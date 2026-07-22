Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушланди
Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатини расмийлаштирмаслик эвазига пул талаб қилган электромонтёр ушланди. У қолган 2,5 млн сўмни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Далолатнома тузмаслик учун 4 млн сўм сўралган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Нишон тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.
Терговга қадар текширув маълумотларига кўра, Нишон тумани электр тармоқлари корхонаси электромонтёри А.И. хизмат мавқеидан фойдаланган.
У фуқаро Ш.Х.нинг хонадонида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилгани бўйича далолатнома расмийлаштирмасликни ваъда қилган. Бунинг эвазига электромонтёр 4 млн сўм талаб қилгани айтилмоқда.
Пулнинг бир қисмини аввал олган
Маълумотларга кўра, электромонтёр келишилган пулнинг 1,5 млн сўмини олдиндан қўлга киритган.
Шундан кейин у қолган 2,5 млн сўмни ҳам олишни режалаштирган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан тезкор тадбир ташкил қилган.
А.И. 2,5 млн сўмни қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.
Хизмат ваколатидан фойдалангани айтилмоқда
Тергов органлари талқинига кўра, электромонтёр ўз хизмат вазифасидан фойдаланиб, аниқланган қоидабузарликни яширишга уринган.
Электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари бўйича белгиланган тартибда далолатнома расмийлаштирилиши ва етказилган зарар ҳисоблаб чиқилиши лозим. Аммо бу ҳолатда ходим мазкур жараённи амалга оширмаслик эвазига пул олганликда гумон қилинмоқда.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотлари, пул талаб қилиш жараёни ва бошқа эҳтимолий иштирокчиларни аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.
Шунингдек, фуқаронинг хонадонида электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш ҳолати қай даражада бўлгани ва давлатга етказилган эҳтимолий зарар миқдорига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
Ҳозирча электромонтёрга қўйилаётган айбловлар тергов маълумотларига асосланган. Унинг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.
…