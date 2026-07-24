Starlink ва сунъий интеллект Колумбия чангалзорларидаги ноёб ҳайвонларни қидирмоқда
Колумбиянинг бориш қийин бўлган тропик ўрмонларида ноёб ҳайвон турларини ўрганиш ва табиатни муҳофаза қилиш жараёни технологик инқилоб даврига қадам қўйди. Microsoft AI фор Гоод Лаб ташаббуси доирасида яратилган СПАРРОВ лойиҳаси эндиликда Starlink сунъий йўлдош интернети ёрдамида маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дала тадқиқотларининг асосий муаммоси доимо катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш билан боғлиқ бўлиб келган. Ўрмонларга ўрнатилган камералар ва аудио датчиклар ҳар куни минглаб соатлик видео ва овозли ёзувларни қайд этади. Илгари мутахассислар ушбу материалларни қўлда кўриб чиқишга мажбур эди, бу эса ойлаб вақт талаб қилар ва экотизимдаги ўзгаришларга тезкор муносабат билдириш имконини бермасди.
СПАРРОВ лойиҳасининг имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, СПАРРОВ (Солар-Поверед Акоустик анд Ремоте Рекординг Обсерватион Ватч) — қуёш энергияси билан ишлайдиган акустик ва масофавий кузатув тизимидир. Мазкур қурилмалар ҳайвонот дунёсига бой, аммо анъанавий алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ҳудудларга ўрнатилади. Starlink ушбу станцияларни булутли таҳлил тизимлари билан боғлаб, узлуксиз маълумот узатишни таъминламоқда.
Сунъий интеллект технологиялари йиғилган материалларни автоматик равишда таҳлил қилиб, ҳайвон турларини таний олади, уларнинг ғайритабиий хатти-ҳаракатларини аниқлайди ва муҳим экологик сигналларни қайд этади. Бу олимларга бир неча ой кутиш ўрнига, олинган натижаларни дарҳол таҳлил қилиш ва ноёб турларни ҳимоя қилиш бўйича тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.
Глобал аҳамият ва келажакдаги истиқболларУшбу лойиҳа замонавий технологиялар табиатни асрашда қанчалик муҳим рол ўйнаши мумкинлигини кўрсатиб бермоқда. Starlink каби глобал сунъий йўлдош тармоқлари ҳатто дунёнинг энг чекка нуқталарини ҳам рақамли дунё билан боғлай олгани боис, биологик хилма-хилликни ўрганиш сифати янги босқичга кўтарилди.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларни қўллаш, айниқса, тоғли ҳудудлар ва чўл зоналаридаги ноёб ҳайвонларни (масалан, қор қоплони ёки сайғоқларни) кузатишда катта самарадорлик бериши мумкин. Колумбия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект ва юқори тезликдаги интернет ҳамкорлиги инсониятга табиат сирларини тезроқ англашга ёрдам беради.
Ҳозирда тадқиқотчилар СПАРРОВ тизими орқали олинган маълумотлар асосида ҳайвонларнинг янги хулқ-атвор моделларини кашф этишмоқда. Бу эса нафақат маълум бир турни сақлаб қолиш, балки бутун бошли экотизимнинг барқарорлигини таъминлаш учун хизмат қилади.
…