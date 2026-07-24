Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр
Германиянинг Бавария клуби ва Франция терма жамоаси вингери Майкл Олисе жаҳон футболидаги энг қимматбаҳо ўйинчига айланиши мумкин. Испаниянинг Реал Мадрид клуби 24 ёшли иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун астрономик суммани қурбон қилишга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар спорт жамоатчилиги диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадриднинг "қироллик клуби" Олисе учун 223 миллион евро (тахминан 191 миллион фунт) тўлаш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у бразилиялик Неймар томонидан ўрнатилган тарихий рекордни янгилайди ва футбол тарихидаги энг қиммат трансферга айланади. Майкл Олисе ҳозирда нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўзининг энг юқори формасига чиққан.
Экспертлар маслаҳати: Шошилишга ҳожат борми?Гарчи Реал Мадрид каби гранд жамоанинг қизиқиши ҳар қандай футболчи учун жозибали бўлса-да, собиқ футболчи ва эксперт Жеремие Алиадиере ёш юлдузга Германияда яна бир йил қолишни маслаҳат бермоқда. Унинг фикрича, Олисе катта босим остида ўйнашни ўрганиши ва ўз барқарорлигини мустаҳкамлаши лозим. "У Бавария сафига ўтгандан кейин мутлақо бошқа даражага чиқди, аммо Галактикос мақомига эга бўлишдан олдин тажриба тўплашда давом этиши керак", дейди Алиадиере.
Олисе ўтган мавсумда Бавария сафида ҳайратланарли натижаларни қайд этди. У барча турнирларда 25 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоадошларига 28 та голли узатмани етказиб берди. Гарри Кейн билан ўрнатилган ажойиб тандем Мюнхен клубига Бундеслига чемпионлигини қўлга киритишда катта ёрдам берди. Унинг майдондаги креативлиги ва тезкор қарор қабул қилиши Реал Мадрид скаутларини бефарқ қолдирмади.
Франция терма жамоаси таркибида 2026-йилги жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган футболчи, Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан бир қаторда жамоанинг етакчи кучига айланди. Унинг Реадинг каби камтарона клубдан бошланган йўли қисқа вақт ичида Аллианз Арена ва жаҳон ареналаригача кўтарилди. Бу эса трансфер бозоридаги нархининг кескин ошишига сабаб бўлди.
Реал Мадрид раҳбарияти Олисени жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширадиган муҳим бўлак сифатида кўрмоқда. Мадридликлар таркибида аллақачон бир неча француз юлдузлари тўп сураётгани, Майклнинг Испания пойтахтига мослашиш жараёнини осонлаштириши мумкин. Бироқ, рекорд даражадаги маблағ эвазига амалга ошадиган трансфер ҳар доим футболчи зиммасига улкан масъулият юклайди.
Ҳозирча Бавария раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас, аммо 200 миллион евродан юқори бўлган таклиф ҳар қандай клубни ўйлантириб қўйиши табиий. Яқин ойларда Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишлари янада қизиши ва ёзги трансфер ойнасининг асосий воқеасига айланиши кутилмоқда.
…