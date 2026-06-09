MiCA меъмори: Европа Иттифоқи DeFi ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозим

·20·Иқтисодиёт
MiCA меъмори: Европа Иттифоқи DeFi ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозим

Европа Комиссияси маслаҳатчиси Петер Керстенснинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи марказлашмаган молия (DeFi) соҳасини MiCA регламентининг иккинчи версияси орқали тартибга солишдан кўра, реал активлар ва токенизацияни қамраб олувчи кенгроқ рақамли активлар тизимига эътибор қаратиши керак. Ҳозирда Европа Комиссияси MiCA бўйича жамоатчилик маслаҳатлашувларини ўтказмоқда ва бу жараён 31-августга қадар давом этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

MiCA меъморларидан бири бўлган Керстенснинг фикрича, қонунларни одамлар ва ташкилотларга нисбатан қўллаш мумкин, бироқ компьютер тармоқларини бевосита тартибга солиш мураккаб вазифадир. У DeFi соҳасини "вакиллари бўлмаган ҳаракат" деб таърифлаб, уни тартибга солиш учун янги ҳуқуқий доктрина талаб қилинишини қайд этди. Шу билан бирга, у амалдаги MiCA қоидалари ҳали эскирган деб ҳисобламаслигини билдирди.

MiCA регламентининг ўтиш даври 1-июльда якунига етади. Шундан сўнг, крипто-активлар хизматини кўрсатувчи провайдерлар махсус лицензияга эга бўлишлари ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатишлари шарт бўлади. Гарчи DeFi протоколлари ҳозирча MiCA доирасидан ташқарида бўлса-да, улар янги хавф-хатарлар рўйхатига киритилган.

Аввалроқ Европа Марказий Банки ишчи ҳужжати Aave, MakerDAO ва Uniswap каби протоколларни таҳлил қилиб, улардаги бошқарув токенларининг 80 фоизидан ортиғи бор-йўғи 100 та ҳамёнда жамланганини аниқлаган эди. Бу эса ушбу ташкилотларнинг ҳақиқатда марказлашмаганлиги ва уларнинг MiCA тартибга солиш доирасидан ташқарида қолиши қанчалик тўғрилиги борасида саволларни келтириб чиқармоқда.

MiCAКриптоDeFiТокенизацияЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди