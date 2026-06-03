Bitcoin индикаторлари тикланишдан дарак бермоқда: Экспертлар эҳтиёткор
Bitcoin бозоридаги сўнгги динамика криптовалюта нархининг қайта тикланиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Моментум кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатадики, активнинг пасайиш тенденцияси ўз якунига етган бўлиши мумкин, бироқ бозор иштирокчилари ҳали ҳам эҳтиёткорликни сақлаб қолишмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
КоинДеск нашрининг 'Дайбоок' ахборотномасида қайд этилишича, техник таҳлил воситалари Bitcoin нархининг барқарорлашувини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, глобал иқтисодий ноаниқлик ва Фед томонидан олиб борилаётган фоиз ставкаси сиёсати инвесторлар қарорига сезиларли таъсир кўрсатишда давом этмоқда.
Крипто таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархи маълум бир қаршилик даражасидан ўтиб олса, янги ўсиш тўлқини бошланиши мумкин. Аммо Ethereum ва Solana каби бошқа йирик алткоинлар ҳам Bitcoin ортидан ҳаракатланаётган бир пайтда, бозорнинг умумий ликвидлиги асосий омил бўлиб қолмоқда.
Ҳозирги вақтда инвесторлар нафақат крипто бозори, балки анъанавий молия бозорлари, жумладан С&П 500 ва Насдақ индекслари ҳаракатини ҳам диққат билан кузатиб боришмоқда. УСД курсининг мустаҳкамланиши ва инфляция кутилмалари рақамли активлар нархига босим ўтказиши мумкин.
…