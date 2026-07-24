Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

·223·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

Германиянинг Бавария клуби ва Франция терма жамоаси вингери Майкл Олисе жаҳон футболидаги энг қимматбаҳо ўйинчига айланиши мумкин. Испаниянинг Реал Мадрид клуби 24 ёшли иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун астрономик суммани қурбон қилишга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар спорт жамоатчилиги диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадриднинг "қироллик клуби" Олисе учун 223 миллион евро (тахминан 191 миллион фунт) тўлаш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у бразилиялик Неймар томонидан ўрнатилган тарихий рекордни янгилайди ва футбол тарихидаги энг қиммат трансферга айланади. Майкл Олисе ҳозирда нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўзининг энг юқори формасига чиққан.

Экспертлар маслаҳати: Шошилишга ҳожат борми?

Гарчи Реал Мадрид каби гранд жамоанинг қизиқиши ҳар қандай футболчи учун жозибали бўлса-да, собиқ футболчи ва эксперт Жеремие Алиадиере ёш юлдузга Германияда яна бир йил қолишни маслаҳат бермоқда. Унинг фикрича, Олисе катта босим остида ўйнашни ўрганиши ва ўз барқарорлигини мустаҳкамлаши лозим. "У Бавария сафига ўтгандан кейин мутлақо бошқа даражага чиқди, аммо Галактикос мақомига эга бўлишдан олдин тажриба тўплашда давом этиши керак", дейди Алиадиере.

Олисе ўтган мавсумда Бавария сафида ҳайратланарли натижаларни қайд этди. У барча турнирларда 25 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоадошларига 28 та голли узатмани етказиб берди. Гарри Кейн билан ўрнатилган ажойиб тандем Мюнхен клубига Бундеслига чемпионлигини қўлга киритишда катта ёрдам берди. Унинг майдондаги креативлиги ва тезкор қарор қабул қилиши Реал Мадрид скаутларини бефарқ қолдирмади.

Франция терма жамоаси таркибида 2026-йилги жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган футболчи, Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан бир қаторда жамоанинг етакчи кучига айланди. Унинг Реадинг каби камтарона клубдан бошланган йўли қисқа вақт ичида Аллианз Арена ва жаҳон ареналаригача кўтарилди. Бу эса трансфер бозоридаги нархининг кескин ошишига сабаб бўлди.

Реал Мадрид раҳбарияти Олисени жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширадиган муҳим бўлак сифатида кўрмоқда. Мадридликлар таркибида аллақачон бир неча француз юлдузлари тўп сураётгани, Майклнинг Испания пойтахтига мослашиш жараёнини осонлаштириши мумкин. Бироқ, рекорд даражадаги маблағ эвазига амалга ошадиган трансфер ҳар доим футболчи зиммасига улкан масъулият юклайди.

Ҳозирча Бавария раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас, аммо 200 миллион евродан юқори бўлган таклиф ҳар қандай клубни ўйлантириб қўйиши табиий. Яқин ойларда Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишлари янада қизиши ва ёзги трансфер ойнасининг асосий воқеасига айланиши кутилмоқда.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди