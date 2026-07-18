Фаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлди
Фаластиннинг Ғарбий Соҳил жанубида уйларни бузиш ҳолатлари давом этмоқда. Исроил кучлари томонидан олиб борилаётган бу ишлар маҳаллий аҳоли орасида оғир кайфият уйғотган.
Аҳоли ўз уйлари кўз ўнгида вайрон қилинаётганини кузатишга мажбур бўлмоқда. Улар учун бу жой шунчаки яшаш манзили эмас, балки йиллар давомида йиғилган хотиралар, оилавий ҳаёт ва хавфсизлик ҳисси билан боғлиқ макон эди.
Исроил томони уйларни бузишни айрим ҳолларда ноқонуний қурилиш ёки хавфсизлик зарурати билан изоҳлайди. Фаластинликлар ва халқаро ташкилотлар эса бундай амалиёт аҳолини ўз яшаш жойларидан мажбурий равишда кетишга ундаётганини таъкидлайди.
Бу масала Исроил–Фаластин можаросида узоқ йиллардан бери баҳслар марказида турибди. Маълумотларга кўра, 1967 йилдан 2017 йилгача 50 мингга яқин фаластинлик уйи бузилган. 2023 йил 7 октябрдан кейин эса уйларни бузиш ҳолатлари яна кўпайган.
…