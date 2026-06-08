9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·54·Иқтисодиёт
9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

9 июн куни амал қиладиган доллар курси 28–29 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Инфинбанк — 12 040 сўм.
Туронбанк — 12 040 сўм.
• МКБанк — 12 040 сўм.
• НБУ — 12 040 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Apexбанк — 12 080 сўм.
• Капиталбанк — 12 090 сўм.
• Тенгебанк — 12 090 сўм.
• СҚБ — 12 100 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

БанкирИнфинбанкТуронбанкМКБанкНБУ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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