Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказди
Жанубий Корея полицияси мустақил депутат Ким Бюнг-ги билан боғлиқ ишга олишдаги таниш-билишчилик гумонлари юзасидан Bithumb криптобиржасида тинтув ўтказди. Невс1 хабарига кўра, депутат ўз ўғлини Bithumb ва Дунаму (Upbit оператори) каби йирик крипто-компанияларга ишга жойлаштириш учун ўз хизмат мавқеидан фойдаланганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, депутатнинг ўғли 2025-йил январ ойида Bithumb жамоасига қўшилган ва у ерда тахминан олти ой давомида фаолият юритган. Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимни ишга қабул қилиш жараёнида ташқи босим ёки имтиёзли муносабат бўлган-бўлмаганини синчиклаб ўрганмоқда.
Жанубий Кореяда ишга жойлашишдаги фаворитизм ва коррупция масалалари ўта нозик сиёсий мавзу ҳисобланади. Сиёсатчилар ва йирик конгломератлар иштирокидаги бундай можаролар жамоатчиликнинг кескин эътирозига сабаб бўлиб келмоқда. Полиция Ким Бюнг-гини ўз сиёсий мавқеини суиистеъмол қилганликда гумонлаб, бир неча бор сўроқ қилган.
Шунингдек, депутат Миллий Ассамблеянинг Сиёсий масалалар қўмитасида фаолият юритган вақтида Дунаму компаниясига нисбатан шубҳали саволлар йўллагани ҳам текширилмоқда. Бу ҳаракатлар унинг ўғли ишлаётган компания манфаатларини ҳимоя қилишга уриниш сифатида баҳоланиши мумкин.
Bithumb мамлакатдаги энг йирик биржалардан бири бўлиб, аввалроқ ҳам унинг бош қароргоҳида тинтувлар ўтказилган эди. Ким Бюнг-ги эса тергов жараёнида барча айбловларни рад этиб, ўзининг айбсизлигига ишончи комил эканини таъкидламоқда.
…