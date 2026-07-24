Starlink ва сунъий интеллект Колумбия чангалзорларидаги ноёб ҳайвонларни қидирмоқда

·49·Техно
Starlink ва сунъий интеллект Колумбия чангалзорларидаги ноёб ҳайвонларни қидирмоқда

Колумбиянинг бориш қийин бўлган тропик ўрмонларида ноёб ҳайвон турларини ўрганиш ва табиатни муҳофаза қилиш жараёни технологик инқилоб даврига қадам қўйди. Microsoft AI фор Гоод Лаб ташаббуси доирасида яратилган СПАРРОВ лойиҳаси эндиликда Starlink сунъий йўлдош интернети ёрдамида маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дала тадқиқотларининг асосий муаммоси доимо катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш билан боғлиқ бўлиб келган. Ўрмонларга ўрнатилган камералар ва аудио датчиклар ҳар куни минглаб соатлик видео ва овозли ёзувларни қайд этади. Илгари мутахассислар ушбу материалларни қўлда кўриб чиқишга мажбур эди, бу эса ойлаб вақт талаб қилар ва экотизимдаги ўзгаришларга тезкор муносабат билдириш имконини бермасди.

СПАРРОВ лойиҳасининг имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, СПАРРОВ (Солар-Поверед Акоустик анд Ремоте Рекординг Обсерватион Ватч) — қуёш энергияси билан ишлайдиган акустик ва масофавий кузатув тизимидир. Мазкур қурилмалар ҳайвонот дунёсига бой, аммо анъанавий алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ҳудудларга ўрнатилади. Starlink ушбу станцияларни булутли таҳлил тизимлари билан боғлаб, узлуксиз маълумот узатишни таъминламоқда.

Сунъий интеллект технологиялари йиғилган материалларни автоматик равишда таҳлил қилиб, ҳайвон турларини таний олади, уларнинг ғайритабиий хатти-ҳаракатларини аниқлайди ва муҳим экологик сигналларни қайд этади. Бу олимларга бир неча ой кутиш ўрнига, олинган натижаларни дарҳол таҳлил қилиш ва ноёб турларни ҳимоя қилиш бўйича тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Глобал аҳамият ва келажакдаги истиқболлар

Ушбу лойиҳа замонавий технологиялар табиатни асрашда қанчалик муҳим рол ўйнаши мумкинлигини кўрсатиб бермоқда. Starlink каби глобал сунъий йўлдош тармоқлари ҳатто дунёнинг энг чекка нуқталарини ҳам рақамли дунё билан боғлай олгани боис, биологик хилма-хилликни ўрганиш сифати янги босқичга кўтарилди.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларни қўллаш, айниқса, тоғли ҳудудлар ва чўл зоналаридаги ноёб ҳайвонларни (масалан, қор қоплони ёки сайғоқларни) кузатишда катта самарадорлик бериши мумкин. Колумбия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект ва юқори тезликдаги интернет ҳамкорлиги инсониятга табиат сирларини тезроқ англашга ёрдам беради.

Ҳозирда тадқиқотчилар СПАРРОВ тизими орқали олинган маълумотлар асосида ҳайвонларнинг янги хулқ-атвор моделларини кашф этишмоқда. Бу эса нафақат маълум бир турни сақлаб қолиш, балки бутун бошли экотизимнинг барқарорлигини таъминлаш учун хизмат қилади.

StarlinkMicrosoftСунъий ИнтеллектЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб