Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олди
Strategy компанияси ўтган ҳафтада тахминан 101,3 миллион долларга 1 550 Bitcoin сотиб олди ва ўзининг умумий захираларини 845 256 BTCга етказди. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, компания ҳар бир Bitcoin учун ўртача 65 332 доллар тўлаган. Ҳозирда Strategy эгалик қилаётган барча криптовалюталарнинг ўртача харид нархи 75 680 долларни, умумий қиймати эса қарийб 63,97 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу харид июн ойининг биринчи ҳафтасида компаниянинг А тоифасидаги оддий акцияларини сотишдан тушган 181 миллион долларлик соф даромад ҳисобидан молиялаштирилди. Bitcoin нархи ҳозирда 63 600 доллар атрофида эканлигини ҳисобга олсак, компания активларининг жами бозор қиймати тахминан 53,8 миллиард долларга тенг. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, ушбу хабар эълон қилингач, компания акциялари савдоларда 6,55 фоизга ўсиб, 126,90 долларга етди.
Янги харид компаниянинг ўтган душанба кунги баҳсли 32 BTC сотувидан сўнг яна активларни тўплаш стратегиясига қайтганини англатади. Бу 2022-йилдан бери амалга оширилган илк сотув эди. Мазкур сотувдан сўнг Bitcoin нархи 21 фоизга тушиб, тўрт ой ичида илк бор 61 000 долларлик даражани синовдан ўтказди. Бу ҳолат трейдерлар орасида компания ўз захираларини сотишга мажбур бўлса, бозор "ҳалокатли ҳалқа"га тушиб қолиши ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқарди.
CryptoҚуант бош директори Ки Ёунг Жу Strategy раҳбари Michael Saylor манзилига ёғилган танқидларга жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, агар Strategy компаниясининг доимий харидлари бўлмаганида, Bitcoin нархи 22 000 долларгача тушиб кетиши мумкин эди. Бернстеин таҳлилчилари ҳам душанба кунги ҳисоботида компаниянинг Bitcoin тўплаш моделини ижобий баҳолаб, акциялар учун 450 долларлик мақсадли нархни сақлаб қолишди.
…