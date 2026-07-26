Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этди
Япониянинг Mitsubishi автоконцерни афсонавий Пажеро моделининг янги авлодини кенг жамоатчиликка тақдим этишдан аввал чекланган доирадаги мухлислар ва мижозларга кўрсатди. Стар Камп 2026 тадбири доирасида ўтказилган ёпиқ тақдимотда автомобилнинг серияли ишлаб чиқаришга тайёр бўлган нусхаси илк бор намойиш этилди. Бу воқеа моделнинг кўп йиллик танаффусдан сўнг бозорга қайтаётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдимотда иштирок этган меҳмонларнинг сўзларига кўра, янги Пажеро ўзининг классик қиёфасини сақлаб қолган ҳолда, замонавий дизайн элементлари билан бойитилган. Тадбирда суратга олиш тақиқланган бўлса-да, ixbt.com нашри иштирокчиларнинг илк таассуротларини эълон қилди. Автомобил эгалари янги моделнинг ташқи кўриниши аввалги авлодларнинг мантиқий давоми эканини ва ички интерер сезиларли даражада премиум даражага кўтарилганини таъкидлашмоқда.
Техник хусусиятлар ва платформаЯнги Пажеро Mitsubishi Тритон пикапининг модернизация қилинган рамали платформасига асосланади. Бироқ муҳандислар йўлтанламаснинг кузови, осма тизими ва шасси созламаларини бутунлай қайта ишлаб чиқишган. Бу ўзгаришлар автомобилнинг йўлсиз шароитлардаги имкониятларини сақлаб қолган ҳолда, шаҳар ичидаги ҳаракатланишда юқори қулайликни таъминлашга хизмат қилади.
Двигателлар борасида ҳозирча расмий маълумотлар берилмаган бўлса-да, мутахассислар автомобил Тритон моделидаги турбодизел ёки гибрид куч қурилмалари билан жиҳозланишини тахмин қилишмоқда. Mitsubishi компаниясининг электрлаштириш стратегиясини ҳисобга олсак, гибрид версиянинг пайдо бўлиши эҳтимоли жуда юқори.
- ГЛХ — базавий комплектация;
- GLS — ўрта даражадаги жиҳозланган версия;
- Эхсеед — ҳашаматли модификация;
- ГСР — спорт услубидаги вариант.
Бозордаги рақобат ва сотувларЯнги Пажеро жаҳон бозорида ўзининг анъанавий рақиблари бўлмиш Toyota Land Cruiser 300 ва Nissan Патрол билан рақобатлашади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу сегментдаги йўлтанламасларга талаб юқори бўлгани сабабли, янги моделнинг пайдо бўлиши маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам аҳамиятли янгиликдир.
Автомобилнинг жаҳон премераси 2026-йилнинг куз фаслига режалаштирилган. Дастлабки сотувлар Австралияда бошланиши, Шимолий Америка бозорига эса Монтеро номи остида 2030-йилга яқин кириб бориши кутилмоқда. Mitsubishi ушбу модел орқали ўзининг йўлтанламаслар сегментидаги етакчилигини тиклашни мақсад қилган.
…