Tesla янги авлод AI5 чиплари учун Samsung ва TSMC билан ҳамкорлик қилмоқда

·44·Техно
Tesla янги авлод AI5 чиплари учун Samsung ва TSMC билан ҳамкорлик қилмоқда

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган янги авлод процессорларини ишлаб чиқаришда стратегик ўзгаришларни амалга оширмоқда. Компания ўзининг навбатдаги Tesla AI5 чипларини ишлаб чиқаришни бир вақтнинг ўзида дунёдаги икки энг йирик яримўтказгич гиганти — Жанубий Кореянинг Samsung ва Тайваннинг TSMC корхоналарига ишониб топширишга қарор қилди. Бу қадам нафақат таъминот занжирини диверсификация қилиш, балки автоном бошқарув тизимларида инқилобий самарадорликка эришишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Tesla AI5 чиплари икки хил технологик жараён асосида тайёрланади ва бу уларнинг техник хусусиятларида сезиларли фарқларни келтириб чиқариши мумкин. Samsung Фоундрй томонидан ишлаб чиқариладиган вариант аллақачон синов намуналарини тайёрлаш босқичидан ўтган. Ушбу чиплар энг илғор 2 нанометрли (нм) технологик жараён ва ГАА (Гате-Алл-Ароунд) транзистор архитектурасига асосланган бўлиб, бу қувват сарфини камайтириш ва унумдорликни оширишда муҳим устунлик беради.

Технологик фарқлар ва ишлаб чиқариш суръати

TSMC томонидан тайёрланадиган Tesla AI5 версияси эса бироз бошқача ёндашувга эга. Хабарларга кўра, Тайван гиганти ушбу чипларни 3-нм технологияси асосида ишлаб чиқаради. Лойиҳалаштириш ишларида Tesla компаниясига Тайваннинг Глобал Уничип Корпоратион (ГУК) фирмаси ҳамкорлик қилмоқда. Қизиғи шундаки, TSMC линияларида синов намуналарини ишлаб чиқариш жараёни Samsung компаниясига қараганда тахминан бир чорак (уч ой) тезроқ амалга оширилмоқда.

Икки ишлаб чиқарувчи ўртасидаги асосий фарқ фақат нанометрларда эмас, балки кристалларнинг физик тузилишида ҳам намоён бўлади. Samsung ўзининг янги ГАА-архитектурасини қўллаётган бир пайтда, TSMC анъанавий ва синовдан ўтган ФинFEТ технологиясидан фойдаланишда давом этмоқда. Бундай фарқли ёндашув тайёр маҳсулотларнинг таннархи ва иссиқлик ажратиш хусусиятларига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Elon Muskнинг кутилмалари ва келажак истиқболлари

Tesla раҳбари Elon Musk аввалроқ берган баёнотида AI5 тизими барча кутилмалардан ўтиб тушишини ва сунъий интеллект соҳасида янги стандартларни белгилашини таъкидлаган эди. Ушбу бир кристалли тизимлар (СоК) нафақат Tesla электромобилларининг ўз-ўзини бошқариш (Фулл Сельф-Дривинг) даражасини оширади, балки компаниянинг робототехника соҳасидаги лойиҳаларида ҳам асосий мия вазифасини ўтайди.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик шуни англатадики, яқин йилларда Tesla автомобилларининг дастурий таъминоти ва автопилот тизими янада ақллироқ ва хавфсизроқ бўлади. Яримўтказгичлар бозоридаги ушбу рақобат эса глобал миқёсда юқори технологияли қурилмалар нархининг оптималлашишига хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча ҳар икки ишлаб чиқарувчи ҳам оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда.

TeslaSamsungTSMCСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб