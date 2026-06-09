Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқда
Таниқли трейдер Боб Лоукаснинг таъкидлашича, Bitcoin (BTC) нархи ўзининг анъанавий тўрт йиллик сиклига амал қилмоқда ва 2028-йилда янги рекорд даражаларни қайд этиши кутилмоқда. Ҳозирги бозор шароитида 53,000 УСД даражаси инвесторлар учун муҳим кириш нуқтаси сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Лоукас ўзининг сўнгги таҳлилида кўпчиликнинг "бу сафар ҳаммаси бошқача бўлади" деган фикрларига қўшилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, аввалги буқа ва айиқ бозорлари ўртасидаги ўхшашликлар жорий йилда ҳам такрорланмоқда. Ҳатто нарх 60,000 УСД даражасидан пастга тушган бўлса-да, BTC/УСД жуфтлиги ҳали ҳам тарихий энг юқори кўрсаткичларга яқин турибди.
Охирги тўрт йил ичида 53,000 УСД даражаси ўртача нуқта бўлиб хизмат қилди. Бу кўрсаткич ҳам қўллаб-қувватлаш, ҳам қаршилик даражаси сифатида катта аҳамиятга эга. Лоукаснинг фикрича, айнан шу нуқта айиқ бозори тубидаги энг қулай харид қилиш даражаси бўлиши мумкин.
Таҳлилчи сиклнинг якунланиш вақти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ҳозирда Bitcoin сиклнинг 44-ҳафтасида турибди ва 46-ҳафта атрофида нархнинг энг паст нуқтаси (лов) шаклланиши кутилмоқда. Бу эса тўрт йиллик сиклнинг якунланиб, янги ўсиш босқичига ўтишидан дарак беради.
Келажакка назар ташлайдиган бўлсак, 2028-йилда нархларнинг янги чўққиларни забт этиш даври қайтиши кутилмоқда. Шунга қарамай, кўплаб трейдерлар аниқ қайтарилиш сигналлари йўқлиги сабабли Bitcoin бозорида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни афзал кўрмоқдалар.
…