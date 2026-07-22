Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”

·1·Маданият
Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”

Хонанда ва вайнчи Хонзода Дўстова "Чотки ТВ" кўрсатувидаги суҳбат давомида оиласи ва онасидан олган тарбияси ҳақида самимий фикрларини билдирди. Санъаткор онаси ёшлигида турмуш ўртоғи билан кўплаб қийинчиликларни бошдан кечирганини, бироқ ҳеч қачон турмуш ўртоғини камситмаганини эслаб гапириб беришини айтди.

Хонзоданинг сўзларига кўра, онаси: "Менинг отамнинг қўша-қўша уйлари бўлган. Лекин отанг билан квартирада яшаганмиз. Баъзан уй эгалари 'эртага уйни бўшатасизлар', дерди. Нарсаларимизни йиғиштириб, яна бошқа квартира излаб кетардик. Шундай оғир кунларни кўрганман. Аммо бирор марта ҳам отангнинг юзига 'мен фалончининг қизиман, отамнинг уйлари бор' деб таъна қилмаганман. Сабр қилганмиз, меҳнат қилганмиз ва охири ўз уйимизни олганмиз", дея кўп бора насиҳат қилганини таъкидлади.

Хонанданинг айтишича, ота-онаси унга ҳамиша "Турмуш ўртоғингни ҳурмат қил, сабрли бўл. Сабр қилсанг, оиланг мустаҳкам бўлади", деган тарбияни берган. Унинг фикрича, айрим ота-оналар қизларига оилада талаб қилиш ва шарт қўйишни ўргатса, уларнинг хонадонида аксинча, ҳурмат ва сабр энг муҳим қадрият сифатида сингдирилган.

Мазкур суҳбат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Хонзоданинг фикрларини қўллаб-қувватлаб, оилада ўзаро ҳурмат ва сабр энг муҳим фазилатлардан бири эканини таъкидлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Бугун, 04:02Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 03:04Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 02:19Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Бугун, 02:02Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Бугун, 01:35Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Кеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)