Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олди

·0·Иқтисодиёт
Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олди

Strategy компанияси ўтган ҳафтада тахминан 101,3 миллион долларга 1 550 Bitcoin сотиб олди ва ўзининг умумий захираларини 845 256 BTCга етказди. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, компания ҳар бир Bitcoin учун ўртача 65 332 доллар тўлаган. Ҳозирда Strategy эгалик қилаётган барча криптовалюталарнинг ўртача харид нархи 75 680 долларни, умумий қиймати эса қарийб 63,97 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу харид июн ойининг биринчи ҳафтасида компаниянинг А тоифасидаги оддий акцияларини сотишдан тушган 181 миллион долларлик соф даромад ҳисобидан молиялаштирилди. Bitcoin нархи ҳозирда 63 600 доллар атрофида эканлигини ҳисобга олсак, компания активларининг жами бозор қиймати тахминан 53,8 миллиард долларга тенг. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, ушбу хабар эълон қилингач, компания акциялари савдоларда 6,55 фоизга ўсиб, 126,90 долларга етди.

Янги харид компаниянинг ўтган душанба кунги баҳсли 32 BTC сотувидан сўнг яна активларни тўплаш стратегиясига қайтганини англатади. Бу 2022-йилдан бери амалга оширилган илк сотув эди. Мазкур сотувдан сўнг Bitcoin нархи 21 фоизга тушиб, тўрт ой ичида илк бор 61 000 долларлик даражани синовдан ўтказди. Бу ҳолат трейдерлар орасида компания ўз захираларини сотишга мажбур бўлса, бозор "ҳалокатли ҳалқа"га тушиб қолиши ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқарди.

CryptoҚуант бош директори Ки Ёунг Жу Strategy раҳбари Michael Saylor манзилига ёғилган танқидларга жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, агар Strategy компаниясининг доимий харидлари бўлмаганида, Bitcoin нархи 22 000 долларгача тушиб кетиши мумкин эди. Бернстеин таҳлилчилари ҳам душанба кунги ҳисоботида компаниянинг Bitcoin тўплаш моделини ижобий баҳолаб, акциялар учун 450 долларлик мақсадли нархни сақлаб қолишди.

BitcoinStrategyКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиБугун, 14:19Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиФлооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиБугун, 13:17Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиБугун, 12:15Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаBitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаБугун, 12:129 июн учун валюта курслари эълон қилинди9 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди