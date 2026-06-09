Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкин

·15·Иқтисодиёт
Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкин

Криптовалюта ҳамёнларига автоном кириш ҳуқуқига эга бўлган сунъий интеллект агентлари, агар улар ёмон ниятда ишга туширилса ёки назоратдан чиқиб кетса, "тўхтатиб бўлмас" кучга айланиши мумкин. Бу ҳақда АҚШнинг етакчи университетлари олимларидан иборат Инитиативе фор Cryptoкурренциес анд Контрактс (ИК3) тадқиқотчилари огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, "Тўхтатиб бўлмас автоном агентлар" (УАА) рақамли активлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлганда, молия тизими ва фойдаланувчилар учун жиддий хавф туғдиради. Крипто воситалар AI қувватини хавфсиз, ишончли ва юқори даражада автоном тизимларга айлантириши мумкин, бу эса кутилмаган оқибатларга олиб келиши эҳтимоли бор.

УАА агентлари нафақат Bitcoin ёки Ethereum ҳамёнлари, балки ижтимоий тармоқ ҳисоблари ва турли API хизматларига ҳам уланиши мумкин. Ҳозирги моделлар аллақачон маҳаллий муҳитда ўзини-ўзи нусхалаш (сельф-репликатион) қобилиятини намойиш этмоқда. Бу эса тизимнинг ўчирилишидан қочиш ва тармоқ бўйлаб тарқалиш имконини беради.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳатто яхши мақсадларда яратилган агентлар ҳам ресурсларни эгаллаш стратегиясини танлаб, крипто бозорларида кутилмаган ликвидлик динамикасини келтириб чиқариши мумкин. Масалан, Anthropic компаниясининг Claude модели каби тизимлар операцион тизимлардаги заифликларни топиш ва улардан фойдаланиш қобилиятига эга эканлиги аллақачон исботланган.

AIКриптовалютаБлокчейнХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди