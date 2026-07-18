Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлиги

·28·Техно
Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлиги

Глобал технология оламида янги номларни кашф этиш билан танилган TechCrunch ва Stripe тўлов тизими Австралиядаги энг истиқболли стартаплар учун ноёб имконият тақдим этмоқда. Stripe Тоур Сйдней доирасида ўтказиладиган Стартуп Баттлефиелд танлови учун аризалар қабули якунланишига саноқли соатлар қолди. Ушбу нуфузли мусобақа ғолиби тўғридан-тўғри Сан-Францискода ўтадиган дунёнинг энг йирик технологик тадбирларидан бири — TechCrunch Disrupt саҳнасига йўлланма олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стартуп Баттлефиелд танлови ўз тарихида Dropbox, Cloudflare, Discord ва Трелло каби бугунги кунда миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган гигант лойиҳаларнинг парвоз нуқтаси бўлиб хизмат қилган. TechCrunch маълумотларига кўра, ушбу платформа битирувчилари шу вақтга қадар жами 32 миллиард доллар инвестиция жалб қилишган ҳамда 1700 дан ортиқ компаниялар орасидан 250 дан ортиқ муваффақиятли эхит (сотув) ҳолатлари қайд этилган.

Ғолиблар учун мукофотлар ва халқаро имкониятлар

Сиднейда бўлиб ўтадиган тадбирда саралаб олинган саккизта энг кучли стартап инвесторлар, халқаро матбуот ва технологик ҳамжамият қаршисида ўз лойиҳаларини тақдим этади. Танлов якунида учта жамоа совриндор деб топилади:

  • Биринчи ўрин: 15 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари ва 2026-йил 13-15-октябрь кунлари Сан-Францискода ўтадиган TechCrunch Disrupt кўргазмасига кафолатланган йўлланма;
  • Иккинчи ўрин: 5 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари;
  • Учинчи ўрин: 2 000 доллар миқдоридаги Stripe комиссия кредитлари.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, танловда иштирок этиш учун ариза топширган барча стартап вакиллари, саралашдан ўтиш-ўтмаслигидан қатъи назар, 19-август куни ўтадиган Stripe Тоур Сйдней анжуманига таклиф этилади. Бу эса ёш тадбиркорлар учун нетворкинг ва тажриба алмашиш борасида катта имкониятдир.

Ҳакамлар ҳайъати лойиҳаларни баҳолашда асосий эътиборни компаниянинг ташқи кўриниши ёки "сайқалланганига" эмас, балки унинг истиқболига қаратади. Асосий савол битта: "Ушбу лойиҳа дунёни ҳақиқатдан ҳам ўзгартира оладими?". Ташкилотчилар шунчаки кичик ўзгаришлар эмас, балки соҳада туб бурилиш ясайдиган ғояларни қидирмоқда.

Ўзбекистонлик стартап экотизими вакиллари учун ҳам ушбу халқаро тажриба муҳим аҳамиятга эга. Глобал майдонда Stripe каби гигантлар билан ҳамкорлик қилиш ва TechCrunch саҳнасига чиқиш ҳар қандай технологик лойиҳа учун жаҳон бозорига эшикларни очади. Австралиядаги ушбу модел келажакда Марказий Осиё минтақасида ҳам стартапларни глобал даражага олиб чиқиш учун намуна бўлиши мумкин.

StripeTechCrunchСтартапСан-ФранцискоАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди