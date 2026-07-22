Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев янги клуб мавсумидаги илк расмий учрашувини Европа майдонларида ўтказади. Уларнинг «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси УЕФА Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичида Финляндиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилади.
22 июль куни «Башакшеҳир Фотиҳ Терим» стадионида бўлиб ўтадиган учрашув Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланади. Баҳсни испаниялик ҳакам Хуан Мартинес Мунуэра бошқаради.
Янги мавсумдаги биринчи расмий синов
«Истанбул Башакшеҳир» учун бу янги мавсумдаги илк расмий учрашув бўлади. Нури Шахин шогирдлари Конференциялар лигасидаги йўлини ўз майдонида бошлаб, жавоб баҳси олдидан қулай натижа қайд этишга ҳаракат қилади.
Рақиб — Финляндиянинг Турку шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи «Интер» жамоаси. Саралаш босқичида ҳар бир гол ва ҳар бир хатонинг аҳамияти юқори бўлгани сабаб, истанбулликлар мавсумнинг дастлабки ўйинидаёқ жиддий босим остида майдонга тушади.
«Башакшеҳир» ўтган мавсум Туркия Суперлигасини 57 очко билан бешинчи ўринда якунлаган. «Трабзонспор»нинг Туркия кубогини қўлга киритиши натижасида клуб Конференциялар лигаси йўлланмасига эга бўлди.
Ўтган мавсумдаги хатони такрорламаслик мақсади
Истанбул жамоаси ўтган мавсум ҳам УЕФА Конференциялар лигасида иштирок этган, аммо плей-офф босқичида мусобақани кутилганидан эрта тарк этганди.
Бу гал Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби олдига аниқ мақсад қўйилган — саралаш босқичларидан ўтиб, турнирнинг асосий қисмига чиқиш.
Шу боис «Интер Турку»га қарши дастлабки учрашув бутун Европа мавсумининг йўналишини белгилаб бериши мумкин.
Тайёргарлик «Навбаҳор»га қарши ўйиндан бошланган
«Башакшеҳир» мавсумолди тайёргарлигини 22 июнь куни Истанбулда бошлади. Дастлабки йиғин клубнинг ўз базасида ўтказилди ва Ўзбекистоннинг «Навбаҳор» жамоасига қарши назорат учрашуви билан якунланди.
Ушбу баҳсда истанбулликлар 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Кейин жамоа 5–15 июль кунлари Австриянинг Гайнберг шаҳрида навбатдаги йиғинни ўтказди.
Тайёргарлик давомида «Башакшеҳир» «Рид», «Пушкаш», «Зальцбург» ва «Краковия» клубларига қарши ўртоқлик учрашувларида майдонга тушди. Бу баҳслар мураббийлар штабига янги тактикани синаш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш имконини берди.
Шомуродовнинг трансфери тўлиқ сотиб олинди
Ёзги трансфер ойнасининг дастлабки қисмида «Башакшеҳир» таркибида бир қатор ўзгаришлар юз берди. Клуб Эдин Вишча, Эмин Байрам ва Михал Карбовник билан шартнома имзолади.
Энг муҳим қарорлардан бири Элдор Шомуродов билан боғлиқ бўлди. Клуб ўзбекистонлик ҳужумчининг шартномасидаги сотиб олиш бандини фаоллаштириб, унинг трансфер ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритди.
Ўтган мавсумда жамоанинг энг сермаҳсул футболчиларидан бири бўлган Шомуродов янги Европа юришида ҳам ҳужум чизиғининг асосий етакчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Аббосбек Файзуллаев эса ярим ҳимоядаги ижодкорлиги, тезкор қарорлари ва ҳужумларни ташкил этиш қобилияти билан Нури Шахин режаларида муҳим ўрин эгаллайди.
Ўзбекистонлик футболчилар қайдномага киритилди
Шомуродов ва Файзуллаев ЖЧ–2026дан кейинги қисқа таътилдан сўнг клуб ихтиёрига қайтиб, бўлажак учрашувга тайёргарлик кўрди.
Нури Шахин Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичи учун тақдим этган қайдномада ҳар икки ўзбекистонлик футболчи ҳам бор.
Шунингдек, ҳужум чизиғига Юсуф Сари, Дави Зельке, Нуно Да Кошта, Иван Брник ва Бертуғ Йилдирим киритилган. Ярим ҳимояда эса Файзуллаев билан бирга Берат Ўздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Беркай Ўзжан ва Умут Гюнеш жой олган.
Шомуродов бу турнирда ғолиб чиққан
Элдор Шомуродов учун Конференциялар лигаси бегона мусобақа эмас. Ўзбекистонлик ҳужумчи 2022 йилда «Рома» таркибида турнирнинг илк мавсумида бош совринни қўлга киритган.
Энди у «Башакшеҳир» билан яна Европа саҳнасида узоқроқ йўл босишга ҳаракат қилади. Аббосбек Файзуллаев учун эса бу учрашув янги клубидаги халқаро майдонда ўзини кўрсатиш имконияти бўлади.
Тошкент вақти билан 22:45 да бошланадиган баҳс ўзбекистонлик мухлислар учун янги Европа мавсумининг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…