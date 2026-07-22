GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетди
NVIDIA компаниясининг замонавий видеокарталари билан боғлиқ муаммолар одатда қувват улагичларининг қизиб кетиши билан характерланар эди. Бироқ, ижтимоий тармоқларда тарқалган янги ҳолат мутахассисларни ҳайратда қолдирди: бу сафар GeForce RTX 40-сериясига мансуб график процессор мутлақо бошқа сабабга кўра шикастланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи ўз компьютерини тозалаш жараёнида видеокартанинг иссиқлик тарқатувчи пластинасида (баккплате) ноодатий эриш изларини аниқлаган. Энг қизиғи шундаки, зарар қувват манбаи улагичида эмас, балки қурилманинг декоратив РGB-ёритгич тизими жойлашган қисмида кузатилган. Бу замонавий видеокарталар тарихидаги кам учрайдиган техник носозликлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Ҳозирча видеокартанинг аниқ модели очиқланмаган бўлса-да, унинг ташқи кўриниши HP компанияси тайёр компьютер йиғмалари учун чиқарадиган OEM версиядаги GeForce RTX 4080 ёки RTX 4070 моделларини эслатади. Ушбу қурилмаларда совутиш тизими ва корпус дизайни стандарт чакана сотувдаги моделлардан бироз фарқ қилади.
Носозлик сабаблари ва кутилмаган ҳолатМазкур ҳолатни ўрганган мутахассислар бир неча тахминларни илгари суришмоқда. Қурилма эгасининг таъкидлашича, компьютер корпусидаги вентиляторлар маълум муддат ишламай қолган, бу эса ички ҳароратнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ, РGB-светодиодлар одатда жуда кам энергия истеъмол қилади ва бундай даражадаги эришни келтириб чиқариши мантиқан қийин.
Эҳтимолий сабаблар сифатида қуйидагилар кўрилмоқда:
- Ёритиш модулидаги қисқа туташув ёки завод нуқсони;
- Пластик қисмларнинг ҳаддан ташқари қизиб кетадиган бошқа компонентлар билан бевосита алоқаси;
- Корпус ичидаги ҳаво айланишининг мутлақо тўхтаб қолиши натижасида иссиқликнинг бир нуқтада тўпланиб қолиши.
Вазиятнинг энг ғалати томони шундаки, пластик қисмлари эриб, деформацияга учраганига қарамай, видеокартадаги РGB-ёритгич тизими ҳамон ишчи ҳолатда экани айтилмоқда. Бу эса муаммо бевосита светодиоднинг ўзида эмас, балки унинг атрофидаги материаллар сифатига боғлиқ бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам NVIDIA GeForce RTX 4080 ва 4070 каби юқори унумдорликка эга видеокарталар оммалашиб бормоқда. Маҳаллий фойдаланувчилар учун ушбу ҳолат муҳим огоҳлантиришдир: компьютер корпусидаги совутиш тизимини мунтазам текшириб туриш ва чангдан тозалаш нафақат чипнинг, балки декоратив элементларнинг ҳам хавфсизлигини таъминлайди.
Ҳозирча NVIDIA ёки HP ушбу ҳолат бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Агар бу тизимли муаммо экани тасдиқланса, ишлаб чиқарувчи маълум бир партиядаги қурилмаларни қайта чақириб олиши ёки кафолат шартларини қайта кўриб чиқиши мумкин.
…