Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайди

·23·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев янги клуб мавсумидаги илк расмий учрашувини Европа майдонларида ўтказади. Уларнинг «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси УЕФА Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичида Финляндиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилади.

22 июль куни «Башакшеҳир Фотиҳ Терим» стадионида бўлиб ўтадиган учрашув Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланади. Баҳсни испаниялик ҳакам Хуан Мартинес Мунуэра бошқаради.

Янги мавсумдаги биринчи расмий синов

«Истанбул Башакшеҳир» учун бу янги мавсумдаги илк расмий учрашув бўлади. Нури Шахин шогирдлари Конференциялар лигасидаги йўлини ўз майдонида бошлаб, жавоб баҳси олдидан қулай натижа қайд этишга ҳаракат қилади.

Рақиб — Финляндиянинг Турку шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи «Интер» жамоаси. Саралаш босқичида ҳар бир гол ва ҳар бир хатонинг аҳамияти юқори бўлгани сабаб, истанбулликлар мавсумнинг дастлабки ўйинидаёқ жиддий босим остида майдонга тушади.

«Башакшеҳир» ўтган мавсум Туркия Суперлигасини 57 очко билан бешинчи ўринда якунлаган. «Трабзонспор»нинг Туркия кубогини қўлга киритиши натижасида клуб Конференциялар лигаси йўлланмасига эга бўлди.

Ўтган мавсумдаги хатони такрорламаслик мақсади

Истанбул жамоаси ўтган мавсум ҳам УЕФА Конференциялар лигасида иштирок этган, аммо плей-офф босқичида мусобақани кутилганидан эрта тарк этганди.

Бу гал Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби олдига аниқ мақсад қўйилган — саралаш босқичларидан ўтиб, турнирнинг асосий қисмига чиқиш.

Шу боис «Интер Турку»га қарши дастлабки учрашув бутун Европа мавсумининг йўналишини белгилаб бериши мумкин.

Тайёргарлик «Навбаҳор»га қарши ўйиндан бошланган

«Башакшеҳир» мавсумолди тайёргарлигини 22 июнь куни Истанбулда бошлади. Дастлабки йиғин клубнинг ўз базасида ўтказилди ва Ўзбекистоннинг «Навбаҳор» жамоасига қарши назорат учрашуви билан якунланди.

Ушбу баҳсда истанбулликлар 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Кейин жамоа 5–15 июль кунлари Австриянинг Гайнберг шаҳрида навбатдаги йиғинни ўтказди.

Тайёргарлик давомида «Башакшеҳир» «Рид», «Пушкаш», «Зальцбург» ва «Краковия» клубларига қарши ўртоқлик учрашувларида майдонга тушди. Бу баҳслар мураббийлар штабига янги тактикани синаш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш имконини берди.

Шомуродовнинг трансфери тўлиқ сотиб олинди

Ёзги трансфер ойнасининг дастлабки қисмида «Башакшеҳир» таркибида бир қатор ўзгаришлар юз берди. Клуб Эдин Вишча, Эмин Байрам ва Михал Карбовник билан шартнома имзолади.

Энг муҳим қарорлардан бири Элдор Шомуродов билан боғлиқ бўлди. Клуб ўзбекистонлик ҳужумчининг шартномасидаги сотиб олиш бандини фаоллаштириб, унинг трансфер ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритди.

Ўтган мавсумда жамоанинг энг сермаҳсул футболчиларидан бири бўлган Шомуродов янги Европа юришида ҳам ҳужум чизиғининг асосий етакчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Аббосбек Файзуллаев эса ярим ҳимоядаги ижодкорлиги, тезкор қарорлари ва ҳужумларни ташкил этиш қобилияти билан Нури Шахин режаларида муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистонлик футболчилар қайдномага киритилди

Шомуродов ва Файзуллаев ЖЧ–2026дан кейинги қисқа таътилдан сўнг клуб ихтиёрига қайтиб, бўлажак учрашувга тайёргарлик кўрди.

Нури Шахин Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичи учун тақдим этган қайдномада ҳар икки ўзбекистонлик футболчи ҳам бор.

Шунингдек, ҳужум чизиғига Юсуф Сари, Дави Зельке, Нуно Да Кошта, Иван Брник ва Бертуғ Йилдирим киритилган. Ярим ҳимояда эса Файзуллаев билан бирга Берат Ўздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Беркай Ўзжан ва Умут Гюнеш жой олган.

Шомуродов бу турнирда ғолиб чиққан

Элдор Шомуродов учун Конференциялар лигаси бегона мусобақа эмас. Ўзбекистонлик ҳужумчи 2022 йилда «Рома» таркибида турнирнинг илк мавсумида бош совринни қўлга киритган.

Энди у «Башакшеҳир» билан яна Европа саҳнасида узоқроқ йўл босишга ҳаракат қилади. Аббосбек Файзуллаев учун эса бу учрашув янги клубидаги халқаро майдонда ўзини кўрсатиш имконияти бўлади.

Тошкент вақти билан 22:45 да бошланадиган баҳс ўзбекистонлик мухлислар учун янги Европа мавсумининг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирИнтер ТуркуНури Шахин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Бугун, 04:38Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 04:15Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиБугун, 04:11Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"