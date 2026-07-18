АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратди

·0·Техно
АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратди

АҚШ Мудофаа вазирлиги мамлакатнинг гиперовозли технологиялар соҳасидаги салоҳиятини ошириш мақсадида Кратос Дефенсе & Секуритй Солутионс компанияси билан йирик шартнома имзолади. Тахминан 400 миллион долларлик ушбу маблағ миллий хавфсизлик дастурларини жадаллаштириш ва янги авлод қурол тизимларини ишлаб чиқишга йўналтирилади. Бу қадам Вашингтоннинг Россия ва Хитой каби рақобатчилардан гиперовозли қуролланиш пойгасида ортда қолмаслик стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кратос компанияси вакилларининг маълум қилишича, ажратилган молиявий кўмак истиқболли технологияларни лойиҳалаш ва уларни оммавий ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш имконини беради. Махфийлик тартиби туфайли лойиҳаларнинг барча тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, компания ушбу маблағлар стратегик аҳамиятга эга бўлган йўналишларга сарфланишини тасдиқлади. Кратос бугунги кунда АҚШ мудофаа саноатида юқори тезликдаги тизимлар бўйича энг тажрибали ўйинчилардан бири саналади.

Янги лойиҳалар: Немесис ва Kraken

Компания томонидан ишлаб чиқилаётган лойиҳалар орасида Немесис ва Kraken ташаббуслари, шунингдек, Эринес гиперовозли учиш аппарати алоҳида ўрин тутади. Бундан ташқари, Дарк Фурй, Зеус ва Ориоле каби қаттиқ ёнилғили ракета двигателлари устида ҳам фаол иш олиб борилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Кратос АҚШда бир вақтнинг ўзида ҳам гиперовозли аппаратларни, ҳам улар учун двигател қурилмаларини мустақил равишда яратаётган ягона компания ҳисобланади.

Бундай вертикал интеграция ёндашуви янги тизимларни яратиш муддатини сезиларли даражада қисқартиришга ва ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади. Компаниянинг Дефенсе анд Роккет Суппорт Сервисес бўлинмаси президенти Дейв Картернинг сўзларига кўра, уларнинг асосий устунлиги — мураккаб тизимларни тезкор лойиҳалаш, синовдан ўтказиш ва нисбатан арзон нархларда оммавий ишлаб чиқариш имкониятидир.

Саноат салоҳиятини ошириш

Кратос бош директори Эрик Демарко давлат томонидан молиялаштириш ҳажми июн ойидан бошлаб сезиларли даражада ўсганини қайд этди. Унинг таъкидлашича, янги инвестициялар компаниянинг органик ўсишини таъминлайди ва аввалроқ буюртмалар жадвалини бузмаслик учун ўз маблағлари ҳисобидан қилинган харажатларни қоплашга ёрдам беради. Сўнгги икки йил ичида компания янги ишлаб чиқариш қувватлари ва синов инфратузилмасини қуришга катта сармоя киритган.

Барча ишлаб чиқариш ва тадқиқот ишлари компаниянинг ёпиқ объектларида ҳамда давлат полигонларида амалга оширилади. 400 миллион долларлик янги пакет Кратос компаниясининг АҚШ гиперовозли дастуридаги асосий саноат ҳамкори сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Бу каби лойиҳалар келажакда АҚШ армиясининг тезкор зарба бериш ва мудофаа қобилиятини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.

АҚШКратосГиперовозли ҚуролPentagonҲарбий Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиDatabricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 03:22Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиХалқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиБугун, 02:57Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди