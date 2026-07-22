Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқда
Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Meta компанияси ота-оналар учун мўлжалланган янги ва ноодатий лойиҳа устида иш олиб бормоқда. СторйКит деб номланган ушбу илова сунъий интеллект ёрдамида болалар учун шахсийлаштирилган эртаклар яратиш имконини беради. Мазкур технология инсониятнинг энг қадимги анъаналаридан бири — ҳикоя қилиш санъатини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилгани билан диққатга сазовордир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
9to5Mac нашри томонидан App Store дўконида пайқаб қолинган ушбу илова ота-оналарга бирорта ҳам сўз ёзмасдан, ўз фарзандлари учун қизиқарли ва тарбиявий аҳамиятга эга ҳикоялар яратишни вада қилмоқда. TechCrunch нашрига берган интервюсида Meta вакиллари СторйКит ҳозирда айрим давлатларда синов тариқасида ишга туширилганини ва ота-оналарнинг унга бўлган муносабати ўрганилаётганини тасдиқлашди.
СторйКит қандай ишлайди?Иловадан фойдаланиш жараёни жуда оддий ва ижодий ёндашувни талаб қилмайди. Дастлаб фойдаланувчи эртак қаҳрамонини танлайди. Бунинг учун боланинг севимли ўйинчоғи ёки бирор инсоннинг суратини иловага юклаш кифоя — сунъий интеллект ушбу образни "жонлантириб", ҳикоя марказига олиб чиқади. Шундан сўнг, эртак бўлиб ўтадиган дунё тасвирланади ва ҳикоядан олинадиган асосий сабоқ танланади.
Meta вакилларининг таъкидлашича, СторйКит орқали болаларга меҳрибонлик, жасорат ёки ҳамдардлик каби қадриятларни зерикарли маъруза кўринишида эмас, балки қизиқарли саргузаштлар орқали сингдириш мумкин. Иловада махсус хавфсизлик фильтрлари ўрнатилган бўлиб, у ижтимоий тармоқ функцияларидан холи ва ундан фақат 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар рўйхатдан ўтиши мумкин.
Технология ва инсоний муносабатлар тўқнашувиГарчи ушбу технология ота-оналарнинг оғирини енгил қилишга қаратилган бўлса-да, у кўплаб танқидларга ҳам сабаб бўлмоқда. Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг фикрича, ухлашдан олдин болага эртак айтиб бериш шунчаки маълумот етказиш эмас, балки ота-она ва фарзанд ўртасидаги ҳиссий боғлиқликнинг энг муҳим бўлагидир. Сунъий интеллект томонидан яратилган "руҳиз" сценарийлар бу жонли мулоқот ўрнини боса оладими деган савол очиқ қолмоқда.
Meta компанияси илгари ҳам Instagram учун деэпфаке генераторлари ёки баҳсли ақлли кўзойнаклар каби лойиҳаларни тақдим этган эди. СторйКит уларга қараганда анча зарарсиз кўринса-да, у инсон тасаввурини технологияга топшириш борасидаги навбатдаги қадамдир. Ўзбекистон шароитида ҳам ота-оналар фарзандларига миллий эртаклар ва достонларни ўзлаштирган ҳолда сўзлаб беришлари боланинг тил бойлиги ва дунёқараши шаклланишида беқиёс рол ўйнайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, СторйКит каби иловалар вақт танқислиги шароитида қулай ечим бўлиб кўриниши мумкин. Бироқ, боланинг тасаввур оламини сунъий интеллект алгоритмлари асосида шакллантириш келажакда инсоний ижодкорликнинг пасайишига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда экспертлар. Танлов эса ҳар доим ота-онанинг ўзида қолади.
…