3 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўлчовли олтин қуймаларнинг нархлари қуйидагича:
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 3 июндаги сотув нархлари эълон қилинди.
1 грам олтин нархи олдинги қийматга нисбатан 1 200 сўмга ошган.
Ўлчовли олтин қуймаларнинг нархлари қуйидагича:
5 грам — 9 689 000 сўм.
10 грам — 18 842 000 сўм.
20 грам — 36 685 000 сўм.
50 грам — 91 616 000 сўм.
100 грам — 181 018 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Эслатма: Банк офисига боришдан олдин олтин қуймалар мавжудлигини аниқлаштириб олиш ёдингиздан чиқмасин. Кўплаб банк офисларида олтин қуймаларнинг тугаб қолиш эҳтимоли мавжуд.
…