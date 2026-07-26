Ҳамдамов дербини ҳал қилди: «Пахтакор» пешқадамга яқинлашди
Тошкент дербисида битта аниқ зарба ғолибни ҳам, чемпионлик пойгасидаги вазиятни ҳам ўзгартирди. «Пахтакор» сафарда «Бунёдкор»ни минимал ҳисобда мағлуб этиб, пешқадам «Нефтчи»га янада яқинлашди.
Қизғин ва муросасиз кечган учрашувда «шерлар»га уч очкони Достонбек Ҳамдамовнинг иккинчи бўлим бошида урган голи тақдим этди.
Биринчи бўлимда эҳтиёткор футбол
Ўзбекистон Суперлигасининг 14-туридан ўрин олган марказий учрашувда «Бунёдкор» ва «Пахтакор» ўзаро тўқнаш келди.
Тошкент дербисига хос тарзда баҳснинг дастлабки қисмида жамоалар катта таваккалчиликка бормади. Майдон марказида кураш кўп бўлди, футболчилар рақиб хатосидан фойдаланишга уринди.
«Пахтакор» кўпроқ тўп назоратига эга бўлишга ҳаракат қилган бўлса, «Бунёдкор» тезкор қарши ҳужумлар орқали хавф яратишни режалаштирди. Бироқ танаффусга қадар томонлар дарвозаларни ишғол эта олмади.
Башар Ресан узатди, Ҳамдамов ҳал қилди
Учрашувдаги ҳал қилувчи вазият иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай юз берди.
49-дақиқада ироқлик ярим ҳимоячи Башар Ресан ҳужумни аниқ узатма билан давом эттирди. Достонбек Ҳамдамов эса имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни «Бунёдкор» дарвозасига жойлади — 0:1.
Башар Ресаннинг аниқ узатмаси ва Ҳамдамовнинг совуққон зарбаси дерби тақдирини ҳал қилди.
Голдан кейин «Бунёдкор» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга катта куч ташлади. Мезбонлар ҳужумни кучайтириш мақсадида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди, аммо «Пахтакор» ҳимояси босимга бардош берди.
Меҳмонлар қолган дақиқаларда натижани сақлашга муваффақ бўлиб, дербини 1:0 ҳисобида ўз фойдасига якунлади. Учрашувнинг якуний ҳисоби очиқ спорт статистикасида ҳам қайд этилган.
Чемпионлик пойгасида интрига кучайди
Ушбу ғалаба «Пахтакор» учун шунчаки навбатдаги уч очко эмасди. Жамоа чемпионлик учун асосий рақиби «Нефтчи» билан орадаги фарқни қисқартириш имкониятига эга бўлди.
14-тур олдидан «Нефтчи» 34 очко билан биринчи, «Пахтакор» эса 30 очко билан иккинчи ўринда бораётган эди. «Шерлар» дербидаги ғалабадан кейин очколарини 33 тага етказиб, пешқадамдан атиги бир очко ортда қолди.
Энди чемпионлик пойгасида ҳар бир учрашувнинг қиймати янада ошади. Биргина дуранг ёки мағлубият турнир жадвалидаги пешқадамни ўзгартириб юбориши мумкин.
«Бунёдкор» эса 19 очкода қолди. Жамоа мавсумни яхши бошлаган бўлса-да, сўнгги натижалардан кейин юқори ўринлар учун курашда қимматли очколарни йўқотмоқда.
Ҳамдамов яна муҳим учрашувда саҳнага чиқди
Достонбек Ҳамдамов жорий мавсумда «Пахтакор»нинг ҳал қилувчи футболчиларидан бирига айланмоқда. У қанотдаги фаоллиги, жарима майдонига ўз вақтида кириб бориши ва муҳим вазиятларда совуққон ҳаракат қилиши билан ажралиб турибди.
Башар Ресан билан шаклланган ўзаро тушуниш ҳам жамоа ҳужумларида муҳим қуролга айланди. Ироқлик футболчининг узатмалари ва Ҳамдамовнинг ҳаракатчанлиги рақиб ҳимояси учун жиддий муаммо туғдирмоқда.
«Пахтакор» расмий таркибида Ҳамдамов чап қанот ярим ҳимоячиси, Башар Ресан эса ҳужумкор чизиқда ҳаракат қиладиган асосий футболчилардан бири сифатида кўрсатилган.
Учрашув натижаси
Ўзбекистон Суперлигаси, 14-тур
«Бунёдкор» — «Пахтакор» — 0:1
Гол:
Достонбек Ҳамдамов, 49-дақиқа;
голли узатма — Башар Ресан.
«Пахтакор» дербида ғалаба қозониб, чемпионлик пойгасига янги олов ташлади. Энди «Нефтчи»нинг битта хатоси ҳам «шерлар»ни турнир жадвали чўққисига олиб чиқиши мумкин.
Сизнингча, жорий мавсумда чемпионликни «Нефтчи» сақлаб қоладими ёки «Пахтакор» пешқадамликни тортиб оладими?
…