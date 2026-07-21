Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этади
Франциянинг Peugeot бренди ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Peugeot 208 хатчбекининг анъанавий ёнилғида ҳаракатланувчи версияларидан воз кечмоқчи эмас. Компания раҳбарияти ушбу моделни 2030-йилдан кейин ҳам ички ёнув двигателлари билан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда, бу эса автосаноатдаги умумий электрлаштириш тенденцияси фонида диққатга сазовор қарордир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания бош директори Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, янги электрлаштирилган э-208 модели бозорда мавжуд бензинли версиянинг ўрнини тўлиқ эгалламайди, балки у билан параллел равишда сотилади. Бу стратегия бозорнинг ҳали электромобилларга ўтишга тайёр бўлмаган қисмини қамраб олишга қаратилган. Peugeot раҳбари харидорлар талаби мавжуд экан, ички ёнув двигателли ва гибрид ечимларни таклиф қилишда давом этишларини таъкидлади.
Бозор талаби ва техник имкониятларҲозирги вақтда Peugeot 208 модели харидорларга бир нечта танловни тақдим этади. Булар қаторига юmsҳоқ гибрид тизимига эга иккита бензинли двигател ва яқинда вариантлар рўйхатига қўшилган 1,2 литрли Турбо 100 уч цилиндрли агрегати киради. Ушбу двигателлар камида яна ўн йил давомида ишлаб чиқариш линиясида қолиши кутилмоқда.
Шунга қарамай, Алаин Фавей келажакда бундай автомобилларга бўлган талаб кескин юқори бўлишини кутмаяпти. Унинг фикрича, яқин йилларда электромобилларга (BEV) бўлган қизиқиш жуда тез суръатлар билан ўсиб боради. Шу сабабли, компания асосий эътиборини э-208 моделини ривожлантиришга қаратади ва уни Б-сегментидаги энг муҳим лойиҳа деб ҳисоблайди.
Ташқи кўриниш ва янгиланишларГарчи автомобилнинг техник асоси (платформаси) ўзгаришсиз қолса-да, Peugeot 208 нинг бензинли версиялари ташқи ва ички кўринишдан сезиларли даражада янгиланади. Бу уни янги э-208 модели билан бир хил дизайн тилига келтириш ва бозорда рақобатбардошлигини сақлаб қолиш учун амалга оширилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Peugeot бренди ўз ўрнига эга бўлиб, ихчам хатчбеклар тежамкорлиги ва шаҳар шароитида қулайлиги билан ажралиб туради. Компаниянинг бензинли двигателлардан воз кечмаслиги, инфратузилма ҳали тўлиқ ривожланмаган ҳудудлар учун Peugeot 208 моделининг жозибадорлигини сақлаб қолади.
Экспертларнинг таъкидлашича, Peugeot каби йирик ишлаб чиқарувчиларнинг бундай қарори автосаноатда "юmsҳоқ ўтиш" даври давом этаётганидан далолат беради. Бу харидорларга танлов имкониятини қолдириш билан бирга, компанияларга турли иқтисодий шароитларда барқарорликни таъминлашга ёрдам беради.
…