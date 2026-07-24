Фиорентина Манчестер Сити иқтидорига кўз тикмоқда: Клаудио Эчеверри Италияга кўчиб ўтиши мумкин

·57·Спорт
Фиорентина Манчестер Сити иқтидорига кўз тикмоқда: Клаудио Эчеверри Италияга кўчиб ўтиши мумкин

Италиянинг Фиорентина клуби трансфер бозорида фаолликни давом эттирмоқда. Жамоа спорт директори Фабио Паратиси бош мураббий Фабио Гроссо учун таркибни кучайтириш мақсадида Манчестер Сити сафидаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири Клаудио Эчеверри бўйича музокараларни бошлади. Ушбу трансфер амалга ошса, "бинафшаранглилар" ҳужумкор чизиқда катта устунликка эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клаудио Эчеверри Аргентина футболининг сўнгги йиллардаги энг ёрқин кашфиётларидан бири ҳисобланади. 2006-йилда туғилган ушбу ярим ҳимоячи айни дамда Манчестер Сити лагерида Энзо Мареска қўл остида машғулот ўтказмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, италиялик мутахассис ёш иқтидорнинг келажаги бўйича якуний қарор қабул қилишдан олдин уни диққат билан кузатмоқда.

Фиорентина таркибни янгилашда давом этади

Фиорентина жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор муҳим харидларни амалга оширди. Жамоага Гремио клубидан ҳимоячи Виерй, Удинезедан ярим ҳимоячи Артур Атта ва Trabzonsporдан Чрист Инао Оулаи келиб қўшилди. Шунингдек, клуб Гиованни Фаббиан ва Марко Бресцианини билан доимий шартномаларни расмийлаштирди, Раду Дрăгуșин ҳамда Алекс Жименез эса ижара асосида жамоага жалб этилди.

Эчеверри учун курашда Фиорентина ёлғиз эмас. Аввалроқ Италиянинг Монса клуби ҳам футболчига қизиқиш билдирган эди. Бироқ Паратисининг саъй-ҳаракатлари туфайли ҳозирда айнан флоренцияликлар бу пойгада пешқадамлик қилмоқда. Эчеверри ўтган мавсумни Баер Леверкусен ва Жирона клубларида ўтказган бўлиб, Европа футболига мослашиш жараёнини бошлаб юборган.

Манчестер Сити раҳбарияти футболчини тўлиқ сотиб юбориш ниятида эмас. Катта эҳтимол билан, Клаудио Эчеверри ўйин амалиётига эга бўлиши учун А Серияга ижара асосида юборилиши мумкин. Бу эса Фиорентина учун айни муддао, чунки Фабио Гроссо жамоада техник жиҳатдан кучли ва тезкор плеймейкерга эҳтиёж сезмоқда.

Ушбу трансфернинг амалга ошиши Фиорентина учун нафақат спорт натижалари, балки жамоанинг нуфузи жиҳатидан ҳам муҳимдир. Манчестер Сити каби гигант клубнинг асосий иқтидорларидан бирини қўлга киритиш, клубнинг келгуси мавсумда юқори ўринлар учун курашиш нияти жиддийлигини англатади.

ФиорентинаМанчестер СитиКлаудио ЭчеверриТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди