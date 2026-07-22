GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетди

·17·Техно
GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетди

NVIDIA компаниясининг замонавий видеокарталари билан боғлиқ муаммолар одатда қувват улагичларининг қизиб кетиши билан характерланар эди. Бироқ, ижтимоий тармоқларда тарқалган янги ҳолат мутахассисларни ҳайратда қолдирди: бу сафар GeForce RTX 40-сериясига мансуб график процессор мутлақо бошқа сабабга кўра шикастланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи ўз компьютерини тозалаш жараёнида видеокартанинг иссиқлик тарқатувчи пластинасида (баккплате) ноодатий эриш изларини аниқлаган. Энг қизиғи шундаки, зарар қувват манбаи улагичида эмас, балки қурилманинг декоратив РGB-ёритгич тизими жойлашган қисмида кузатилган. Бу замонавий видеокарталар тарихидаги кам учрайдиган техник носозликлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Ҳозирча видеокартанинг аниқ модели очиқланмаган бўлса-да, унинг ташқи кўриниши HP компанияси тайёр компьютер йиғмалари учун чиқарадиган OEM версиядаги GeForce RTX 4080 ёки RTX 4070 моделларини эслатади. Ушбу қурилмаларда совутиш тизими ва корпус дизайни стандарт чакана сотувдаги моделлардан бироз фарқ қилади.

Носозлик сабаблари ва кутилмаган ҳолат

Мазкур ҳолатни ўрганган мутахассислар бир неча тахминларни илгари суришмоқда. Қурилма эгасининг таъкидлашича, компьютер корпусидаги вентиляторлар маълум муддат ишламай қолган, бу эса ички ҳароратнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ, РGB-светодиодлар одатда жуда кам энергия истеъмол қилади ва бундай даражадаги эришни келтириб чиқариши мантиқан қийин.

Эҳтимолий сабаблар сифатида қуйидагилар кўрилмоқда:

  • Ёритиш модулидаги қисқа туташув ёки завод нуқсони;
  • Пластик қисмларнинг ҳаддан ташқари қизиб кетадиган бошқа компонентлар билан бевосита алоқаси;
  • Корпус ичидаги ҳаво айланишининг мутлақо тўхтаб қолиши натижасида иссиқликнинг бир нуқтада тўпланиб қолиши.

Вазиятнинг энг ғалати томони шундаки, пластик қисмлари эриб, деформацияга учраганига қарамай, видеокартадаги РGB-ёритгич тизими ҳамон ишчи ҳолатда экани айтилмоқда. Бу эса муаммо бевосита светодиоднинг ўзида эмас, балки унинг атрофидаги материаллар сифатига боғлиқ бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам NVIDIA GeForce RTX 4080 ва 4070 каби юқори унумдорликка эга видеокарталар оммалашиб бормоқда. Маҳаллий фойдаланувчилар учун ушбу ҳолат муҳим огоҳлантиришдир: компьютер корпусидаги совутиш тизимини мунтазам текшириб туриш ва чангдан тозалаш нафақат чипнинг, балки декоратив элементларнинг ҳам хавфсизлигини таъминлайди.

Ҳозирча NVIDIA ёки HP ушбу ҳолат бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Агар бу тизимли муаммо экани тасдиқланса, ишлаб чиқарувчи маълум бир партиядаги қурилмаларни қайта чақириб олиши ёки кафолат шартларини қайта кўриб чиқиши мумкин.

NVIDIAGeForce RTXВидеокартаТехнологияНосозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиХитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиБугун, 04:30Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди