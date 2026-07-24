Арсенал ва Тоттенхем Антонио Нуса учун курашга қўшилди: Леипзиг 51 миллион фунт сўрамоқда
Шимолий Лондоннинг икки ашаддий рақиби — Арсенал ва Тоттенхем клублари трансфер бозорида навбатдаги тўқнашувга тайёргарлик кўрмоқда. Ҳар икки жамоа РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Антонио Нуса учун курашга киришган. Норвегия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган 21 ёшли иқтидор эгаси Европанинг энг талабгир ёш ўйинчиларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган хабарга кўра, Антонио Нуса Бундеслига ва халқаро майдондаги муваффақиятли иштирокидан сўнг гранд жамоалар эътиборини тортган. Хусусан, у Норвегия терма жамоасининг Кот-дъИвуар устидан қозонилган ғалабасида муҳим голга муаллифлик қилиб, ўз нуфузини янада оширди. Бироқ РБ Леипзиг ўз юлдузини 51 миллион фунт стерлингдан камига қўйиб юбормоқчи эмас, бу эса трансфер жараёнидаги асосий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.
Арсенал ва Тоттенхемнинг режалариАрсенал раҳбарияти Нуса трансфери бўйича шошилмасликни маъқул кўрмоқда. Клуб аввал жамоанинг бразилиялик ҳужумчиси Габриел Мартинелли атрофидаги вазиятни ўрганиб чиқмоқчи. Гарчи "канонирлар" Мартинеллини сотишни режалаштирмаётган бўлса-да, агар Европа ёки Осиё клубларидан 51 миллион фунтдан юқори таклиф тушса, бу масала қайта кўриб чиқилиши мумкин. Шунингдек, жамоани Леандро Троссард тарк этиб, Бешиктош сафига йўл олгани ҳужум чизиғини кучайтириш заруриятини туғдирган.
Тоттенхем ҳам норвегиялик вингерга жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ "шпорлар" янги харидни амалга оширишдан олдин таркибни бироз қисқартириши лозим. Манор Соломон ва Микей Мооре каби ижарадан қайтган футболчиларнинг келажаги ҳал этилмагунча, клуб расмий таклиф билан чиқиши қийин. Шу билан бирга, жамоанинг асосий вакиллари Дежан Кулусевски ва Моҳаммед Кудус жароҳат олгани сабабли, мураббийлар штаби қанот ҳужумчиси қидиришни жадаллаштирган.
Италия клублари пойгада пешқадамGoal.com маълумотига кўра, Антонио Нуса учун кураш фақат Англия Премер-лигаси билан чекланиб қолмаяпти. Италиянинг Милан ва Рома клублари аллақачон футболчининг вакиллари билан тўғридан-тўғри музокараларни бошлаб юборган. Милан жамоаси Нусани ўзининг устувор мақсадларидан бири деб билади ва бу трансферни молиялаштириш учун Рафаел Леао сотувидан тушадиган маблағдан фойдаланмоқчи.
Рома эса РБ Леипзиг раҳбариятининг талабини бироз пасайтиришга уриниб, 38 миллион фунтлик таклиф тайёрламоқда. Антонио Нусанинг ўзи фаолиятида янги чорловларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Ҳозирда барча даъвогар клублар олдида битта вазифа турибди: немис клубини 51 миллион фунтлик нархни туширишга кўндириш. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, яқин ҳафталарда ушбу трансфер амалга ошиши мумкин.
…