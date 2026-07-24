Tesla янги авлод AI5 чиплари учун Samsung ва TSMC билан ҳамкорлик қилмоқда
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган янги авлод процессорларини ишлаб чиқаришда стратегик ўзгаришларни амалга оширмоқда. Компания ўзининг навбатдаги Tesla AI5 чипларини ишлаб чиқаришни бир вақтнинг ўзида дунёдаги икки энг йирик яримўтказгич гиганти — Жанубий Кореянинг Samsung ва Тайваннинг TSMC корхоналарига ишониб топширишга қарор қилди. Бу қадам нафақат таъминот занжирини диверсификация қилиш, балки автоном бошқарув тизимларида инқилобий самарадорликка эришишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Tesla AI5 чиплари икки хил технологик жараён асосида тайёрланади ва бу уларнинг техник хусусиятларида сезиларли фарқларни келтириб чиқариши мумкин. Samsung Фоундрй томонидан ишлаб чиқариладиган вариант аллақачон синов намуналарини тайёрлаш босқичидан ўтган. Ушбу чиплар энг илғор 2 нанометрли (нм) технологик жараён ва ГАА (Гате-Алл-Ароунд) транзистор архитектурасига асосланган бўлиб, бу қувват сарфини камайтириш ва унумдорликни оширишда муҳим устунлик беради.
Технологик фарқлар ва ишлаб чиқариш суръатиTSMC томонидан тайёрланадиган Tesla AI5 версияси эса бироз бошқача ёндашувга эга. Хабарларга кўра, Тайван гиганти ушбу чипларни 3-нм технологияси асосида ишлаб чиқаради. Лойиҳалаштириш ишларида Tesla компаниясига Тайваннинг Глобал Уничип Корпоратион (ГУК) фирмаси ҳамкорлик қилмоқда. Қизиғи шундаки, TSMC линияларида синов намуналарини ишлаб чиқариш жараёни Samsung компаниясига қараганда тахминан бир чорак (уч ой) тезроқ амалга оширилмоқда.
Икки ишлаб чиқарувчи ўртасидаги асосий фарқ фақат нанометрларда эмас, балки кристалларнинг физик тузилишида ҳам намоён бўлади. Samsung ўзининг янги ГАА-архитектурасини қўллаётган бир пайтда, TSMC анъанавий ва синовдан ўтган ФинFEТ технологиясидан фойдаланишда давом этмоқда. Бундай фарқли ёндашув тайёр маҳсулотларнинг таннархи ва иссиқлик ажратиш хусусиятларига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Elon Muskнинг кутилмалари ва келажак истиқболлариTesla раҳбари Elon Musk аввалроқ берган баёнотида AI5 тизими барча кутилмалардан ўтиб тушишини ва сунъий интеллект соҳасида янги стандартларни белгилашини таъкидлаган эди. Ушбу бир кристалли тизимлар (СоК) нафақат Tesla электромобилларининг ўз-ўзини бошқариш (Фулл Сельф-Дривинг) даражасини оширади, балки компаниянинг робототехника соҳасидаги лойиҳаларида ҳам асосий мия вазифасини ўтайди.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик шуни англатадики, яқин йилларда Tesla автомобилларининг дастурий таъминоти ва автопилот тизими янада ақллироқ ва хавфсизроқ бўлади. Яримўтказгичлар бозоридаги ушбу рақобат эса глобал миқёсда юқори технологияли қурилмалар нархининг оптималлашишига хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча ҳар икки ишлаб чиқарувчи ҳам оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда.
…