Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этди

Ҳашаматли гаджетлар ишлаб чиқарувчи Верту компанияси ўзининг янги Алпҳафолд моделини намойиш этди. Нархи қарийб 7 минг доллардан бошланадиган ушбу буклама смартфон оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки йирик компания раҳбарлари ва топ-менежерлар учун мўлжалланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг қимматбаҳо материалларида эмас, балки кундалик иш жараёнларини автоматлаштиришга қодир сунъий интеллект агентидадир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Алпҳафолд моделига Ҳермес Агент деб номланган махсус AI тизими ўрнатилган. Ушбу дастурий таъминот очиқ кодли Ҳермес лойиҳасига асосланган бўлиб, у шунчаки сўровларга жавоб бериш билан чекланиб қолмайди. Тизим ҳужжатларни таҳлил қилиш, шартномаларни кўздан кечириш, бизнес-саёҳатларни режалаштириш ва бир нечта иловалар ўртасида мураккаб вазифаларни бажариш қобилиятига эга. Агар сунъий интеллект бирор топшириқни бажара олмаса, у сўровни автоматик равишда инсон-консержга йўналтиради.

Ҳашамат ва технология уйғунлиги

Ташқи кўринишидан Алпҳафолд ҳақиқий статус белгиси ҳисобланади. Қурилма корпуси ҳақиқий бузоқ териси ва титан деталлар билан безатилган. Бу уни шиша ёки пластикдан тайёрланган оммавий смартфонлардан, масалан, Samsung Galaxy З Фолд 7 моделидан кескин ажратиб туради. Гаджетнинг оғирлиги 264 граммни ташкил этади, бу эса Samsung флагманидан (215 грамм) сезиларли даражада оғирроқдир. Бироқ, унинг қайрилган рамкалари қурилмани очишда қулайлик яратади.

Смартфоннинг қадоғи ҳам ўзига хос: у заргарлик буюмлари қутисига ўхшаш катта ҳажмли ғилофда келади. Ичида чарм ғилоф ва махсус қувватлаш кабеллари алоҳида тортмаларда жойлаштирилган. Бу Верту компаниясининг нафақат техника, балки юқори даражадаги сервис ва ҳашаматли тажриба сотишга бўлган интилишини кўрсатади.

Техник асос ва ҳамкорлик

Қурилманинг ички қисмлари ўрганилганда, у 1 100 долларлик ZTE Nubia Фолд модели билан жуда кўп ўхшашликларга эга экани маълум бўлди. Шарнирлар дизайни, динамиклар жойлашуви ва бармоқ изи сканери каби элементлар деярли бир хил. Ҳатто дастурий таъминот кодларида ҳам ZTE идентификаторлари учрайди. Верту вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаб, Алпҳафолд платформаси ZTE/Nubia билан ҳамкорликда ишлаб чиқилганини билдиришди.

Компаниянинг таъкидлашича, аппарат қисми ҳамкорлар томонидан тақдим этилган бўлса-да, ҳашаматли материаллар, дастурий таъминот интерфейси, сифат назорати ва сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш тўлиқ Верту зиммасидадир. Бу компания учун янгилик эмас: 2023-йилда МетаВерту модели ҳам худди шундай усулда тайёрлангани ҳақида Виред нашри хабар берган эди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Верту Алпҳафолд модели билан техник характеристикалар пойгасида қатнашмоқчи эмас. Компания ўз мижозларига — вақти қиммат бўлган раҳбарларга — уларнинг иш кунини самарали ташкил этадиган рақамли ёрдамчини таклиф қилмоқда. 6 880 доллар эвазига харидор нафақат телефон, балки ўз мақомини таъкидловчи ва ишларини енгиллаштирувчи эксклюзив воситага эга бўлади.

ВертуАлпҳафолдСмартфонСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиDatabricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 03:22Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиХалқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиБугун, 02:57Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди