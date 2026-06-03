3 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди

·64·Иқтисодиёт
3 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 3 июндаги сотув нархлари эълон қилинди.

1 грам олтин нархи олдинги қийматга нисбатан 1 200 сўмга ошган.

Ўлчовли олтин қуймаларнинг нархлари қуйидагича:
5 грам — 9 689 000 сўм.
10 грам — 18 842 000 сўм.
20 грам — 36 685 000 сўм.
50 грам — 91 616 000 сўм.
100 грам — 181 018 000 сўм.

Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.

Эслатма: Банк офисига боришдан олдин олтин қуймалар мавжудлигини аниқлаштириб олиш ёдингиздан чиқмасин. Кўплаб банк офисларида олтин қуймаларнинг тугаб қолиш эҳтимоли мавжуд.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди