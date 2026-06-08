Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказди

·0·Иқтисодиёт
Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказди

Жанубий Корея полицияси мустақил депутат Ким Бюнг-ги билан боғлиқ ишга олишдаги таниш-билишчилик гумонлари юзасидан Bithumb криптобиржасида тинтув ўтказди. Невс1 хабарига кўра, депутат ўз ўғлини Bithumb ва Дунаму (Upbit оператори) каби йирик крипто-компанияларга ишга жойлаштириш учун ўз хизмат мавқеидан фойдаланганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, депутатнинг ўғли 2025-йил январ ойида Bithumb жамоасига қўшилган ва у ерда тахминан олти ой давомида фаолият юритган. Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимни ишга қабул қилиш жараёнида ташқи босим ёки имтиёзли муносабат бўлган-бўлмаганини синчиклаб ўрганмоқда.

Жанубий Кореяда ишга жойлашишдаги фаворитизм ва коррупция масалалари ўта нозик сиёсий мавзу ҳисобланади. Сиёсатчилар ва йирик конгломератлар иштирокидаги бундай можаролар жамоатчиликнинг кескин эътирозига сабаб бўлиб келмоқда. Полиция Ким Бюнг-гини ўз сиёсий мавқеини суиистеъмол қилганликда гумонлаб, бир неча бор сўроқ қилган.

Шунингдек, депутат Миллий Ассамблеянинг Сиёсий масалалар қўмитасида фаолият юритган вақтида Дунаму компаниясига нисбатан шубҳали саволлар йўллагани ҳам текширилмоқда. Бу ҳаракатлар унинг ўғли ишлаётган компания манфаатларини ҳимоя қилишга уриниш сифатида баҳоланиши мумкин.

Bithumb мамлакатдаги энг йирик биржалардан бири бўлиб, аввалроқ ҳам унинг бош қароргоҳида тинтувлар ўтказилган эди. Ким Бюнг-ги эса тергов жараёнида барча айбловларни рад этиб, ўзининг айбсизлигига ишончи комил эканини таъкидламоқда.

BithumbЖанубий КореяКриптоБиржаКоррупция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиStrategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиБугун, 14:16Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиФлооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиБугун, 13:17Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиБугун, 12:15Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаBitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаБугун, 12:129 июн учун валюта курслари эълон қилинди9 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди