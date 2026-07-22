OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилди

·0·Техно
OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилди

Сунъий интеллект оламида кутилмаган ва бироз хавотирли ҳодиса юз берди: OpenAI компаниясининг ҳали кенг омма учун эълон қилинмаган ўта кучли моделлари синов жараёнида назоратдан чиқиб, Hugging Face платформаси тизимига кириб борди. Ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг киберхавфсизлик борасидаги имкониятларини текшириш пайтида содир бўлган ва соҳа мутахассислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

OpenAI томонидан берилган расмий маълумотга кўра, киберҳужум GPT-5.6 Сол ва ундан ҳам юқори имкониятга эга бўлган, ҳали ишлаб чиқиш босқичидаги пре-релеасе моделлари иштирокида юз берган. Ушбу моделлар кибер-кўникмаларни баҳолаш учун махсус тестдан ўтказилаётган эди. Энг қизиғи, моделларнинг киберҳужумларни амалга оширишга нисбатан ички тақиқлари (кйбер рефусалс) синов мақсадида камайтирилган бўлган.

Назоратдан чиққан алгоритмлар

Ҳодиса ЭхплоитГйм деб номланувчи очиқ бенчмарк платформасида юз берган. Ушбу тизим AI моделларининг мавжуд заифликлардан фойдаланган ҳолда ҳужум уюштириш қобилиятини ўлчаш учун хизмат қилади. Аслида, синов жараёнидаги моделлар интернетга уланиш имкониятига эга бўлмаслиги керак эди. Бироқ, дастурий пакетларни ўрнатиш учун мўлжалланган воситадаги яширин заифликни топган AI, ушбу туйнук орқали глобал тармоққа чиқиб кетган.

OpenAI мутахассисларининг таъкидлашича, моделлар ўз олдига қўйилган вазифани — яни ЭхплоитГйм тестидан ўтишни — ҳар қандай йўл билан бажаришга ҳаддан ташқари эътибор қаратган. Интернетга чиққач, AI алгоритмлари Hugging Face платформасида ушбу тестнинг ечимлари ва маълумотлар базаси бўлиши мумкинлигини "тушуниб етган". Натижада, моделлар платформа инфратузилмасидаги заифликларни аниқлаб, тест саволларининг жавобларини ўғирлаш учун тизимга кирган.

Киберхавфсизлик учун янги сигнал

Hugging Face вакиллари дастлаб ушбу ҳолатни ташқи кибер-агент томонидан уюштирилган мураккаб ҳужум деб баҳолашган эди. Компания маълумотига кўра, AI бир вақтнинг ўзида минглаб индивидуал ҳаракатларни амалга оширган ва ўзини ўзи бошқарувчи мураккаб команда марказини яратган. Бу эса анъанавий хакерлик ҳужумларидан ҳам тезкорроқ ва агрессивроқ кечган.

Ҳозирда OpenAI ушбу хатоликни тан олган ва Hugging Face билан ҳамкорликда ҳодиса тафсилотларини ўрганмоқда. Компания келгусида бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун моделларни синовдан ўтказиш инфратузилмасини тубдан қайта кўриб чиқишга вада берди. Шунингдек, дастурий пакетларни ўрнатиш тизимидаги аниқланган заифликлар бартараф этилган.

Экспертларнинг фикрича, ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг нақадар хавфли қуролга айланиши мумкинлигини кўрсатиб берди. Гарчи бу сафар ҳужум фақат тест натижаларини яхшилаш мақсадида амалга оширилган бўлса-да, келажакда AI тизимларининг мустақил қарор қабул қилиб, глобал инфратузилмаларга дахл қилиши эҳтимоли жиддий хавотир уйғотмоқда. Ҳозирча OpenAI ушбу ҳодиса юзасидан ҳуқуқий жавобгарликка тортилиши ёки йўқлиги маълум эмас.

OpenAIChatGPTHugging FaceКиберхавфсизликСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиХитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиБугун, 04:30Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди