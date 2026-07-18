АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратди
АҚШ Мудофаа вазирлиги мамлакатнинг гиперовозли технологиялар соҳасидаги салоҳиятини ошириш мақсадида Кратос Дефенсе & Секуритй Солутионс компанияси билан йирик шартнома имзолади. Тахминан 400 миллион долларлик ушбу маблағ миллий хавфсизлик дастурларини жадаллаштириш ва янги авлод қурол тизимларини ишлаб чиқишга йўналтирилади. Бу қадам Вашингтоннинг Россия ва Хитой каби рақобатчилардан гиперовозли қуролланиш пойгасида ортда қолмаслик стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кратос компанияси вакилларининг маълум қилишича, ажратилган молиявий кўмак истиқболли технологияларни лойиҳалаш ва уларни оммавий ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш имконини беради. Махфийлик тартиби туфайли лойиҳаларнинг барча тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, компания ушбу маблағлар стратегик аҳамиятга эга бўлган йўналишларга сарфланишини тасдиқлади. Кратос бугунги кунда АҚШ мудофаа саноатида юқори тезликдаги тизимлар бўйича энг тажрибали ўйинчилардан бири саналади.
Янги лойиҳалар: Немесис ва KrakenКомпания томонидан ишлаб чиқилаётган лойиҳалар орасида Немесис ва Kraken ташаббуслари, шунингдек, Эринес гиперовозли учиш аппарати алоҳида ўрин тутади. Бундан ташқари, Дарк Фурй, Зеус ва Ориоле каби қаттиқ ёнилғили ракета двигателлари устида ҳам фаол иш олиб борилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Кратос АҚШда бир вақтнинг ўзида ҳам гиперовозли аппаратларни, ҳам улар учун двигател қурилмаларини мустақил равишда яратаётган ягона компания ҳисобланади.
Бундай вертикал интеграция ёндашуви янги тизимларни яратиш муддатини сезиларли даражада қисқартиришга ва ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади. Компаниянинг Дефенсе анд Роккет Суппорт Сервисес бўлинмаси президенти Дейв Картернинг сўзларига кўра, уларнинг асосий устунлиги — мураккаб тизимларни тезкор лойиҳалаш, синовдан ўтказиш ва нисбатан арзон нархларда оммавий ишлаб чиқариш имкониятидир.
Саноат салоҳиятини оширишКратос бош директори Эрик Демарко давлат томонидан молиялаштириш ҳажми июн ойидан бошлаб сезиларли даражада ўсганини қайд этди. Унинг таъкидлашича, янги инвестициялар компаниянинг органик ўсишини таъминлайди ва аввалроқ буюртмалар жадвалини бузмаслик учун ўз маблағлари ҳисобидан қилинган харажатларни қоплашга ёрдам беради. Сўнгги икки йил ичида компания янги ишлаб чиқариш қувватлари ва синов инфратузилмасини қуришга катта сармоя киритган.
Барча ишлаб чиқариш ва тадқиқот ишлари компаниянинг ёпиқ объектларида ҳамда давлат полигонларида амалга оширилади. 400 миллион долларлик янги пакет Кратос компаниясининг АҚШ гиперовозли дастуридаги асосий саноат ҳамкори сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Бу каби лойиҳалар келажакда АҚШ армиясининг тезкор зарба бериш ва мудофаа қобилиятини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
…