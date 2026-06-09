Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқда

Таниқли трейдер Боб Лоукаснинг таъкидлашича, Bitcoin (BTC) нархи ўзининг анъанавий тўрт йиллик сиклига амал қилмоқда ва 2028-йилда янги рекорд даражаларни қайд этиши кутилмоқда. Ҳозирги бозор шароитида 53,000 УСД даражаси инвесторлар учун муҳим кириш нуқтаси сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Лоукас ўзининг сўнгги таҳлилида кўпчиликнинг "бу сафар ҳаммаси бошқача бўлади" деган фикрларига қўшилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, аввалги буқа ва айиқ бозорлари ўртасидаги ўхшашликлар жорий йилда ҳам такрорланмоқда. Ҳатто нарх 60,000 УСД даражасидан пастга тушган бўлса-да, BTC/УСД жуфтлиги ҳали ҳам тарихий энг юқори кўрсаткичларга яқин турибди.

Охирги тўрт йил ичида 53,000 УСД даражаси ўртача нуқта бўлиб хизмат қилди. Бу кўрсаткич ҳам қўллаб-қувватлаш, ҳам қаршилик даражаси сифатида катта аҳамиятга эга. Лоукаснинг фикрича, айнан шу нуқта айиқ бозори тубидаги энг қулай харид қилиш даражаси бўлиши мумкин.

Таҳлилчи сиклнинг якунланиш вақти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ҳозирда Bitcoin сиклнинг 44-ҳафтасида турибди ва 46-ҳафта атрофида нархнинг энг паст нуқтаси (лов) шаклланиши кутилмоқда. Бу эса тўрт йиллик сиклнинг якунланиб, янги ўсиш босқичига ўтишидан дарак беради.

Келажакка назар ташлайдиган бўлсак, 2028-йилда нархларнинг янги чўққиларни забт этиш даври қайтиши кутилмоқда. Шунга қарамай, кўплаб трейдерлар аниқ қайтарилиш сигналлари йўқлиги сабабли Bitcoin бозорида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни афзал кўрмоқдалар.

BitcoinКриптоИнвестицияБозорBTC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимМиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимБугун, 13:19КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаКоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаБугун, 13:11Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиBitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиБугун, 12:58OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиOKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиБугун, 12:13Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:16СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиСБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди