Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?

·32·Иқтисодиёт
Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларга нисбатан жарима баллари тизими қўлланилмоқда.

Тизимда ҳар бир ҳуқуқбузарлик учун пул жаримаси билан бир қаторда жарима баллари ҳам белгиланган. Балл миқдори қоидабузарликнинг оғирлик даражасига қараб ҳисобланади.

Энг юқори жарималардан бири ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилган шахснинг транспорт воситасини бошқариши учун белгиланган. Бу ҳолатда 20 миллион 600 минг сўм жарима ва 3 балл қўлланади.

Гувоҳномасиз маст ҳолда транспорт бошқариш ёки мастликни аниқлаш текширувидан бош тортиш ҳам 20 миллион 600 минг сўм жарима ва 3 баллга сабаб бўлади.

Йўл безорилиги, жумладан дрифт қилиш, йўлни тўсиш ёки хавфли манёврлар учун 10 миллион 300 минг сўм жарима ва 3 балл белгиланган.

Маст ҳолда ҳайдаш учун 16 миллион 480 минг сўм жарима ҳамда 2 балл қўлланади.

Белгиланган тезликни 60 км/соат ва ундан ортиқ ошириш биринчи ҳолатда 6 миллион 180 минг сўм жарима ва 2 баллга сабаб бўлади.

Тезликни 40–60 км/соатга оширган ҳайдовчиларга 3 миллион 708 минг сўм жарима ва 1,5 балл берилади.

Тезликни 20–40 км/соатга ошириш учун 2 миллион 60 минг сўм, 20 км/соатгача ошириш учун эса 412 минг сўм жарима белгиланган.

Ҳайдаш вақтида мобил телефондан фойдаланиш 1 миллион 236 минг сўм жарима ва 1 балл билан баҳоланади.

Қизил чироқдан ўтиш учун 1 миллион 236 минг сўм жарима, стоп чизиғини босиб ўтиш учун эса 206 минг сўм жарима белгиланган.

Хавфсизлик камарини тақмаслик, мажбурий суғуртасиз ҳаракатланиш ёки ўт ўчирғич ҳамда тиббий қутичасиз юриш каби қоидабузарликлар учун 206 минг сўмдан жарима қўлланади.

Қорайтирилган ойнали транспорт воситасидан ноқонуний фойдаланиш учун 10 миллион 300 минг сўм, такроран содир этилса 16 миллион 480 минг сўм жарима белгиланган.

Шунингдек, қарши йўналишга чиқиш, рақаmsиз ҳаракатланиш, жамоат транспорти учун ажратилган йўлакдан ноқонуний фойдаланиш, пиёдалар йўлагида ҳаракатланиш ва бошқа қоидабузарликлар учун ҳам жарималар ҳамда жарима баллари назарда тутилган.

Янги тартиб ҳайдовчилар интизомини ошириш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34Michael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиMichael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди