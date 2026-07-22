Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушланди

·0·Жамият
Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушланди

Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатини расмийлаштирмаслик эвазига пул талаб қилган электромонтёр ушланди. У қолган 2,5 млн сўмни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Далолатнома тузмаслик учун 4 млн сўм сўралган

Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Нишон тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.

Терговга қадар текширув маълумотларига кўра, Нишон тумани электр тармоқлари корхонаси электромонтёри А.И. хизмат мавқеидан фойдаланган.

У фуқаро Ш.Х.нинг хонадонида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилгани бўйича далолатнома расмийлаштирмасликни ваъда қилган. Бунинг эвазига электромонтёр 4 млн сўм талаб қилгани айтилмоқда.

Пулнинг бир қисмини аввал олган

Маълумотларга кўра, электромонтёр келишилган пулнинг 1,5 млн сўмини олдиндан қўлга киритган.

Шундан кейин у қолган 2,5 млн сўмни ҳам олишни режалаштирган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан тезкор тадбир ташкил қилган.

А.И. 2,5 млн сўмни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.

Хизмат ваколатидан фойдалангани айтилмоқда

Тергов органлари талқинига кўра, электромонтёр ўз хизмат вазифасидан фойдаланиб, аниқланган қоидабузарликни яширишга уринган.

Электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари бўйича белгиланган тартибда далолатнома расмийлаштирилиши ва етказилган зарар ҳисоблаб чиқилиши лозим. Аммо бу ҳолатда ходим мазкур жараённи амалга оширмаслик эвазига пул олганликда гумон қилинмоқда.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотлари, пул талаб қилиш жараёни ва бошқа эҳтимолий иштирокчиларни аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.

Шунингдек, фуқаронинг хонадонида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолати қай даражада бўлгани ва давлатга етказилган эҳтимолий зарар миқдорига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

Ҳозирча электромонтёрга қўйилаётган айбловлар тергов маълумотларига асосланган. Унинг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиКеча, 21:50«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?Кеча, 21:48Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиКеча, 20:55Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиКеча, 14:29Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиЙўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди