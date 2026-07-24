Фиорентина Манчестер Сити иқтидорига кўз тикмоқда: Клаудио Эчеверри Италияга кўчиб ўтиши мумкин
Италиянинг Фиорентина клуби трансфер бозорида фаолликни давом эттирмоқда. Жамоа спорт директори Фабио Паратиси бош мураббий Фабио Гроссо учун таркибни кучайтириш мақсадида Манчестер Сити сафидаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири Клаудио Эчеверри бўйича музокараларни бошлади. Ушбу трансфер амалга ошса, "бинафшаранглилар" ҳужумкор чизиқда катта устунликка эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клаудио Эчеверри Аргентина футболининг сўнгги йиллардаги энг ёрқин кашфиётларидан бири ҳисобланади. 2006-йилда туғилган ушбу ярим ҳимоячи айни дамда Манчестер Сити лагерида Энзо Мареска қўл остида машғулот ўтказмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, италиялик мутахассис ёш иқтидорнинг келажаги бўйича якуний қарор қабул қилишдан олдин уни диққат билан кузатмоқда.
Фиорентина таркибни янгилашда давом этадиФиорентина жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор муҳим харидларни амалга оширди. Жамоага Гремио клубидан ҳимоячи Виерй, Удинезедан ярим ҳимоячи Артур Атта ва Trabzonsporдан Чрист Инао Оулаи келиб қўшилди. Шунингдек, клуб Гиованни Фаббиан ва Марко Бресцианини билан доимий шартномаларни расмийлаштирди, Раду Дрăгуșин ҳамда Алекс Жименез эса ижара асосида жамоага жалб этилди.
Эчеверри учун курашда Фиорентина ёлғиз эмас. Аввалроқ Италиянинг Монса клуби ҳам футболчига қизиқиш билдирган эди. Бироқ Паратисининг саъй-ҳаракатлари туфайли ҳозирда айнан флоренцияликлар бу пойгада пешқадамлик қилмоқда. Эчеверри ўтган мавсумни Баер Леверкусен ва Жирона клубларида ўтказган бўлиб, Европа футболига мослашиш жараёнини бошлаб юборган.
Манчестер Сити раҳбарияти футболчини тўлиқ сотиб юбориш ниятида эмас. Катта эҳтимол билан, Клаудио Эчеверри ўйин амалиётига эга бўлиши учун А Серияга ижара асосида юборилиши мумкин. Бу эса Фиорентина учун айни муддао, чунки Фабио Гроссо жамоада техник жиҳатдан кучли ва тезкор плеймейкерга эҳтиёж сезмоқда.
Ушбу трансфернинг амалга ошиши Фиорентина учун нафақат спорт натижалари, балки жамоанинг нуфузи жиҳатидан ҳам муҳимдир. Манчестер Сити каби гигант клубнинг асосий иқтидорларидан бирини қўлга киритиш, клубнинг келгуси мавсумда юқори ўринлар учун курашиш нияти жиддийлигини англатади.
…