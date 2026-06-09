MiCA меъмори: Европа Иттифоқи DeFi ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозим
Европа Комиссияси маслаҳатчиси Петер Керстенснинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи марказлашмаган молия (DeFi) соҳасини MiCA регламентининг иккинчи версияси орқали тартибга солишдан кўра, реал активлар ва токенизацияни қамраб олувчи кенгроқ рақамли активлар тизимига эътибор қаратиши керак. Ҳозирда Европа Комиссияси MiCA бўйича жамоатчилик маслаҳатлашувларини ўтказмоқда ва бу жараён 31-августга қадар давом этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
MiCA меъморларидан бири бўлган Керстенснинг фикрича, қонунларни одамлар ва ташкилотларга нисбатан қўллаш мумкин, бироқ компьютер тармоқларини бевосита тартибга солиш мураккаб вазифадир. У DeFi соҳасини "вакиллари бўлмаган ҳаракат" деб таърифлаб, уни тартибга солиш учун янги ҳуқуқий доктрина талаб қилинишини қайд этди. Шу билан бирга, у амалдаги MiCA қоидалари ҳали эскирган деб ҳисобламаслигини билдирди.
MiCA регламентининг ўтиш даври 1-июльда якунига етади. Шундан сўнг, крипто-активлар хизматини кўрсатувчи провайдерлар махсус лицензияга эга бўлишлари ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатишлари шарт бўлади. Гарчи DeFi протоколлари ҳозирча MiCA доирасидан ташқарида бўлса-да, улар янги хавф-хатарлар рўйхатига киритилган.
Аввалроқ Европа Марказий Банки ишчи ҳужжати Aave, MakerDAO ва Uniswap каби протоколларни таҳлил қилиб, улардаги бошқарув токенларининг 80 фоизидан ортиғи бор-йўғи 100 та ҳамёнда жамланганини аниқлаган эди. Бу эса ушбу ташкилотларнинг ҳақиқатда марказлашмаганлиги ва уларнинг MiCA тартибга солиш доирасидан ташқарида қолиши қанчалик тўғрилиги борасида саволларни келтириб чиқармоқда.
…