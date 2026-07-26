Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқланди

·61·Жамият
Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқланди

2026 йил февраль ойида болалар нафақаси ёки моддий ёрдам тайинланган айрим оилалар учун олти ойлик муҳлат якунланмоқда. Августдан тўловларнинг давом эттирилиши оиладаги меҳнатга лаёқатли аъзоларнинг расмий бандлигига боғлиқ бўлади.

Бироқ бу ўзгариш барча нафақа олувчи оилаларга бирдек татбиқ этилмайди. Тўловлар автоматик равишда оммавий тўхтатилмайди — ҳар бир оиланинг Ижтимоий реестрдаги тоифаси ва бандлик ҳолати алоҳида текширилади.

Нега айнан август муҳим ойга айланмоқда?

Президентнинг 2025 йил 26 декабрдаги ПФ-258-сонли фармонига асосан, 2026 йил 1 февралдан Ўзбекистонда ягона Ижтимоий реестр ишга туширилди.

Унда оилалар ижтимоий-иқтисодий ҳолатига қараб уч тоифага ажратилади:

  • «давлат таъминотидаги оила»;

  • «камбағал оила»;

  • «камбағаллик чегарасидаги оила».

Янги тартибга мувофиқ, «камбағал оила» тоифасидагиларга болалар нафақаси ёки моддий ёрдам дастлаб олти ойга, меҳнатга лаёқатли аъзоларни расмий банд қилиш шарти билан тайинланади.

Февраль ойида тўлов олишни бошлаган оилалар учун олти ойлик давр февраль–июль ойларини қамраб олади. Демак, августдан уларнинг бандлик шартини бажарган-бажармагани ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Агар оиладаги меҳнатга лаёқатли аъзолар расман банд қилинган бўлса, тўлов қўшимча аризасиз давом эттирилади.

Қайси оилаларнинг нафақаси тўхтатилиши мумкин?

Асосий хавф Ижтимоий реестрда «камбағал оила» сифатида қайд этилган, аммо меҳнатга лаёқатли аъзоларининг расмий бандлиги таъминланмаган оилаларга тааллуқли.

Тўлов қуйидаги ҳолатларда давом эттирилмаслиги мумкин:

  • меҳнатга лаёқатли аъзо олти ой давомида расмий ишга жойлашмаган бўлса;

  • расмий тадбиркорлик ёки ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини йўлга қўймаган бўлса;

  • бандлик органи таклиф қилган мақбул ишни икки ёки ундан ортиқ марта сабабсиз рад этган бўлса;

  • электрон тизимларда унинг расмий бандлиги тасдиқланмаса.

Ишга жойлашиш талаби бажарилмагани аниқланса, болалар нафақаси ёки моддий ёрдам кейинги ойдан тўхтатилади. Ижтимоий ёрдам бўйича расмий ахборотда ҳам олти ойлик муддат ўтиши ва ишга жойлашиш шарти бажарилмаслиги рад этиш асосларидан бири сифатида кўрсатилган.

Тўловни сақлаб қолиш учун нима қилиш керак?

Меҳнатга лаёқатли оила аъзоси ўзининг расмий бандлигини таъминлаши лозим. Бунинг бир нечта қонуний йўли бор:

  • меҳнат шартномаси асосида расмий ишга кириш;

  • якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтиш;

  • белгиланган солиқларни ўз вақтида тўлаш;

  • ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида расмийлашиш;

  • зарур ижтимоий солиқни тўлаш;

  • бандлик органида иш қидирувчи сифатида рўйхатдан ўтиш.

Фақат оғзаки равишда «ишлаяпман» дейиш етарли бўлмайди. Маълумотлар меҳнат, солиқ ва ижтимоий ҳимоя ахборот тизимлари орқали электрон тарзда текширилади.

Расмий бандлик таъминланган бўлса, «камбағал оила» тоифасидаги оилага болалар нафақаси ёки моддий ёрдам қўшимча мурожаатсиз узлуксиз тўлаб борилиши белгиланган.

Барча ишсиз фуқаролар нафақадан маҳрум бўладими?

Йўқ. Меҳнатга лаёқатли кўринган ҳар бир шахсга ишлаш талаби бир хил қўлланмайди.

Масалан, кичик ёшдаги болани парвариш қилаётганлар, кундузги таълимда ўқиётганлар, ногиронлиги бўлган шахслар, парваришга муҳтож яқинига қараётганлар ва қонунчиликда белгиланган бошқа тоифалар учун истиснолар бўлиши мумкин.

Шунинг учун оилада ишламайдиган инсон борлигининг ўзи тўлов албатта бекор қилинади дегани эмас. Аввало, унинг ишламаслиги қонуний истисно билан боғлиқ ёки боғлиқ эмаслиги текширилади.

«Давлат таъминотидаги оилалар»га нима бўлади?

Бандлик бўйича олти ойлик шарт «давлат таъминотидаги оила» тоифасига татбиқ этилмайди.

Ушбу тоифадаги оилаларга болалар нафақаси ва моддий ёрдам оила аъзоларининг бандлик ҳолатидан қатъи назар, улар шу тоифада турган давр мобайнида тўлаб борилади. Уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, одатда, реестрга киритилганидан 12 ой ўтгач қайта баҳоланади.

Демак, «августдан барчанинг бола пули тўхтайди» деган хабар ҳақиқатга тўғри келмайди.

Қарор қандай қабул қилинади?

Оиланинг маълумотлари «Ягона реестр» ахборот тизими орқали автоматик текширилади. Тизим бандлик, даромад ва реестрдаги тоифа ҳақидаги маълумотларни идоралараро базалардан олади.

Болалар нафақасини тайинлаш, давом эттириш ёки рад этиш ҳақидаги қарор ҳам электрон тарзда қабул қилинади. Мурожаат қилиш учун:

  • «Инсон» ижтимоий хизматлар маркази;

  • Давлат хизматлари маркази;

  • маҳалладаги ижтимоий ходим;

  • Ягона интерактив давлат хизматлари портали;

  • «Baraka» ёки ижтимоий карта хизматларидан фойдаланиш мумкин.

Августгача нимани текшириш зарур?

Февраль ойидан тўлов олаётган оилалар августни кутмасдан қуйидаги маълумотларга аниқлик киритиши мақсадга мувофиқ:

  1. Оила Ижтимоий реестрда қайси тоифада турибди?

  2. Меҳнатга лаёқатли аъзоларнинг иши расмийлаштирилганми?

  3. Меҳнат шартномаси электрон тизимга киритилганми?

  4. Тадбиркорлик ёки ўзини ўзи банд қилиш бўйича солиқлар тўланганми?

  5. Ишсиз шахс бандлик органида расмий рўйхатдан ўтганми?

  6. Оиладаги ишламайдиган аъзо истисно тоифасига кирадими?

Агар электрон маълумотларда хато бўлса, уни тўлов тўхтатилганидан кейин эмас, олдинроқ тўғрилаш анча осон бўлади. Бюрократия баъзан Wi-Fi каби: энг керак пайтда сигнал йўқолиши мумкин.

Асосий хулоса

2026 йил августидан барча оилаларнинг болалар нафақаси бекор қилинмайди. Ўзгариш, аввало, февралда тўлов тайинланган ва олти ой ичида меҳнатга лаёқатли аъзоларининг расмий бандлигини таъминламаган «камбағал оила» тоифасидагиларга дахл қилади.

Расмий бандлик шарти бажарилган бўлса, тўлов қўшимча аризасиз давом этади. Шарт бажарилмаган бўлса, нафақа ёки моддий ёрдам кейинги ойдан тўхтатилиши мумкин.

Сизнингча, болалар нафақасини ота-оналарнинг расмий бандлигига боғлаш тўғри қарорми?

ЎзбекистонИжтимоий реестр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратдиШоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратдиКеча, 23:58Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Кеча, 21:19Эрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиЭрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиКеча, 17:4450 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)50 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 11:04Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиКеча, 06:07Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилди25.07, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди