Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этди
Ҳашаматли гаджетлар ишлаб чиқарувчи Верту компанияси ўзининг янги Алпҳафолд моделини намойиш этди. Нархи қарийб 7 минг доллардан бошланадиган ушбу буклама смартфон оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки йирик компания раҳбарлари ва топ-менежерлар учун мўлжалланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг қимматбаҳо материалларида эмас, балки кундалик иш жараёнларини автоматлаштиришга қодир сунъий интеллект агентидадир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Алпҳафолд моделига Ҳермес Агент деб номланган махсус AI тизими ўрнатилган. Ушбу дастурий таъминот очиқ кодли Ҳермес лойиҳасига асосланган бўлиб, у шунчаки сўровларга жавоб бериш билан чекланиб қолмайди. Тизим ҳужжатларни таҳлил қилиш, шартномаларни кўздан кечириш, бизнес-саёҳатларни режалаштириш ва бир нечта иловалар ўртасида мураккаб вазифаларни бажариш қобилиятига эга. Агар сунъий интеллект бирор топшириқни бажара олмаса, у сўровни автоматик равишда инсон-консержга йўналтиради.
Ҳашамат ва технология уйғунлигиТашқи кўринишидан Алпҳафолд ҳақиқий статус белгиси ҳисобланади. Қурилма корпуси ҳақиқий бузоқ териси ва титан деталлар билан безатилган. Бу уни шиша ёки пластикдан тайёрланган оммавий смартфонлардан, масалан, Samsung Galaxy З Фолд 7 моделидан кескин ажратиб туради. Гаджетнинг оғирлиги 264 граммни ташкил этади, бу эса Samsung флагманидан (215 грамм) сезиларли даражада оғирроқдир. Бироқ, унинг қайрилган рамкалари қурилмани очишда қулайлик яратади.
Смартфоннинг қадоғи ҳам ўзига хос: у заргарлик буюмлари қутисига ўхшаш катта ҳажмли ғилофда келади. Ичида чарм ғилоф ва махсус қувватлаш кабеллари алоҳида тортмаларда жойлаштирилган. Бу Верту компаниясининг нафақат техника, балки юқори даражадаги сервис ва ҳашаматли тажриба сотишга бўлган интилишини кўрсатади.
Техник асос ва ҳамкорликҚурилманинг ички қисмлари ўрганилганда, у 1 100 долларлик ZTE Nubia Фолд модели билан жуда кўп ўхшашликларга эга экани маълум бўлди. Шарнирлар дизайни, динамиклар жойлашуви ва бармоқ изи сканери каби элементлар деярли бир хил. Ҳатто дастурий таъминот кодларида ҳам ZTE идентификаторлари учрайди. Верту вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаб, Алпҳафолд платформаси ZTE/Nubia билан ҳамкорликда ишлаб чиқилганини билдиришди.
Компаниянинг таъкидлашича, аппарат қисми ҳамкорлар томонидан тақдим этилган бўлса-да, ҳашаматли материаллар, дастурий таъминот интерфейси, сифат назорати ва сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш тўлиқ Верту зиммасидадир. Бу компания учун янгилик эмас: 2023-йилда МетаВерту модели ҳам худди шундай усулда тайёрлангани ҳақида Виред нашри хабар берган эди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Верту Алпҳафолд модели билан техник характеристикалар пойгасида қатнашмоқчи эмас. Компания ўз мижозларига — вақти қиммат бўлган раҳбарларга — уларнинг иш кунини самарали ташкил этадиган рақамли ёрдамчини таклиф қилмоқда. 6 880 доллар эвазига харидор нафақат телефон, балки ўз мақомини таъкидловчи ва ишларини енгиллаштирувчи эксклюзив воситага эга бўлади.
…