Ҳамдамов дербини ҳал қилди: «Пахтакор» пешқадамга яқинлашди

·57·Спорт
Ҳамдамов дербини ҳал қилди: «Пахтакор» пешқадамга яқинлашди

Тошкент дербисида битта аниқ зарба ғолибни ҳам, чемпионлик пойгасидаги вазиятни ҳам ўзгартирди. «Пахтакор» сафарда «Бунёдкор»ни минимал ҳисобда мағлуб этиб, пешқадам «Нефтчи»га янада яқинлашди.

Қизғин ва муросасиз кечган учрашувда «шерлар»га уч очкони Достонбек Ҳамдамовнинг иккинчи бўлим бошида урган голи тақдим этди.

Биринчи бўлимда эҳтиёткор футбол

Ўзбекистон Суперлигасининг 14-туридан ўрин олган марказий учрашувда «Бунёдкор» ва «Пахтакор» ўзаро тўқнаш келди.

Тошкент дербисига хос тарзда баҳснинг дастлабки қисмида жамоалар катта таваккалчиликка бормади. Майдон марказида кураш кўп бўлди, футболчилар рақиб хатосидан фойдаланишга уринди.

«Пахтакор» кўпроқ тўп назоратига эга бўлишга ҳаракат қилган бўлса, «Бунёдкор» тезкор қарши ҳужумлар орқали хавф яратишни режалаштирди. Бироқ танаффусга қадар томонлар дарвозаларни ишғол эта олмади.

Башар Ресан узатди, Ҳамдамов ҳал қилди

Учрашувдаги ҳал қилувчи вазият иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай юз берди.

49-дақиқада ироқлик ярим ҳимоячи Башар Ресан ҳужумни аниқ узатма билан давом эттирди. Достонбек Ҳамдамов эса имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни «Бунёдкор» дарвозасига жойлади — 0:1.

Башар Ресаннинг аниқ узатмаси ва Ҳамдамовнинг совуққон зарбаси дерби тақдирини ҳал қилди.

Голдан кейин «Бунёдкор» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга катта куч ташлади. Мезбонлар ҳужумни кучайтириш мақсадида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди, аммо «Пахтакор» ҳимояси босимга бардош берди.

Меҳмонлар қолган дақиқаларда натижани сақлашга муваффақ бўлиб, дербини 1:0 ҳисобида ўз фойдасига якунлади. Учрашувнинг якуний ҳисоби очиқ спорт статистикасида ҳам қайд этилган.

Чемпионлик пойгасида интрига кучайди

Ушбу ғалаба «Пахтакор» учун шунчаки навбатдаги уч очко эмасди. Жамоа чемпионлик учун асосий рақиби «Нефтчи» билан орадаги фарқни қисқартириш имкониятига эга бўлди.

14-тур олдидан «Нефтчи» 34 очко билан биринчи, «Пахтакор» эса 30 очко билан иккинчи ўринда бораётган эди. «Шерлар» дербидаги ғалабадан кейин очколарини 33 тага етказиб, пешқадамдан атиги бир очко ортда қолди.

Энди чемпионлик пойгасида ҳар бир учрашувнинг қиймати янада ошади. Биргина дуранг ёки мағлубият турнир жадвалидаги пешқадамни ўзгартириб юбориши мумкин.

«Бунёдкор» эса 19 очкода қолди. Жамоа мавсумни яхши бошлаган бўлса-да, сўнгги натижалардан кейин юқори ўринлар учун курашда қимматли очколарни йўқотмоқда.

Ҳамдамов яна муҳим учрашувда саҳнага чиқди

Достонбек Ҳамдамов жорий мавсумда «Пахтакор»нинг ҳал қилувчи футболчиларидан бирига айланмоқда. У қанотдаги фаоллиги, жарима майдонига ўз вақтида кириб бориши ва муҳим вазиятларда совуққон ҳаракат қилиши билан ажралиб турибди.

Башар Ресан билан шаклланган ўзаро тушуниш ҳам жамоа ҳужумларида муҳим қуролга айланди. Ироқлик футболчининг узатмалари ва Ҳамдамовнинг ҳаракатчанлиги рақиб ҳимояси учун жиддий муаммо туғдирмоқда.

«Пахтакор» расмий таркибида Ҳамдамов чап қанот ярим ҳимоячиси, Башар Ресан эса ҳужумкор чизиқда ҳаракат қиладиган асосий футболчилардан бири сифатида кўрсатилган.

Учрашув натижаси

Ўзбекистон Суперлигаси, 14-тур

«Бунёдкор» — «Пахтакор» — 0:1

Гол:

  • Достонбек Ҳамдамов, 49-дақиқа;

  • голли узатма — Башар Ресан.

«Пахтакор» дербида ғалаба қозониб, чемпионлик пойгасига янги олов ташлади. Энди «Нефтчи»нинг битта хатоси ҳам «шерлар»ни турнир жадвали чўққисига олиб чиқиши мумкин.

Сизнингча, жорий мавсумда чемпионликни «Нефтчи» сақлаб қоладими ёки «Пахтакор» пешқадамликни тортиб оладими?

ПахтакорБунёдкорДостонбек ҲамдамовБашар РесанНефтчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди