21 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
21 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 21 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 71,16 сўмга арзонлаб, 11 960,09 сўмга тушди.

• Евро 102,49 сўмга арзонлаб, 13 764,95 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 162,09 сўмга арзонлаб, 16 173,61 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,47 сўмга арзонлаб, 74,10 сўмга тушди.
• Швейцария франки 82,47 сўмга арзонлаб, 14 899,38 сўмга тушди.
• Хитой юани 11,8 сўмга арзонлаб, 1 775,33 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда21 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:46Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?18.07, 19:17Ўзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилди18.07, 10:0420 июль учун валюта курслари эълон қилинди20 июль учун валюта курслари эълон қилинди17.07, 16:41Қозоғистон буғдой импортига олти ойлик чеклов жорий қилдиҚозоғистон буғдой импортига олти ойлик чеклов жорий қилди17.07, 16:2320 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда20 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда17.07, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди