Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этди

·54·Авто
Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этди

Япониянинг Mitsubishi автоконцерни афсонавий Пажеро моделининг янги авлодини кенг жамоатчиликка тақдим этишдан аввал чекланган доирадаги мухлислар ва мижозларга кўрсатди. Стар Камп 2026 тадбири доирасида ўтказилган ёпиқ тақдимотда автомобилнинг серияли ишлаб чиқаришга тайёр бўлган нусхаси илк бор намойиш этилди. Бу воқеа моделнинг кўп йиллик танаффусдан сўнг бозорга қайтаётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдимотда иштирок этган меҳмонларнинг сўзларига кўра, янги Пажеро ўзининг классик қиёфасини сақлаб қолган ҳолда, замонавий дизайн элементлари билан бойитилган. Тадбирда суратга олиш тақиқланган бўлса-да, ixbt.com нашри иштирокчиларнинг илк таассуротларини эълон қилди. Автомобил эгалари янги моделнинг ташқи кўриниши аввалги авлодларнинг мантиқий давоми эканини ва ички интерер сезиларли даражада премиум даражага кўтарилганини таъкидлашмоқда.

Техник хусусиятлар ва платформа

Янги Пажеро Mitsubishi Тритон пикапининг модернизация қилинган рамали платформасига асосланади. Бироқ муҳандислар йўлтанламаснинг кузови, осма тизими ва шасси созламаларини бутунлай қайта ишлаб чиқишган. Бу ўзгаришлар автомобилнинг йўлсиз шароитлардаги имкониятларини сақлаб қолган ҳолда, шаҳар ичидаги ҳаракатланишда юқори қулайликни таъминлашга хизмат қилади.

Двигателлар борасида ҳозирча расмий маълумотлар берилмаган бўлса-да, мутахассислар автомобил Тритон моделидаги турбодизел ёки гибрид куч қурилмалари билан жиҳозланишини тахмин қилишмоқда. Mitsubishi компаниясининг электрлаштириш стратегиясини ҳисобга олсак, гибрид версиянинг пайдо бўлиши эҳтимоли жуда юқори.

  • ГЛХ — базавий комплектация;
  • GLS — ўрта даражадаги жиҳозланган версия;
  • Эхсеед — ҳашаматли модификация;
  • ГСР — спорт услубидаги вариант.
Бундан ташқари, келажакда Mitsubishi бренди остида Пажеро Раллиарт спорт модификацияси ҳам чиқарилиши кутилмоқда. Бу эса моделнинг ралли мусобақаларидаги тарихий ғалабаларини ёдга солувчи ўзига хос туҳфа бўлади.

Бозордаги рақобат ва сотувлар

Янги Пажеро жаҳон бозорида ўзининг анъанавий рақиблари бўлмиш Toyota Land Cruiser 300 ва Nissan Патрол билан рақобатлашади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу сегментдаги йўлтанламасларга талаб юқори бўлгани сабабли, янги моделнинг пайдо бўлиши маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам аҳамиятли янгиликдир.

Автомобилнинг жаҳон премераси 2026-йилнинг куз фаслига режалаштирилган. Дастлабки сотувлар Австралияда бошланиши, Шимолий Америка бозорига эса Монтеро номи остида 2030-йилга яқин кириб бориши кутилмоқда. Mitsubishi ушбу модел орқали ўзининг йўлтанламаслар сегментидаги етакчилигини тиклашни мақсад қилган.

МитсубишиПажероАвтомобилЙўлтанламасТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиToyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиБугун, 02:27Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиHonda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиКеча, 22:26Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиКеча, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиКеча, 10:23Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиКеча, 06:25Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди25.07, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан