Бавария Гарри Кейн билан шартномани узайтириш бўйича музокараларни бошламоқда
Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг асосий ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича расмий музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Ҳозирги шартномаси келаси мавсум охирида ниҳоясига етадиган 32 ёшли форвард клубнинг узоқ муддатли режаларида марказий ўринни эгаллаб турибди. BBC Sport нашрининг хабар беришича, томонлар яқин ҳафталар ичида янги битим тафсилотларини муҳокама қилишга киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем сафидан Мюнхен клубига ўтганидан буён феноменал натижаларни қайд этиб келмоқда. У немис гранди сафида ҳозирга қадар 147 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 146 маротаба ишғол қилишга муваффақ бўлди. Бундай сермаҳсуллик Бавария раҳбариятини футболчини иложи борича узоқроқ вақт давомида жамоада олиб қолишга ундамоқда. Мюнхенликлар ҳужумчининг келажагини кафолатлаш орқали таркибда барқарорликни сақлаб қолишни мақсад қилган.
Европа грандлари ва Саудия клублари қизиқишига қарамайСўнгги вақтларда Гарри Кейн хизматларига Барселона ҳамда Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлаётган эди. Бироқ, футболчининг ўзи Германиядаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Мюнхен шаҳрига бутунлай мослашиб бўлган. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Кейн ҳозирча бошқа клубга ўтиш ёки Англия Премер-лигасига қайтиш ҳақида ўйламаяпти.
Ушбу қарор футболчининг Англия чемпионати тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиш орзусидан воз кечаётганини ҳам англатиши мумкин. Ҳозирда Алан Шеарер 260 та гол билан Премер-лига рекордчиси ҳисобланади. Кейн Германияда қолишни афзал кўрар экан, унинг бу рекордни янгилаш имкониятлари деярли йўққа чиқади. Шунга қарамай, ҳужумчи учун жамоавий совринлар ва Чемпионлар лигасидаги муваффақият устуворроқ бўлиб қолмоқда.
Бавария раҳбарияти музокараларни тақвим тиғизлашмасидан аввал якунлашни режалаштирган. Клуб Кейн билан янги келишувга эришиш орқали нафақат ички чемпионатдаги гегемонликни сақлаб қолишни, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда. Футболчи жамоага келганидан буён икки марта Бундеслига ғолиблиги ва Германия кубогини қўлга киритишга улгурди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Гарри Кейннинг Мюнхенда қолиши қизиқарли янгилик, зеро немис футболи ва Бавария бренди юртимизда катта аудиторияга эга. Кейннинг барқарор ўйини ва профессионал ёндашуви уни Бундеслига тарихидаги энг муваффақиятли легионерлардан бирига айлантирмоқда. Келгуси ҳафталарда томонлар шартноманинг молиявий шартлари ва муддати бўйича бир тўхтамга келиши кутилмоқда.
…