Бавария Гарри Кейн билан шартномани узайтириш бўйича музокараларни бошламоқда

·62·Спорт
Бавария Гарри Кейн билан шартномани узайтириш бўйича музокараларни бошламоқда

Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг асосий ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича расмий музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Ҳозирги шартномаси келаси мавсум охирида ниҳоясига етадиган 32 ёшли форвард клубнинг узоқ муддатли режаларида марказий ўринни эгаллаб турибди. BBC Sport нашрининг хабар беришича, томонлар яқин ҳафталар ичида янги битим тафсилотларини муҳокама қилишга киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем сафидан Мюнхен клубига ўтганидан буён феноменал натижаларни қайд этиб келмоқда. У немис гранди сафида ҳозирга қадар 147 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 146 маротаба ишғол қилишга муваффақ бўлди. Бундай сермаҳсуллик Бавария раҳбариятини футболчини иложи борича узоқроқ вақт давомида жамоада олиб қолишга ундамоқда. Мюнхенликлар ҳужумчининг келажагини кафолатлаш орқали таркибда барқарорликни сақлаб қолишни мақсад қилган.

Европа грандлари ва Саудия клублари қизиқишига қарамай

Сўнгги вақтларда Гарри Кейн хизматларига Барселона ҳамда Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлаётган эди. Бироқ, футболчининг ўзи Германиядаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Мюнхен шаҳрига бутунлай мослашиб бўлган. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Кейн ҳозирча бошқа клубга ўтиш ёки Англия Премер-лигасига қайтиш ҳақида ўйламаяпти.

Ушбу қарор футболчининг Англия чемпионати тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиш орзусидан воз кечаётганини ҳам англатиши мумкин. Ҳозирда Алан Шеарер 260 та гол билан Премер-лига рекордчиси ҳисобланади. Кейн Германияда қолишни афзал кўрар экан, унинг бу рекордни янгилаш имкониятлари деярли йўққа чиқади. Шунга қарамай, ҳужумчи учун жамоавий совринлар ва Чемпионлар лигасидаги муваффақият устуворроқ бўлиб қолмоқда.

Бавария раҳбарияти музокараларни тақвим тиғизлашмасидан аввал якунлашни режалаштирган. Клуб Кейн билан янги келишувга эришиш орқали нафақат ички чемпионатдаги гегемонликни сақлаб қолишни, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда. Футболчи жамоага келганидан буён икки марта Бундеслига ғолиблиги ва Германия кубогини қўлга киритишга улгурди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Гарри Кейннинг Мюнхенда қолиши қизиқарли янгилик, зеро немис футболи ва Бавария бренди юртимизда катта аудиторияга эга. Кейннинг барқарор ўйини ва профессионал ёндашуви уни Бундеслига тарихидаги энг муваффақиятли легионерлардан бирига айлантирмоқда. Келгуси ҳафталарда томонлар шартноманинг молиявий шартлари ва муддати бўйича бир тўхтамга келиши кутилмоқда.

БаварияГарри КейнБундеслигаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди