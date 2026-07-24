Арсенал ва Тоттенхем Антонио Нуса учун курашга қўшилди: Леипзиг 51 миллион фунт сўрамоқда

·45·Спорт
Арсенал ва Тоттенхем Антонио Нуса учун курашга қўшилди: Леипзиг 51 миллион фунт сўрамоқда

Шимолий Лондоннинг икки ашаддий рақиби — Арсенал ва Тоттенхем клублари трансфер бозорида навбатдаги тўқнашувга тайёргарлик кўрмоқда. Ҳар икки жамоа РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Антонио Нуса учун курашга киришган. Норвегия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган 21 ёшли иқтидор эгаси Европанинг энг талабгир ёш ўйинчиларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган хабарга кўра, Антонио Нуса Бундеслига ва халқаро майдондаги муваффақиятли иштирокидан сўнг гранд жамоалар эътиборини тортган. Хусусан, у Норвегия терма жамоасининг Кот-дъИвуар устидан қозонилган ғалабасида муҳим голга муаллифлик қилиб, ўз нуфузини янада оширди. Бироқ РБ Леипзиг ўз юлдузини 51 миллион фунт стерлингдан камига қўйиб юбормоқчи эмас, бу эса трансфер жараёнидаги асосий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Арсенал ва Тоттенхемнинг режалари

Арсенал раҳбарияти Нуса трансфери бўйича шошилмасликни маъқул кўрмоқда. Клуб аввал жамоанинг бразилиялик ҳужумчиси Габриел Мартинелли атрофидаги вазиятни ўрганиб чиқмоқчи. Гарчи "канонирлар" Мартинеллини сотишни режалаштирмаётган бўлса-да, агар Европа ёки Осиё клубларидан 51 миллион фунтдан юқори таклиф тушса, бу масала қайта кўриб чиқилиши мумкин. Шунингдек, жамоани Леандро Троссард тарк этиб, Бешиктош сафига йўл олгани ҳужум чизиғини кучайтириш заруриятини туғдирган.

Тоттенхем ҳам норвегиялик вингерга жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ "шпорлар" янги харидни амалга оширишдан олдин таркибни бироз қисқартириши лозим. Манор Соломон ва Микей Мооре каби ижарадан қайтган футболчиларнинг келажаги ҳал этилмагунча, клуб расмий таклиф билан чиқиши қийин. Шу билан бирга, жамоанинг асосий вакиллари Дежан Кулусевски ва Моҳаммед Кудус жароҳат олгани сабабли, мураббийлар штаби қанот ҳужумчиси қидиришни жадаллаштирган.

Италия клублари пойгада пешқадам

Goal.com маълумотига кўра, Антонио Нуса учун кураш фақат Англия Премер-лигаси билан чекланиб қолмаяпти. Италиянинг Милан ва Рома клублари аллақачон футболчининг вакиллари билан тўғридан-тўғри музокараларни бошлаб юборган. Милан жамоаси Нусани ўзининг устувор мақсадларидан бири деб билади ва бу трансферни молиялаштириш учун Рафаел Леао сотувидан тушадиган маблағдан фойдаланмоқчи.

Рома эса РБ Леипзиг раҳбариятининг талабини бироз пасайтиришга уриниб, 38 миллион фунтлик таклиф тайёрламоқда. Антонио Нусанинг ўзи фаолиятида янги чорловларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Ҳозирда барча даъвогар клублар олдида битта вазифа турибди: немис клубини 51 миллион фунтлик нархни туширишга кўндириш. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, яқин ҳафталарда ушбу трансфер амалга ошиши мумкин.

АрсеналТоттенхемТрансферАнтонио НусаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди