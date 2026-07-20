21 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• МКБанк — 12 030 сўм.
• Anorбанк — 12 045 сўм.
21 июль куни амал қиладиган доллар курси 61–62 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• МКБанк — 12 030 сўм.
• Универсалбанк — 12 020 сўм.
• НБУ — 12 010 сўм.
• Трастбанк — 12 010 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorбанк — 12 045 сўм.
• Асакабанк — 12 050 сўм.
• Apexбанк — 12 060 сўм.
• БРБ — 12 080 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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