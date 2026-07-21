Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этади

·14·Авто
Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этади

Франциянинг Peugeot бренди ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Peugeot 208 хатчбекининг анъанавий ёнилғида ҳаракатланувчи версияларидан воз кечмоқчи эмас. Компания раҳбарияти ушбу моделни 2030-йилдан кейин ҳам ички ёнув двигателлари билан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда, бу эса автосаноатдаги умумий электрлаштириш тенденцияси фонида диққатга сазовор қарордир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания бош директори Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, янги электрлаштирилган э-208 модели бозорда мавжуд бензинли версиянинг ўрнини тўлиқ эгалламайди, балки у билан параллел равишда сотилади. Бу стратегия бозорнинг ҳали электромобилларга ўтишга тайёр бўлмаган қисмини қамраб олишга қаратилган. Peugeot раҳбари харидорлар талаби мавжуд экан, ички ёнув двигателли ва гибрид ечимларни таклиф қилишда давом этишларини таъкидлади.

Бозор талаби ва техник имкониятлар

Ҳозирги вақтда Peugeot 208 модели харидорларга бир нечта танловни тақдим этади. Булар қаторига юmsҳоқ гибрид тизимига эга иккита бензинли двигател ва яқинда вариантлар рўйхатига қўшилган 1,2 литрли Турбо 100 уч цилиндрли агрегати киради. Ушбу двигателлар камида яна ўн йил давомида ишлаб чиқариш линиясида қолиши кутилмоқда.

Шунга қарамай, Алаин Фавей келажакда бундай автомобилларга бўлган талаб кескин юқори бўлишини кутмаяпти. Унинг фикрича, яқин йилларда электромобилларга (BEV) бўлган қизиқиш жуда тез суръатлар билан ўсиб боради. Шу сабабли, компания асосий эътиборини э-208 моделини ривожлантиришга қаратади ва уни Б-сегментидаги энг муҳим лойиҳа деб ҳисоблайди.

Ташқи кўриниш ва янгиланишлар

Гарчи автомобилнинг техник асоси (платформаси) ўзгаришсиз қолса-да, Peugeot 208 нинг бензинли версиялари ташқи ва ички кўринишдан сезиларли даражада янгиланади. Бу уни янги э-208 модели билан бир хил дизайн тилига келтириш ва бозорда рақобатбардошлигини сақлаб қолиш учун амалга оширилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Peugeot бренди ўз ўрнига эга бўлиб, ихчам хатчбеклар тежамкорлиги ва шаҳар шароитида қулайлиги билан ажралиб туради. Компаниянинг бензинли двигателлардан воз кечмаслиги, инфратузилма ҳали тўлиқ ривожланмаган ҳудудлар учун Peugeot 208 моделининг жозибадорлигини сақлаб қолади.

Экспертларнинг таъкидлашича, Peugeot каби йирик ишлаб чиқарувчиларнинг бундай қарори автосаноатда "юmsҳоқ ўтиш" даври давом этаётганидан далолат беради. Бу харидорларга танлов имкониятини қолдириш билан бирга, компанияларга турли иқтисодий шароитларда барқарорликни таъминлашга ёрдам беради.

PeugeotАвтомобилТехнологияЭлектромобилБензин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиБугун, 03:21Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиAvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 18:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиКеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан