Bitcoin индикаторлари тикланишдан дарак бермоқда: Экспертлар эҳтиёткор

·54·Иқтисодиёт
Bitcoin индикаторлари тикланишдан дарак бермоқда: Экспертлар эҳтиёткор
Аудио версияси

Bitcoin бозоридаги сўнгги динамика криптовалюта нархининг қайта тикланиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Моментум кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатадики, активнинг пасайиш тенденцияси ўз якунига етган бўлиши мумкин, бироқ бозор иштирокчилари ҳали ҳам эҳтиёткорликни сақлаб қолишмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

КоинДеск нашрининг 'Дайбоок' ахборотномасида қайд этилишича, техник таҳлил воситалари Bitcoin нархининг барқарорлашувини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, глобал иқтисодий ноаниқлик ва Фед томонидан олиб борилаётган фоиз ставкаси сиёсати инвесторлар қарорига сезиларли таъсир кўрсатишда давом этмоқда.

Крипто таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархи маълум бир қаршилик даражасидан ўтиб олса, янги ўсиш тўлқини бошланиши мумкин. Аммо Ethereum ва Solana каби бошқа йирик алткоинлар ҳам Bitcoin ортидан ҳаракатланаётган бир пайтда, бозорнинг умумий ликвидлиги асосий омил бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда инвесторлар нафақат крипто бозори, балки анъанавий молия бозорлари, жумладан С&П 500 ва Насдақ индекслари ҳаракатини ҳам диққат билан кузатиб боришмоқда. УСД курсининг мустаҳкамланиши ва инфляция кутилмалари рақамли активлар нархига босим ўтказиши мумкин.

BitcoinКриптоИнвестицияБозорИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда