҳам стартапларни глобал даражага олиб чиқиш учун намуна бўлиши мумкин.
…