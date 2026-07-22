Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқда

·21·Техно
Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқда

Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Meta компанияси ота-оналар учун мўлжалланган янги ва ноодатий лойиҳа устида иш олиб бормоқда. СторйКит деб номланган ушбу илова сунъий интеллект ёрдамида болалар учун шахсийлаштирилган эртаклар яратиш имконини беради. Мазкур технология инсониятнинг энг қадимги анъаналаридан бири — ҳикоя қилиш санъатини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилгани билан диққатга сазовордир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

9to5Mac нашри томонидан App Store дўконида пайқаб қолинган ушбу илова ота-оналарга бирорта ҳам сўз ёзмасдан, ўз фарзандлари учун қизиқарли ва тарбиявий аҳамиятга эга ҳикоялар яратишни вада қилмоқда. TechCrunch нашрига берган интервюсида Meta вакиллари СторйКит ҳозирда айрим давлатларда синов тариқасида ишга туширилганини ва ота-оналарнинг унга бўлган муносабати ўрганилаётганини тасдиқлашди.

СторйКит қандай ишлайди?

Иловадан фойдаланиш жараёни жуда оддий ва ижодий ёндашувни талаб қилмайди. Дастлаб фойдаланувчи эртак қаҳрамонини танлайди. Бунинг учун боланинг севимли ўйинчоғи ёки бирор инсоннинг суратини иловага юклаш кифоя — сунъий интеллект ушбу образни "жонлантириб", ҳикоя марказига олиб чиқади. Шундан сўнг, эртак бўлиб ўтадиган дунё тасвирланади ва ҳикоядан олинадиган асосий сабоқ танланади.

Meta вакилларининг таъкидлашича, СторйКит орқали болаларга меҳрибонлик, жасорат ёки ҳамдардлик каби қадриятларни зерикарли маъруза кўринишида эмас, балки қизиқарли саргузаштлар орқали сингдириш мумкин. Иловада махсус хавфсизлик фильтрлари ўрнатилган бўлиб, у ижтимоий тармоқ функцияларидан холи ва ундан фақат 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар рўйхатдан ўтиши мумкин.

Технология ва инсоний муносабатлар тўқнашуви

Гарчи ушбу технология ота-оналарнинг оғирини енгил қилишга қаратилган бўлса-да, у кўплаб танқидларга ҳам сабаб бўлмоқда. Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг фикрича, ухлашдан олдин болага эртак айтиб бериш шунчаки маълумот етказиш эмас, балки ота-она ва фарзанд ўртасидаги ҳиссий боғлиқликнинг энг муҳим бўлагидир. Сунъий интеллект томонидан яратилган "руҳиз" сценарийлар бу жонли мулоқот ўрнини боса оладими деган савол очиқ қолмоқда.

Meta компанияси илгари ҳам Instagram учун деэпфаке генераторлари ёки баҳсли ақлли кўзойнаклар каби лойиҳаларни тақдим этган эди. СторйКит уларга қараганда анча зарарсиз кўринса-да, у инсон тасаввурини технологияга топшириш борасидаги навбатдаги қадамдир. Ўзбекистон шароитида ҳам ота-оналар фарзандларига миллий эртаклар ва достонларни ўзлаштирган ҳолда сўзлаб беришлари боланинг тил бойлиги ва дунёқараши шаклланишида беқиёс рол ўйнайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, СторйКит каби иловалар вақт танқислиги шароитида қулай ечим бўлиб кўриниши мумкин. Бироқ, боланинг тасаввур оламини сунъий интеллект алгоритмлари асосида шакллантириш келажакда инсоний ижодкорликнинг пасайишига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда экспертлар. Танлов эса ҳар доим ота-онанинг ўзида қолади.

MetaСторйКитСунъий ИнтеллектМобил ИловаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиХитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиБугун, 04:30Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди