Michael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилди

·40·Иқтисодиёт
Michael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилди

MicroStrategy ижрочи раиси Michael Saylor компаниянинг Bitcoin захираларини тўлдириш бўйича навбатдаги қадамига ишора қилди. Saylor Х ижтимоий тармоғида сўнгги олти йил ичида амалга оширилган харидлар акс этган графикни улашиб, "Нуқталар қўшиш учун қулай вақт" дея изоҳ қолдирди. Одатда бундай хабарлар дунёдаги энг йирик очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланган Bitcoin эгасининг янги харидлари олдидан эълон қилинади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания бош директори Пҳонг Ле ҳам ушбу хабарни қўллаб-қувватлаб, MicroStrategy стратегияси ҳар бир акция ҳисобига тўғри келадиган Bitcoin миқдорини ошириш эканини таъкидлади. Ҳозирда компания портфелида 843,706 дона BTC мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача харид нархи 75,701 УСД ни ташкил этади. Бозор котировкалари пасайган бир пайтда, янги харидлар ўртача таннархни пасайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, акциядорлар СТРК имтиёзли акциялари бўйича дивиденд тўловларини ойига икки марта амалга ошириш масаласини овозга қўйишмоқда. Michael Saylorнинг сўзларига кўра, ушбу ўзгариш бозордаги ўзгарувчанликни (волатилитй) камайтиришга, ликвидликни оширишга ва Шарпе коэффициентини яхшилашга ёрдам беради. Агар таклиф маъқулланса, янги тизим июн-июль ойларидан кучга киради.

Ўтган ҳафтада MicroStrategy ўзининг корпоратив қарзларини қайта сотиб олишини эълон қилган эди, бу эса бозорда вақтинча хавотирларга сабаб бўлди. Баъзи трейдерлар компания қарзни ёпиш учун Bitcoin активларининг бир қисмини сотишга мажбур бўлиши мумкинлигидан қўрқишган эди. Бироқ, раҳбариятнинг сўнгги баёнотлари компания сотиш эмас, балки активларни кўпайтиришда давом этишини кўрсатмоқда.

BitcoinMicroStrategyMichael SaylorКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди