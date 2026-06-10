Bitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкин

Bitcoin (BTC) нархининг сўнгги пасайиши криптовалюта бозоридаги заифликдан кўра, унинг хатарли активлар эгри чизиғидаги ўрнига кўпроқ боғлиқ бўлиши мумкин. Битвисе активларни бошқариш компанияси таҳлилчиларига кўра, Bitcoin кўпинча макроиқтисодий жараёнларда "кончилар канарейкаси" (огоҳлантирувчи сигнал) вазифасини ўтайди ва анъанавий бозорлардан олдин ликвидлик ҳамда молиявий шароитлардаги ўзгаришларга жавоб беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирда акциялар бозорида ҳам шунга ўхшаш босим белгилари кузатилмоқда. Nasdaq индекси сўнгги ойлардаги энг кескин — 5 фоизлик кунлик пасайишни қайд этди, Жанубий Кореянинг КОСПИ индекси эса яримўтказгичлар акциялари арзонлашиши ортидан савдоларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ўзгаришлар АҚШ меҳнат бозоридаги кутилганидан кучлироқ маълумотлар ортидан юз берди, бу эса Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш эҳтимолини камайтирди.

Битвисе таҳлилига кўра, Bitcoin одатда акциялар бозоридан бир неча ой олдин заифлашишни бошлайди. Анъанавий бозорлардан фарқли ўлароқ, BTC узлуксиз савдо қилинади ва ликвидлик шароитларига тезроқ муносабат билдиради. Глобал M2 пул массаси тахминан 122,6 триллион долларгача ўсган бўлса-да, Bitcoin ўзининг юқори нуқталаридан сезиларли даражада чекинди.

Занжир ичидаги (он-чаин) маълумотлар эса бозор ликвидлиги бўйича бошқача истиқболни тақдим этмоқда. Мустақил таҳлилчи Маартунн Стаблекоин Супплй Ратио (ССР) кўрсаткичи ҳаддан ташқари сотилиш даражасига тушганини таъкидлади. ССР кўрсаткичи Bitcoin капиталлашувини USDT ва USDC каби стейблкоинлар қийматига нисбатан ўлчайди.

Паст кўрсаткичлар Bitcoin қийматига нисбатан стейблкоинлар захираси кўплигини англатади, бу эса бозорда катта сотиб олиш қуввати тўпланиб турганидан далолат беради. Тарихан, бундай ҳолатлар активларни жамлаш зоналари яқинида кузатилган ва бозорга ликвидлик қайтиши билан нархларнинг кучли ўсиши билан давом этган.

BitcoinБитвисеКриптовалютаNasdaqЛиквидлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаБББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаКеча, 18:19Kraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айландиKraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айландиКеча, 18:10Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиBitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиКеча, 16:10Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичBitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичКеча, 15:18HTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаHTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаКеча, 15:11Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаЎзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаКеча, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди