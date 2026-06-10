Bitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкин
Bitcoin (BTC) нархининг сўнгги пасайиши криптовалюта бозоридаги заифликдан кўра, унинг хатарли активлар эгри чизиғидаги ўрнига кўпроқ боғлиқ бўлиши мумкин. Битвисе активларни бошқариш компанияси таҳлилчиларига кўра, Bitcoin кўпинча макроиқтисодий жараёнларда "кончилар канарейкаси" (огоҳлантирувчи сигнал) вазифасини ўтайди ва анъанавий бозорлардан олдин ликвидлик ҳамда молиявий шароитлардаги ўзгаришларга жавоб беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирда акциялар бозорида ҳам шунга ўхшаш босим белгилари кузатилмоқда. Nasdaq индекси сўнгги ойлардаги энг кескин — 5 фоизлик кунлик пасайишни қайд этди, Жанубий Кореянинг КОСПИ индекси эса яримўтказгичлар акциялари арзонлашиши ортидан савдоларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ўзгаришлар АҚШ меҳнат бозоридаги кутилганидан кучлироқ маълумотлар ортидан юз берди, бу эса Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш эҳтимолини камайтирди.
Битвисе таҳлилига кўра, Bitcoin одатда акциялар бозоридан бир неча ой олдин заифлашишни бошлайди. Анъанавий бозорлардан фарқли ўлароқ, BTC узлуксиз савдо қилинади ва ликвидлик шароитларига тезроқ муносабат билдиради. Глобал M2 пул массаси тахминан 122,6 триллион долларгача ўсган бўлса-да, Bitcoin ўзининг юқори нуқталаридан сезиларли даражада чекинди.
Занжир ичидаги (он-чаин) маълумотлар эса бозор ликвидлиги бўйича бошқача истиқболни тақдим этмоқда. Мустақил таҳлилчи Маартунн Стаблекоин Супплй Ратио (ССР) кўрсаткичи ҳаддан ташқари сотилиш даражасига тушганини таъкидлади. ССР кўрсаткичи Bitcoin капиталлашувини USDT ва USDC каби стейблкоинлар қийматига нисбатан ўлчайди.
Паст кўрсаткичлар Bitcoin қийматига нисбатан стейблкоинлар захираси кўплигини англатади, бу эса бозорда катта сотиб олиш қуввати тўпланиб турганидан далолат беради. Тарихан, бундай ҳолатлар активларни жамлаш зоналари яқинида кузатилган ва бозорга ликвидлик қайтиши билан нархларнинг кучли ўсиши билан давом этган.
…